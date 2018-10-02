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Все про:Канев (72) Янукович (30344) ЧВК_"Вагнера" (55) Скрипаль (422) Чепига (7)

 Спецназовцы, вывозившие Януковича, потом стали руководителями ЧВК "Вагнера", - журналист-расследователь Канев

Бывший журналист "Центра управления расследованиями" Сергей Канев, который участвовал в расследовании The Insider и Bellingcat в отношении подозреваемых в отравлении Скрипаля, заявил, что люди, которые вывозили Януковича из Украины, позже стали руководителями "ЧВК Вагнера".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Новой газете".

Ниже фрагменты интервью Канева:

Расскажи про "Боширова" — ты говорил, у тебя есть данные, что он вывозил Януковича?

- Я тут ничего особо не могу рассказать. У меня есть человек, который прослужил в ГРУ тридцать лет. Я ссылаюсь на него. Он сказал, что Чепига-Боширов был там, с группой. Перепроверить это я не могу.

- То есть, историю про Януковича ты знаешь со слов этого ГРУшника?

— Я его случайно нашел — он тридцать лет прослужил, но очень активный, ему не хватает денег. Он выложил свое резюме на сайте Superjob, с номером телефона. Я его там заметил, мы стали общаться. Я эти базы постоянно смотрю, там очень много интересных людей.

— А какие-то еще детали он рассказывал?

— Нет. Я, говорит, заметил его. А еще мужиков, которые потом составили руководящий состав ЧВК Вагнера.

— Про Героя России тоже от него информация?

— Там они очень ревниво относятся к таким вещам: кто за что получил Героя. Поэтому разговор и зашел: героя-то Боширов получил за Януковича. Вот в чем дело, поэтому ГРУшник и завелся. Для них награды — это больная тема.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чепига-"Боширов" помогал вывозить из Украины Януковича, за что получил звание Героя России, - журналист-расследователь Канев

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".

Источник: https://censor.net.ua/n3089192
 
 
 Топ комментарии
 
Зараз з'явиться черговий кацап і буде говорити, що нічого ГРУ не робило, бо не було мотиву Спецназовцы, вывозившие Януковича, потом составили руководящий состав ЧВК Вагнера, - журналист-расследователь Канев - Цензор.НЕТ 9008
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с ПС или с добробатов ?ага Спецназовцы, вывозившие Януковича, потом стали руководителями ЧВК Вагнера, - журналист-расследователь Канев - Цензор.НЕТ 7593, ты еще скажи с активистов что к нему в Козин приходили, так сказать что бы всегда был под рукой Спецназовцы, вывозившие Януковича, потом стали руководителями ЧВК Вагнера, - журналист-расследователь Канев - Цензор.НЕТ 7593
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Ага, 3 коммента подряд лайкнулось машинально. Дождь наверное сильный шёл...
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Я извиняюсь конечно, а почему до сих пор охранники янукоовоща охраняют порошенка? Что нельзя было взять людей с ПС. или с добробатов? Или дань традициям?
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с ПС или с добробатов ?ага Спецназовцы, вывозившие Януковича, потом стали руководителями ЧВК Вагнера, - журналист-расследователь Канев - Цензор.НЕТ 7593, ты еще скажи с активистов что к нему в Козин приходили, так сказать что бы всегда был под рукой Спецназовцы, вывозившие Януковича, потом стали руководителями ЧВК Вагнера, - журналист-расследователь Канев - Цензор.НЕТ 7593
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Зараз з'явиться черговий кацап і буде говорити, що нічого ГРУ не робило, бо не було мотиву Спецназовцы, вывозившие Януковича, потом составили руководящий состав ЧВК Вагнера, - журналист-расследователь Канев - Цензор.НЕТ 9008
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Читай "чергову кацапку", яку ти постійно лайкаєш.
Спецназовцы, вывозившие Януковича, потом стали руководителями ЧВК Вагнера, - журналист-расследователь Канев - Цензор.НЕТ 6994
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Я її постійно не лайкаю, тим більше під цим коментарем нема лайків. Так, що не бреши.
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Кого більше? От клятый набырач, шайтан на его программу, вместо паче більше напысав Спецпризначенці, що вивозили Януковича, потім стали керівниками "ПВК Вагнера", - журналіст-розслідувач Канєв - Цензор.НЕТ 8484
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Ой, як нєвдобно палучілось... 09.09.2018 22:16

Брехунець на гарячому попався.
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Ага, 3 коммента подряд лайкнулось машинально. Дождь наверное сильный шёл...
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это и есть основной мотив расейской пропаганды: зачем нам было убивать Немцова, он ничего не решал?!; зачем нам было сбивать Боинг, мы что, дурные?! зачем нам было травить Скрипаля, он ничего не знал;и т.д., и т.п.
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Так и хочется, чтоб журналистов поставили следователями, а следователей баснописцами. Почему-то у них лучше получается работу друг за друга выполнять.
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Дальше скажет, что Янукович заплатил Пригожину за вывоз, а рашенька и ВВХ вроде и не при чем. Похоже врет журналист(зд).
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ЧВК Вагнер - это прикрытие для кадровых российских военных, ГРУ, ФСБ, ССО.
Это очень удобное прикрытие за которым прячутся россияне, так как частная военная компания не несет ответственности как государство.
Все эти "наемники" прошли обучение в специальных лагерях кадровыми военными РФ, а большая часть их это чисто кадровые военные без точных опознавательных знаков.
Воюют кадровые военные с опознавательными знаками - ответственность государства.
Воюют "наемники" из ЧВК - частное лицо.
Поэтому стоит воспринимать российские ЧВК исключительно как госструктуру, военных (в том числе и различные спец подразделения, ГРУ, ФСБ, ССО) без опознавательных знаков.
Это один из методов гибридной войны.
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так это везде так. чвк академи (блекуотер бывший) в сша - точно так же работает. кацапы своего ничего не изобрели, все украли
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а в чем проблема ? вагнер (уткин) спокойно ездит к своей маме в Украину, картошку копать. сбу к нему притензий не имеет, они так официально и сказали.
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ты хоть понимаешь сколько денег получает глава чвк?) нафига ему картошку копать? Он маме переглёт перевод денег на трюфели и красную икру
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ты идиот что ли ? есть официальные документы. гугли это бурление говн.
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сам гугли, в интернете много всякого бреда нет времени на эту ерунду, "вагнер копает картошку маме в Украине",' тема для ток шоу ньюз ван.
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а ті шо пецюню будуть вивозить чим стануть...?
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Дуже був цінний агент, що резидент "Ліліпут", вивозив платного агента "Хама" спеціальним гвинтокрилом із маршрутники агентами, які пішли вмирати в Сірію. Агент "Хам" був цінним, як кріт президентський по розвалу держави, введений шляхом зміни данних на сервері ЦВК.
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Через новини про Чепігу екс-охоронець Януковича Кобзарь знову попросився на допит.
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Професіонали продають свої здібності, навики.......
А служать вони тим хто платить

А 5 колона кому служить - тому хто їй платить ........
чи на халяву гівном кидається.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСпецназовцы, вывозившие Януковича, потом стали руководителями ЧВК "Вагнера", - журналист-расследователь Канев
 
 
 
 
 
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