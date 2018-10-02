 НАТО проведет крупнейшие военные учения с 1991 года

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.
Учения пройдут c 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике. В маневрах примут участие около 45 тысяч военных из 31 страны, а также более 110 самолетов и 60 кораблей. Учения носят оборонительный характер, они будут имитировать ответные действия НАТО на возможное вооруженное нападение на одного из союзников альянса, заявил Столтенберг.
НАТО называет эти маневры крупнейшими с 1991 года.
Всем странам ОБСЕ, в том числе России, отправили приглашения для того, чтобы они могли послать на учения своих наблюдателей.
Многоходовочка Вована дает плоды.
Источник:https://censor.net.ua/n3089195"
Величие сожмётся, что придётся с лупой искать, чтоб сходить по малому...
то барыги с **йлом не хотят в НАТО, бо там низзя воровать в армии и страны тем более в воюющей .
а народ готов .
я готов предоставить и двор, и сад, и огород под "томагавки" живу в 30 км от мордора.
соседи то же не против.
чего это вдруг Климкин туда в Брюссель, так срочно собрался.
сколько лет воюем с мордором, а не было у нас там самого захудалого дипломата.
а тут вдруг сам туда лыжи смазал.