 "Я не мог предположить, что за 2-3 секунды Lexus выскочит и окажется на перекрестке": Дронов в суде рассказал свою версию смертельного ДТП в Харькове. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, Дронов сильно нервничал, плакал и читал свою речь с листа. Сначала подозреваемый выразил соболезнования и прочитал имена и фамилии всех погибших и пострадавших в аварии. Дронов своей вины в аварии не признает, говорит, что это событие сломало его жизнь. Хотя виновным себя не считает, однако выражает готовность признать гражданские иски пострадавших о возмещении морального ущерба и платить по возможности.
"Я искренне прошу прощения, что я оказался в этом месте и всем пришлось пережить эти ужасные события. Каждый день своей жизни я переживаю вместе с вами. В этом производстве я олицетворяю каждого водителя. На моем месте мог оказаться каждый. То, что я не признаю вины, не может быть отягчающим обстоятельством. Я не считаю себя виноватым с точки зрения обвинения. Но я считаю себя виновным как человек. Тысячу раз пожалел, что оказался в тот вечер в том месте и в том, что родился", - сказал водитель.
Подозреваемый говорит, что ехал в тот вечер с работы по своему обычному маршруту. Также уверяет, что двигался на зеленый сигнал светофора со скоростью 40 км/час. Он сетует на следствие, которое так и не установило точно скорость, с которой ехала Елена Зайцева. Говорит, он видел Lexus, но тот был далеко от перекрестка, а уже через мгновение произошла авария. Дронов уверяет, что со скоростью около 80 км/ч, как было указано в материалах дела, так быстро машина бы не преодолела бы такое расстояние.
"Я ехал, как все. Микроавтобус начал движение, я после него, загорелся зеленый. Я не мог предположить, что за 2-3 секунды Lexus выскочит и окажется на перекрестке. Я не мог ничего сделать, даже не понял, что произошло. Ни суд, ни следствие, ни прокурор не смогли установить скорость Lexus. Как можно осудить человека по воображаемым обстоятельствам? Если мы хотим справедливости, то ее нет", - утверждает Дронов.
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Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.
Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).
20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.
6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Охренеть!!! И это называется правосудием?
Поехал мужик на желтый, спокойно, медленно. Сам перекресток пересек уже на зеленый.
Харе!!!Эта мантра уже не канает!!! Хоть одну заячью шкуру покажи!!! Перевелись "Ворошиловские стрелки"!!!
Чтобы осталась с безглазым голым оскалом полусожжённого черепа вместо лица.
суды Линча наведут быстрее порядок чем власть барыг.
Так мужик скоро еще и единственным будет виновным!
Винна саме п'янюча шмаркля, яку відмазують багаті папікі.
Правила хоть раз прочитай. Никого не волнует на какой свет он оказался на перекрестке. Он начал движение на запрещающий желтый, что есть грубым нарушением правил - вот в этом его вина. Все что дальше было - это уже последствия нарушений.
Якби цей довбодятел керував кінною каретою то його б ще посадили за знущання над тваринами!
Зараз на дорогах стільки кретинів ,що їм не те що керувати ТЗ ,а й самостійно жити проблемно!
- Человек из далекой страны, - заговорил он, понизив голос, - вы, хетты, и мы, финикияне, - братья, и я по совести советую тебе не связываться с египетским судом, так как в нем есть только та дверь, в которую входят, но нет той, из которой выходят.
- Невинного боги проведут через стену, - ответил гость.- Невинного!.. Кто из нас может считаться невинным в этой стране рабства? - прошептал хозяин. (с)
и пропажа эксперта зайцевой и нехватка трех капель ссанья, чтобы подтвердить вину ссыкухи
и скорость Дронова установили...а ссыкухи что-то...нет...ну...никак
прямо мистика какая-то
П о свем поседним. делам...........ну НИККТО не ФИНОФАТ............ 10 ты штраафа.............Личного НИЧЕГО к деывочке. НО МНЕ Кажется ОНА должна открыто по всем ТВА сказать своё мнение!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
каков ПОП, таков и ПРиход.
Самые сильные, у нас в стране, американские покойные президенты, напечатанные на нужной бумаге.
УРА НАШИМ СУДЬЯМ И НАШЕЙ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ!!
УРА НАШЕМУ ПРЕЗИДЕНТУ КОТОРЫЙ ПРОВЕЛ РЕФОРМУ!!
ЖОПА НАШИМ ГРАЖДАНАМ КОТОРЫЕ ПОПАДУТ В ЭТУ СИСТЕМУ!!
Отмечается, что инцидент произошел с Boeing 767 авиакомпании Delta Air Lines. Как сообщают СМИ, на рулевой дорожке самолета загорелась стойка шасси!!!!!(Это в Боенге то???!!!) В этот момент на борту авиасудна находились 250 пассажиров и 8 членов экипажа. На место инцидента оперативно прибыли спасатели. Людей из салона эвакуировали. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Всі кошти вже на рахунках офшорних, відповідно Зайцева не винна.
Конченная наркоманка убила шесть человек, и еще одному жизнь поломала...
расправляются с невиновным человеком.
Це Україна, малятка...
А вот туарег с разбитой мордой, так кто в кого врезался?
Ни суд, ни следствие, ни прокурор не смогли установить скорость Lexus.
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Знімків з відеокамер кілька а експерти не змогли встановити швидкість
Lexus-а. В Зангзібарі в це може і повірять. В іншому коментарі сказано, що слідчі не змогли пояснити самого механізму ДТП. А ось я можу. Обпита сука-мажор летіла на швидкості не менш ніж 110 км на червоне світло, ложачи с прибором на всі і вся і лишила життя 6 людей.
Взагалі з тону написаного видно, що Дронов вже практично здався. Тай боротися проти
прокуроро- судівсько- експертної мафії затареної баблом по саме нікуда одній людині важко. А громадянське суспільство в Кернесівсько-Добкінському Харкові занадто слабке.
Подобається · Відповідь · 19 хв
Где границы перекрёстка (не пересечение) и правила проезда перекрёстка.
1.Немец(и все остальные) не остановились перед правым светофором на запрещающий сигнал(стоп линии там не было,поэтому приоритет у светофора) и остановились за ним,а это уже перекрёсток (при наличии светофора)
2.На жёлтый он тронулся (как и все) и 20 метров по ПЕРЕКРЁСТКУ , до ПЕРЕСЕЧЕНИЯ, он двигался на запрещённый сигнал.
Вот и делайте выводы виновен он или нет.
С зайцевой понятно,там вина 100%.