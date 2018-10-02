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 Политика Украины
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 В Украине разрешили встраивать детсады в жилые дома. ИНФОГРАФИКА

В Украине с 1 октября разрешено проектировать встроенные в жилые дома детсады, так как вступили в действие обновленные государственные строительные нормы (ГСН) по проектированию детских садов, которыми разрешено размещать в жилых домах встроенные и встроенно-пристроенные дошкольные учебные заведения.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"В силу вступили новые государственные строительные нормы относительно дошкольных учреждений. Уже с 1 октября в Украине разрешено проектировать небольшие детские сады, встроенные или встроенно-пристроенные к первым этажам жилых домов. Это может стать действительно эффективным способом решения острой проблемы с нехваткой мест в детсадах, которая существует сегодня", - сказал он.

Парцхаладзе отметил, что сейчас в соответствии с нормами на 1000 жителей должно быть обеспечено 38 мест в детсадах и 135 мест в школах, однако по факту этого нет.

"В большей степени из-за тотальной и неконтролируемой застройки городов, погоней за большим количеством квадратных метров, а не комфортом жителей. Эту ситуацию надо решать, как это делают в Европе. Там проектирование встроенных детских садов - нормальная практика", - отметил Парцхаладзе.

Он отметил, что, внедрение этого изменения будет способствовать обеспечению людей комфортными условиями для воспитания детей рядом с домом, уменьшению диспропорции между строительством жилья и социальной инфраструктуры в населенных пунктах, снятию социального напряжения с катастрофической нехваткой мест в детсадах, избавлению дорог от дополнительной транспортной нагрузки.

В Украине разрешили встраивать детсады в жилые дома 01

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По словам Парцхаладзе, согласно новым ГСН, размещение дошкольных учебных заведений разрешено в виде встроенных в 1-2 этажи жилых домов помещений групп кратковременного (до 4-х часов) пребывания, встроенных в 1-2 этажи жилых домов дошкольных учебных заведений общего развития (яслей, яслей-садов, детских садов) вместимостью до 80 мест, встроенно-пристроенных в 1-2 этажи жилых домов дошкольных учебных заведений общего развития вместимостью до 120 мест (до 6 групп), пристроенных к глухим торцам жилых домов дошкольных учебных заведений общего развития вместимостью до 160 мест (до 8 групп).

При этом он подчеркнул, что при проектировании таких детсадов должны обязательно учитываться необходимые пожарные требования и соответствующие нормы ГСН относительно жилых домов.

"Земельный участок такого детсада должен отделяться от придомовой территории жилого дома забором и зелеными насаждениями. Организация и озеленение групповых площадок, инсоляция и освещенность помещений во встроенных и встроенно-пристроенных детсадах должна соответствовать требованиям ГСН по защите территорий и домов от шума и требованиям Санитарного регламента для дошкольных учебных заведений, утвержденного Минздравом", - написал Парцхаладзе.

Кроме того, Парцхаладзе напомнил, что Минрегион также сейчас изучает необходимость позволить проектировать небольшие встроенные и встроенно-пристроенные в жилые дома начальные школы (1-4 классы).

В Украине разрешили встраивать детсады в жилые дома 02

Источник: https://censor.net.ua/n3089189
 
   
 Топ комментарии
 
детсады в домах - обычная практика в европе и америках: всем удобно, близко, увеличивает стоимость жилья в плане дохода от инвестиции, да и нафиг огромнгые сады-комбинаты на один район, когда десяток мини-садиков справятся лучше, попутно конкурируя друг с другом (что повышает качество и снижает стоимость услуг)
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Такое уже было при СССР и после его распада. Жил в 1980-е над детсадом: шум от них бывает: бегают-топочут и песни поют... САмое поганое, что от пищеблока тараканы разбредаются тысячами. А может и миллионами... Ну и мыши тоже....
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Капець!
Це дасть можливість зносити існуючі дитсадки та будувати на їхньому місці 30-поверхові тички, на частині першого поверху яких буде передбачене місце для дитсадка. По факту, приміщення ці здадуть в аренду під магазини
Дитсадки врешті просто зникнуть. В Україні дозволили вбудовувати дитсадки в житлові будинки - Цензор.НЕТ 9322
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Наступний етап - будуть вбудовувати школи у підземні паркінги.
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детсады в домах - обычная практика в европе и америках: всем удобно, близко, увеличивает стоимость жилья в плане дохода от инвестиции, да и нафиг огромнгые сады-комбинаты на один район, когда десяток мини-садиков справятся лучше, попутно конкурируя друг с другом (что повышает качество и снижает стоимость услуг)
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Это дейстительно хорошо, но это заслуга не порошенко и его власти, а наша с вами. Его прегоратива вырубка леса, повышения цен на газ и т.д и тп. Эти крохи его не интерисуют.
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Назовёте "свои" заслуги до 2014-го, включительно?
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да назву. лично для ваc порохорус- Я за Украину, и ее защищаю. а ты ?
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слава Богу что не у нас! хотя...... после рехформ порошенка все ворзможно....

В Украине разрешили встраивать детсады в жилые дома - Цензор.НЕТ 5098
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Ну, и причем тут Порох (Яценюк, Гройсман...)? Так похабно асфальт положили ТВОИ друзья/собутыльники. Те самые, которые в подъездах испражняются и разговаривают матом....
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это твои друзья, мои в застенках фсбу сидят. а ты вякаеш что у тебя все хорошо. так по чем газ и бензин ты наш дорогой жыты по новому?
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а тебя волнуют такие мелочи ? мне лично похуй по чем бензин и газ, при том что моя машина жрет 20-25 литров на сотню.
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Вы, любезный, похоже, выпили сверх меры и не можете сконцентрироваться на простой теме, которую обсуждают. А именно, речь идет о детских садиках в первых этажах жилых зданий, а вы, ни к селу, ни к городу, поместили фото некоего подобия пешеходной дорожки..... Причем тут цена на газ и бензин? Какое отношение "застенки СБУ" имеют к тому простому факту, что пролетариат (класс-гегемон), РАССОБАЧЕНЫЙ советской властью, остался таким же. Все делают через задницу и воруют, воруют, воруют...
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ой да перестаньте вы... зачем мечете бисер перед свиньями
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скоро выборы.. а потом поговорим. кстати я не пью как вы .
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не порошенко асфальт кладет, а вы сами.. или ваши соседи, или те, с кем вы здороваетесь...
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каждый должен заниматся своим дело. и не воровать.
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Такое уже было при СССР и после его распада. Жил в 1980-е над детсадом: шум от них бывает: бегают-топочут и песни поют... САмое поганое, что от пищеблока тараканы разбредаются тысячами. А может и миллионами... Ну и мыши тоже....
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Пісні це дуже толерантно сказано, будуть натурально вищати
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а раньше? мои дети ходили в садик на первом этаже 5-этажного дома
(потом его ...прихватизировали... под всякую хрень в виде приемных каких-то партий)...
и недалеко был и есть такой же садик в пятиэтажке... на 1-м этаже
т.е. он работает без разрешения?
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381-а якісна зміна В Украине разрешили встраивать детсады в жилые дома - Цензор.НЕТ 7831. А я казав що ведеться трактат-літопис перемог та переможок В Украине разрешили встраивать детсады в жилые дома - Цензор.НЕТ 7831. Не заздрю тим дітям та й сусідам таких садків.
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А гулять эти дети где будут? Просто во дворе дома на неогороженной территории?
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Між припаркованими машинами біля сміттєвих баків.
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у педофила с четвертого этажа в квартире
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Капець!
Це дасть можливість зносити існуючі дитсадки та будувати на їхньому місці 30-поверхові тички, на частині першого поверху яких буде передбачене місце для дитсадка. По факту, приміщення ці здадуть в аренду під магазини
Дитсадки врешті просто зникнуть. В Україні дозволили вбудовувати дитсадки в житлові будинки - Цензор.НЕТ 9322
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А где же деткам гулять? Припаркованные авто и мусорные баки вместо горок, качелей и каруселей. Пусть лазят...
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В первоначальной версии там были отдельные площадки возле домов, которые должны быть закреплены именно за детскими садами.
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проще на ссср садик зигзагового дизайна сверху с кирпидонов 14 хатку накидать чем садик ковырять в квартирах..типа мишкиной школы... В Україні дозволили вбудовувати дитсадки в житлові будинки - Цензор.НЕТ 1134я умный аж страшно
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Нет ничего плохого в этом.На Обуховской 137 уже дом будут сдавать скоро,с детсадом в доме.
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А де діти гуляти будуть? Майданчики є?
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Коли я був малий (пізній совок),у нас в районі кілька таких садочків було на перших поверхах. Це, звичайно, варіант, але краще повернути окремі будівлі дитсадків, які поздавали в оренду. От в нас в Києві кілька садочків під суди віддали, в деяких тепер офіси фірм, а у одному навіть державний центр штучного запліднення (!).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украине разрешили встраивать детсады в жилые дома. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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