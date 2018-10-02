 Комитет Рады снова проголосовал за отставку Супрун

Об этом заявила глава комитета, народный депутат Ольга Богомолец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
Депутаты объяснили необходимость отставки Супрун и Линчевского "несостоятельностью правового статуса руководства Минздрава и несоответствием занимаемым должностям".
Депутаты, по словам Богомолец, единогласно проголосовали за документ.
Далее, согласно процедуре, постановление, поддержанное комитетом, должно быть внесено председателем комитета на Согласительный совет и если председатель Верховной Рады внесет его в повестку дня, то за него должны голосовать уже в парламенте.
Напомним, что в апреле профильный комитет рекомендовал принять обращение к Кабинету министров об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун в связи с неудовлетворительной работой.
-Лечение бесплатное-вылечивание платное!
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-Що?
-Лечение.
-Та не.Я ще пожить хочу
С 4 декабря 2014 г. - Богомолец председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения.
Или Богомолец хочет реформировать укр.медицину?
https://www.youtube.com/watch?v=z8Jdh3MxUws&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=VL9sRdkZMIE&t=216s
https://www.youtube.com/watch?v=xOv-bWZkdBk&t=11s
Если не справилась - наказать! И тех, кто назначал тоже наказать.
Она и так не на посаде. С чего ее увольнять?
Уволить исполняющего обязанности легко, ибо это тоже должность, а в вопросе с министром фишка в том, что и.о. можно уволить решением кабмина, а министра-только решением парламента.
Не заметил.
Татьяна Бахтеева - племянница Алика Грека, сестра Ахметова, подруга Такташева, любимица Ющенко, мадам «Трамадол»
Парубий это не вынесет.
Ничего нового.
Денег на хватило на взятку.? и эти 6 будут решать судьбу Супрун?
Хотя по большему счету и рехформы её-дибильны, но ясно что уберут её за п.1.
Тут є ті, хто розбирається? ЧИМ САМЕ ця недоглянута особа без медосвіти змогла роздраконити медичну мафію в вигляді богомолець?
https://www.youtube.com/watch?v=z8Jdh3MxUws&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=VL9sRdkZMIE&t=216s
https://www.youtube.com/watch?v=xOv-bWZkdBk&t=11s
Мафія таких старається обломити, знищити, або, бодай, нейтралізувати палками в колеса реформ і створенням нервової обстановки в їх проведенні.
Порядна, але слабодуха вже давно плюнула б і виїхала б з України. Бо зарплата кваліфікованого лікаря в Америці, Канаді набагато вища від з/п українського міністра. Вона не здається. Молодець!!!Так тримати , Уляно!