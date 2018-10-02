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Все про:Атлантика (8) НАТО (6017) Норвегия (351) Балтия (203) учения (1881)

 НАТО проведет крупнейшие военные учения с 1991 года

Североатлантический альянс проведет крупнейшие с 1991 года военные учения Trident Juncture. В маневрах примут участие около 45 тысяч военных из 31 страны, более 110 самолетов и 60 кораблей.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

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Учения пройдут c 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике. В маневрах примут участие около 45 тысяч военных из 31 страны, а также более 110 самолетов и 60 кораблей. Учения носят оборонительный характер, они будут имитировать ответные действия НАТО на возможное вооруженное нападение на одного из союзников альянса, заявил Столтенберг.

НАТО называет эти маневры крупнейшими с 1991 года.

Всем странам ОБСЕ, в том числе России, отправили приглашения для того, чтобы они могли послать на учения своих наблюдателей.

Источник: https://censor.net.ua/n3089195
 
   
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В Азовском море надо было бы провести НАТО проведет крупнейшие военные учения с 1991 года - Цензор.НЕТ 5464
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довыёживались скрепоносители..
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К сожалению они боятся и не будут проводить их не на Донбассе а тем более на Азовском море!А все потому что хотят жить!
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На границе с Белгородской областью пусть проводят учения,а после могут оставить нам всю военную технику для создания в дальнейшем военной базы НАТО в Харьковской области НАТО проведет крупнейшие военные учения с 1991 года - Цензор.НЕТ 9132
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НАТО проведет крупнейшие военные учения с 1991 года

Многоходовочка Вована дает плоды.
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31 страна? Фигня. Недавно Орда провела учения с китаёзами, ото было мошно аж жуть.
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"...в том числе России, отправили приглашения для того, чтобы они могли послать на учения своих наблюдателей.
Источник:https://censor.net.ua/n3089195"

Величие сожмётся, что придётся с лупой искать, чтоб сходить по малому...
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А беда что Рашка то против Нато не будет воевать ! А значит Нато не будет нападать! Украине надо срочно в НАТО!
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Рашкостанцы долго напрашиваются на хорошую звездюлину.
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НАТО у нас порядок наводить не будет. когда вокруг кодло и воры?


то барыги с **йлом не хотят в НАТО, бо там низзя воровать в армии и страны тем более в воюющей .
а народ готов .
я готов предоставить и двор, и сад, и огород под "томагавки" живу в 30 км от мордора.
соседи то же не против.

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а я то думал,
чего это вдруг Климкин туда в Брюссель, так срочно собрался.
сколько лет воюем с мордором, а не было у нас там самого захудалого дипломата.
а тут вдруг сам туда лыжи смазал.
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Натовский Франкенштейн реанимирован. НАТО проведе найбільші військові навчання з 1991 року - Цензор.НЕТ 7160
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНАТО проведет крупнейшие военные учения с 1991 года
 
 
 
 
 
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