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 Происшествия, За рубежом
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 Двое голландцев, перевозивших на украинском грузовике 650 кг кокаина на 40 млн евро, задержаны во Франции, - La Depeche

Недалеко от города Тулузы на юге Франции таможенники остановили зарегистрированный в Украине грузовик, в котором двое голландцев перевозили кокаин.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", об этом сообщает La Depeche.

Отмечается, что в ночь с 1 на 2 сентября был задержан грузовик, который направлялся на север Европы и якобы перевозил рыбу. Однако нервозное поведение водителя и его пассажира вызвало сомнения у таможенников, поэтому транспортное средство отправили на более тщательную проверку.

Внутри грузовика таможенники нашли 650 кг кокаина. Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет 40 миллионов евро, учитывая что грамм кокаина дилеры продают за 60 евро.

Сейчас водителей грузовика задержали, вскоре их поместят под арест в Тулузе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Две тонны кокаина с логотипом "Единой России" обнаружили в бельгийском порту. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3089196
 
   
 Топ комментарии
 
Почти весь кокаин в Европе идет транзитом через Петербург. Далее обычно через Голландию.

А грузовик небось из лугандона.
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Почти весь кокаин в Европе идет транзитом через Петербург. Далее обычно через Голландию.

А грузовик небось из лугандона.
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Из Питера в Голландию через Францию, как то слишком сложно.
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Из Питера в Голландию. Во Францию везут из Голландии типа "рыбу".
В Питер везут из Южной Америки диппочтой.
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так этот грузовик у них считается евробляхером? или нет
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Так во что Скрипаль рассказал про Патрушева!
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какой дерзкий грузовик Двое голландцев, перевозивших на украинском грузовике 650 кг кокаина на 40 млн евро, задержаны во Франции, - La Depeche - Цензор.НЕТ 6036
где-то кокаин загрузил, ...потом взял в заложники двоих голландцев, ...потом вызвал на бой французких жандармов...
в общем, развлекался как хотел Двое голландцев, перевозивших на украинском грузовике 650 кг кокаина на 40 млн евро, задержаны во Франции, - La Depeche - Цензор.НЕТ 5620
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Все зло від транснаціональних компаній, навіть в наркобізнесі.
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650 кг кокаина - вот это по-нашему! Двох голландців, які перевозили на українській вантажівці 650 кг кокаїну на 40 млн євро, затримали у Франції, - La Depeche - Цензор.НЕТ 9199
Грузовик сделан не в Украине, везли Голландцы. Только номера украинские, может даже ворованные. Кокка в Украине не растет.
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Они б еще на колумбийской реестрации ехали. Так чтоб ваще без палива
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Ну не все же имеют возможность пользоваться московитской диппочтой.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое голландцев, перевозивших на украинском грузовике 650 кг кокаина на 40 млн евро, задержаны во Франции, - La Depeche
 
 
 
 
 
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