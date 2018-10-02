 Двое голландцев, перевозивших на украинском грузовике 650 кг кокаина на 40 млн евро, задержаны во Франции, - La Depeche

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", об этом сообщает La Depeche.
Отмечается, что в ночь с 1 на 2 сентября был задержан грузовик, который направлялся на север Европы и якобы перевозил рыбу. Однако нервозное поведение водителя и его пассажира вызвало сомнения у таможенников, поэтому транспортное средство отправили на более тщательную проверку.
Внутри грузовика таможенники нашли 650 кг кокаина. Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет 40 миллионов евро, учитывая что грамм кокаина дилеры продают за 60 евро.
Сейчас водителей грузовика задержали, вскоре их поместят под арест в Тулузе.
А грузовик небось из лугандона.
В Питер везут из Южной Америки диппочтой.
где-то кокаин загрузил, ...потом взял в заложники двоих голландцев, ...потом вызвал на бой французких жандармов...
в общем, развлекался как хотел
Грузовик сделан не в Украине, везли Голландцы. Только номера украинские, может даже ворованные. Кокка в Украине не растет.