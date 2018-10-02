 Спецназовцы, вывозившие Януковича, потом стали руководителями ЧВК "Вагнера", - журналист-расследователь Канев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Новой газете".
Ниже фрагменты интервью Канева:
Расскажи про "Боширова" — ты говорил, у тебя есть данные, что он вывозил Януковича?
- Я тут ничего особо не могу рассказать. У меня есть человек, который прослужил в ГРУ тридцать лет. Я ссылаюсь на него. Он сказал, что Чепига-Боширов был там, с группой. Перепроверить это я не могу.
- То есть, историю про Януковича ты знаешь со слов этого ГРУшника?
— Я его случайно нашел — он тридцать лет прослужил, но очень активный, ему не хватает денег. Он выложил свое резюме на сайте Superjob, с номером телефона. Я его там заметил, мы стали общаться. Я эти базы постоянно смотрю, там очень много интересных людей.
— А какие-то еще детали он рассказывал?
— Нет. Я, говорит, заметил его. А еще мужиков, которые потом составили руководящий состав ЧВК Вагнера.
— Про Героя России тоже от него информация?
— Там они очень ревниво относятся к таким вещам: кто за что получил Героя. Поэтому разговор и зашел: героя-то Боширов получил за Януковича. Вот в чем дело, поэтому ГРУшник и завелся. Для них награды — это больная тема.
Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.
Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".
Брехунець на гарячому попався.
Это очень удобное прикрытие за которым прячутся россияне, так как частная военная компания не несет ответственности как государство.
Все эти "наемники" прошли обучение в специальных лагерях кадровыми военными РФ, а большая часть их это чисто кадровые военные без точных опознавательных знаков.
Воюют кадровые военные с опознавательными знаками - ответственность государства.
Воюют "наемники" из ЧВК - частное лицо.
Поэтому стоит воспринимать российские ЧВК исключительно как госструктуру, военных (в том числе и различные спец подразделения, ГРУ, ФСБ, ССО) без опознавательных знаков.
Это один из методов гибридной войны.
А служать вони тим хто платить
А 5 колона кому служить - тому хто їй платить ........
чи на халяву гівном кидається.