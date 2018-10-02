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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Богомолец Ольга (94) ВР (22330) комитет (355) увольнение (1475) Супрун Ульяна (343) Линчевский (19)

 Комитет Рады снова проголосовал за отставку Супрун

Во вторник, 2 октября, Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал обращение к правительству об увольнении исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун и заместителя министра Александра Линчевского.

Об этом заявила глава комитета, народный депутат Ольга Богомолец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал

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Депутаты объяснили необходимость отставки Супрун и Линчевского "несостоятельностью правового статуса руководства Минздрава и несоответствием занимаемым должностям".

Депутаты, по словам Богомолец, единогласно проголосовали за документ.

Далее, согласно процедуре, постановление, поддержанное комитетом, должно быть внесено председателем комитета на Согласительный совет и если председатель Верховной Рады внесет его в повестку дня, то за него должны голосовать уже в парламенте.

Напомним, что в апреле профильный комитет рекомендовал принять обращение к Кабинету министров об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун в связи с неудовлетворительной работой.

Источник: https://censor.net.ua/n3089199
 
 
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 Топ комментарии
 
У Богомолец такой конфликт интересов, что порядочный человек не то, что голоса не подавал бы - работал бы в этом комитете. Здорово нашу медицинскую мафию Ульяна Супрун зацепила, "до сердца, до печенок, до почек и всего остального гнилого ливера"....
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холеным теткам из комитета, с минимальными зарплатами и сумками от Луи Витона, которых 6 из 9 членов, очень не нравится американская украинка, равнодушная к нарядам и косметике, ездящая на работу на велике и практически в одиночку толкающая медреформу в Украине и противостоящая фармацевтической мафии.
Ничего нового.
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Не гастролер, а человек, который действительно мог работать. А тварь богомолец всех изживает, кто мешает ей бабло лопатой грести. Короче ни один нормальный министр не остался, всех выжили. Вернулась вся воровская сволочь...
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Еще один гастролер пролетел.
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Никуда. Ее в принципе нельзя уволить. так как она "и.о."
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-У вас лечение платное?
-Лечение бесплатное-вылечивание платное!
🤑
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по факту перше платне, друге безцінне Комітет Ради знову проголосував за відставку Супрун - Цензор.НЕТ 3441
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Продлевать будете?
-Що?
-Лечение.
-Та не.Я ще пожить хочу Комітет Ради знову проголосував за відставку Супрун - Цензор.НЕТ 8682
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Голосует в комитете команда Богомолец. Очень ей не нравиться Супрун.
С 4 декабря 2014 г. - Богомолец председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения.
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Просто Богомолец хочет на ее место.
Или Богомолец хочет реформировать укр.медицину?
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У Богомолец такой конфликт интересов, что порядочный человек не то, что голоса не подавал бы - работал бы в этом комитете. Здорово нашу медицинскую мафию Ульяна Супрун зацепила, "до сердца, до печенок, до почек и всего остального гнилого ливера"....
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Просто Богомолец имеют рыго-жоппоблоки вместе с "за життя" и просто фарм. мафией. Она против них и пикнуть не может.
https://www.youtube.com/watch?v=z8Jdh3MxUws&t=5s

https://www.youtube.com/watch?v=VL9sRdkZMIE&t=216s

https://www.youtube.com/watch?v=xOv-bWZkdBk&t=11s
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странно, я прочла заметку и там на ссылку этой Бого-ничего не было. Дама в начале реформы такой брехней пользовалась....Жаль, если ее на место Супрун утвердят.
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Рано,она еще поголовье Украинцев мало проредила,на пару с Ревой и Гросей))
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какой ти на хер Украинец, совок недобитий!?
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Не гастролер, а человек, который действительно мог работать. А тварь богомолец всех изживает, кто мешает ей бабло лопатой грести. Короче ни один нормальный министр не остался, всех выжили. Вернулась вся воровская сволочь...
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А що, при Супрун хоч щось з місця зрушилось, крім закриття лікарень? Чи вакцини з першого року її перебування на посту замміністра були в наявності? Чи онкохворі отримали необхідний мінімум тих ліків, які передбачені бюджетом? Чи ліки здешевіли? Що ця баба-смерть реально зробила корисного? Те що тепер дільничний педіатр не приходить на виклик, а приймає в кабінеті? Везіть дитину або викликайте швидку в невідкладних випадках?
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Воровские схеми придушили, под вивеской "Бесплатная медицина", на которую ведуться лохи типа тебя!
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возле всех больниц и даже поликлиник шикарные Лексусы и прочие внедорожники стоят. теперь поменьшает, и карманы больных и их родственников не так быстро опустошаться.
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Гарна воровська схема, коли по виклику до тебе безкоштовно приходить дільничий педіатр. Ти дебіл?
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Наворовалась, пусть другие наворуются.
Если не справилась - наказать! И тех, кто назначал тоже наказать.
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Более абсурднее формулировки не могли придумать, фигляри
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Цензор, как ее можно уволить. если оно "и.о." ????
Она и так не на посаде. С чего ее увольнять?
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В статье логика событий оборвана. А ведь если за это проголосует парламент, есть риск больно получить по жопе от Дяди Сэма
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Еще один? Как ее можно уволить. если она всего лишь "исполняет обязанности"?
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Уволить с должности исполняющего обязанности. Ну или лиши роли И/О. Главное прекратить полномочия.
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Нельзя лишить такой роли. Можно просто назначить нового не "и.о."
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Не разбираюсь в тонкостях как послать подальше И/О. Наверное, ты прав. Но вот снять с потоков И.О. можно. И неважно как: назначив нового И/О или поставив на должность не И/О.
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Нельзя снять с "и.о." ибо это не должность. Можно только кого-то назначить на ее место
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прежде, чем умничать, разберись в вопросе.
Уволить исполняющего обязанности легко, ибо это тоже должность, а в вопросе с министром фишка в том, что и.о. можно уволить решением кабмина, а министра-только решением парламента.
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"Комитет Рады снова проголосовал за отставку Супрун" - конечно надо убрать Супрун, поскольку Богомолец играет в коррупционной медицине главную скрипку, у неё там кормушка уже на протяжении десятка лет, а вообще, можно сделать вывод, раз за отставку Супрун сильно налягает пятая колонна беса путлера, значит она нужный человек для Украины.
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Так а кто-то заметил чтобы при Супрун улучшилось медицинское обслуживание?
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А ви хочете щоб те що хєрилося протягом 20 років відремонтувати за 1 рік?Нам ще довго це лайно розгрібати!
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Да. Теперь знаю точно, какой препарат мне положен бесплатно, а за что должен платить. 2 года тому назад покупал абсолютно ВСЕ, а медсестра, которая уколы делала, предлагала купить препарат у нее - дешевле, чем в аптеке. Это как раз тот самый, который полагался бесплатно.
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Зато сидящие на потоках гниды, не лечащиеся в Украине, хорошо заметили...
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Не будьте наивным! Она не для того поставлена и со своей работой справляется
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точно так и говорит Татьяна Бахтеева, член этого комитета, весьма одиозная личность.
Татьяна Бахтеева - племянница Алика Грека, сестра Ахметова, подруга Такташева, любимица Ющенко, мадам «Трамадол»
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"...если председатель Верховной Рады внесет..."
Парубий это не вынесет. Комітет Ради знову проголосував за відставку Супрун - Цензор.НЕТ 481
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Ох, как же сукебогомолец жмет, что потихоньку перекрывают ее потоки кровавых денег. Вот же истинная кровосися.
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холеным теткам из комитета, с минимальными зарплатами и сумками от Луи Витона, которых 6 из 9 членов, очень не нравится американская украинка, равнодушная к нарядам и косметике, ездящая на работу на велике и практически в одиночку толкающая медреформу в Украине и противостоящая фармацевтической мафии.
Ничего нового.
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Та ви шо??? А ну, поділіться, будь-ласка, конкретними досягненнями Супрун у реформуванні медицини. Бо прості люди бачать тільки погіршення медичного обслуговування, подорожчання ліків та інші "смаколики" від соєвих бариг.
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6 из 9? а почему не 9 из 9.
Денег на хватило на взятку.? и эти 6 будут решать судьбу Супрун?
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Значить все правильно робить пані Уляна. Молодець.
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Но...не в этой стране, как говорил министр МВД: "Мы наконец то взяли преступность под контроль". У нас на любой должности нужно брать под контроль и делится, другие специалисты в Украине не востребованы.
Хотя по большему счету и рехформы её-дибильны, но ясно что уберут её за п.1.
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Ну никак Богомолец не успокоится. Да не быть ей министром!
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та вона в міністри і не рветься. супрун- чимось наступила їй і її мафії на хвоста.
Тут є ті, хто розбирається? ЧИМ САМЕ ця недоглянута особа без медосвіти змогла роздраконити медичну мафію в вигляді богомолець?
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Доглянута особа це коли з луі-вітон і на лабутенах? Цікавишся - почитай людей які щось знають:
https://www.youtube.com/watch?v=z8Jdh3MxUws&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=VL9sRdkZMIE&t=216s
https://www.youtube.com/watch?v=xOv-bWZkdBk&t=11s
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Ні. Доглянута особа- це акуратна стрижка, мінімум макіяжа,вдало підібране вбрання -стосовно віку. Ви десь заблукали в питанні доглянутості.
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Та мені все одно як вона виглядає, так вдягаються всі на Заході. Бажаю їй розігнати це болото.
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ви моє запитання вище прочитали? Є відповідь?
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Я ж дав посилання на ютюб. Там багато інформації. Ліки зараз закупаються через міжнародні організації без відкатів. Бєхтєрова і сотні інших залишились без фін потоків.
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Если до сих пор не уволили, то не уволят никогда! Шиза косит наши ряды!
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Ее нельзя уволить ибо никто и не назначал. Она просто ИСПОЛНЯЕТ ОБЯЗАННОСТИ
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Вірю Супрун, хоче змінити систему. Система опирається. Якщо неможливо змінити керівника медуніверситету, яка обгрунтовано підозрюється в хабарництві, то можна уявити, які сили стоять за фарммедмафією.
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Очень жаль. Меня еще никто не убедил, что она что-то сделала хуже, чем критикующие её предшественники.
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Канадская тётка потоки перекрыла? Прибежали к богомолец "ходоки" с вопросом-"где ж им харчеваться?". Да и сама,видать страдает. Скоты. Кода уже нажрутся и полопаются?
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того, хто сам заробляє в медицині /таких як богомолець/ не можна ні в якому разі навіть близько допускати до влади, бо тоді будуть працювати лише власні інтереси...Супрун однозначно підтримую і дивуюсь іі силі духу... Давай Ульяно, ти впораешся, а богомолець хай іде в дупу....
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Ульяно якщо вже виживуть Вась ці гниди, боріться, обєднуйтесь і готуйтесь до виборів.
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"А Васька слушает, да ест". Вы думаете, и.о. столько держится на месте за честность и порядочность? Оглянитесь вокруг. Протрезвейте.
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Медицинская мафия продолжает выживать Супрун Комітет Ради знову проголосував за відставку Супрун - Цензор.НЕТ 1628
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В неї ж класна освіта, багатий досвід і високі знання, бажання прислужитися Україні і... характер! Як в Саакашвілі.
Мафія таких старається обломити, знищити, або, бодай, нейтралізувати палками в колеса реформ і створенням нервової обстановки в їх проведенні.
Порядна, але слабодуха вже давно плюнула б і виїхала б з України. Бо зарплата кваліфікованого лікаря в Америці, Канаді набагато вища від з/п українського міністра. Вона не здається. Молодець!!!Так тримати , Уляно!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомитет Рады снова проголосовал за отставку Супрун
 
 
 
 
 
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