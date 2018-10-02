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Все про:ДТП (5189) Зайцева (54) Харьков (4011) Дронов (20)

 "Я не мог предположить, что за 2-3 секунды Lexus выскочит и окажется на перекрестке": Дронов в суде рассказал свою версию смертельного ДТП в Харькове. ФОТО

В вторник, 2 октября, в Киевском суде Харькова впервые свою версию событий рассказал Геннадий Дронов – второй водитель-участник смертельного ДТП.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, Дронов сильно нервничал, плакал и читал свою речь с листа. Сначала подозреваемый выразил соболезнования и прочитал имена и фамилии всех погибших и пострадавших в аварии. Дронов своей вины в аварии не признает, говорит, что это событие сломало его жизнь. Хотя виновным себя не считает, однако выражает готовность признать гражданские иски пострадавших о возмещении морального ущерба и платить по возможности.

Я не мог предположить, что за 2-3 секунды Lexus выскочит и окажется на перекрестке: Дронов в суде рассказал свою версию смертельного ДТП в Харькове 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция не смогла отыскать нарколога, которая осматривала Зайцеву после аварии: возможно, уехала на оккупированную территорию

"Я искренне прошу прощения, что я оказался в этом месте и всем пришлось пережить эти ужасные события. Каждый день своей жизни я переживаю вместе с вами. В этом производстве я олицетворяю каждого водителя. На моем месте мог оказаться каждый. То, что я не признаю вины, не может быть отягчающим обстоятельством. Я не считаю себя виноватым с точки зрения обвинения. Но я считаю себя виновным как человек. Тысячу раз пожалел, что оказался в тот вечер в том месте и в том, что родился", - сказал водитель.

Я не мог предположить, что за 2-3 секунды Lexus выскочит и окажется на перекрестке: Дронов в суде рассказал свою версию смертельного ДТП в Харькове 02

Подозреваемый говорит, что ехал в тот вечер с работы по своему обычному маршруту. Также уверяет, что двигался на зеленый сигнал светофора со скоростью 40 км/час. Он сетует на следствие, которое так и не установило точно скорость, с которой ехала Елена Зайцева. Говорит, он видел Lexus, но тот был далеко от перекрестка, а уже через мгновение произошла авария. Дронов уверяет, что со скоростью около 80 км/ч, как было указано в материалах дела, так быстро машина бы не преодолела бы такое расстояние.

Я не мог предположить, что за 2-3 секунды Lexus выскочит и окажется на перекрестке: Дронов в суде рассказал свою версию смертельного ДТП в Харькове 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Можете не снимать? Я вызову адвоката! Еще бы маме не говорили", - Зайцева в первые минуты после трагического ДТП в Харькове в октябре 2017 года. ВИДЕО

"Я ехал, как все. Микроавтобус начал движение, я после него, загорелся зеленый. Я не мог предположить, что за 2-3 секунды Lexus выскочит и окажется на перекрестке. Я не мог ничего сделать, даже не понял, что произошло. Ни суд, ни следствие, ни прокурор не смогли установить скорость Lexus. Как можно осудить человека по воображаемым обстоятельствам? Если мы хотим справедливости, то ее нет", - утверждает Дронов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд повторно обязал полицию найти врача, которая принимала анализы Зайцевой, устроившей масштабное ДТП в Харькове

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Также читайте: Суд продлил арест участникам харьковского ДТП Зайцевой и Дронову

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3089185
 
   
 Топ комментарии
 
Ни суд, ни следствие, ни прокурор не смогли установить скорость Lexus. Источник: https://censor.net.ua/n3089185

Охренеть!!! И это называется правосудием? "Я не мог предположить, что за 2-3 секунды Lexus выскочит и окажется на перекрестке": Дронов в суде рассказал свою версию смертельного ДТП в Харькове - Цензор.НЕТ 4337
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Читала що в тому місці стоп лінія далекувато від самого перехрестя, тобто якщо Дронов і почав рух на жовтий, то на самому перехресті він був вже на зеленому.
Винна саме п'янюча шмаркля, яку відмазують багаті папікі.
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ну, в бок. А ничо, что она летела на первой космической?
Поехал мужик на желтый, спокойно, медленно. Сам перекресток пересек уже на зеленый.
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Ни суд, ни следствие, ни прокурор не смогли установить скорость Lexus. Источник: https://censor.net.ua/n3089185

Охренеть!!! И это называется правосудием? "Я не мог предположить, что за 2-3 секунды Lexus выскочит и окажется на перекрестке": Дронов в суде рассказал свою версию смертельного ДТП в Харькове - Цензор.НЕТ 4337
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Помешали мертвые амерские президенты...)
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если и тебе стока заплатят ты вообще скажешь что там не было никакого лексуса "Я не мог предположить, что за 2-3 секунды Lexus выскочит и окажется на перекрестке": Дронов в суде рассказал свою версию смертельного ДТП в Харькове - Цензор.НЕТ 6
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в Украине правосудия нет. в феодальных государства его и не может быть.
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Дронов должен нести ответственность наравне с Зайцевой,ибо ОН ударил её в бок.Оба -мерзавцы,увиливающие от кары.И таких в Украине- большинство.В порошенковской Украине нет правосудия.Есть произвол.СИЗО забиты,колонии полупусты..
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ну, в бок. А ничо, что она летела на первой космической?
Поехал мужик на желтый, спокойно, медленно. Сам перекресток пересек уже на зеленый.
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Вы, видно, не в курсе судовой практики.Из мелочей складывается мозаика.Дронов брешет про низкую скорость.Беспечность Дронова привела к тому ,что он не управлял авто,потому и ударил эту наркоманку в бок.Странно ,что он Пузату Хату не завалил.
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Ну есть степень вины. Дронов виноват, но его степень вины намного меньше , чем Зайцевой. Хотя, не исключено, что получит он в итоге больше.
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Макака . которая убила и порклечила людй ь....наркота, скорсть, гонки.....НЕ ФИНОФАТА! Этот негодяй появился вдруг на ЕЁ пути! Фсе вдруг ОФАНАРЕЛИ!"!!!!!!!!!!!!Господа. Ребята, граждане......да скороопростот САМОСУД и и везде.........АВАКОВ!!!!!!!!!!!!
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ты не истери - вот пару раз зайцевых пристрелят - они сами побегут ментам сдаватся "Я не мог предположить, что за 2-3 секунды Lexus выскочит и окажется на перекрестке": Дронов в суде рассказал свою версию смертельного ДТП в Харькове - Цензор.НЕТ 3945
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вот пару раз зайцевых пристрелят))))

Харе!!!Эта мантра уже не канает!!! Хоть одну заячью шкуру покажи!!! Перевелись "Ворошиловские стрелки"!!!
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Эффективнее было бы на выходе из суда умыть Кроликову серной кислотой.
Чтобы осталась с безглазым голым оскалом полусожжённого черепа вместо лица.
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Возьми на себя эту миссию. Или только балаболить умеешь лёжа на диване?
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100% уже скоко людей и передавили и пересудили и даже пересажали. Слышал токо одному судье голову отрезали но так и никто не понял это была месть за типа "справедливое судебное решение" или просто бандитские разборки!!
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да такое ощущение что другого выхода у нас нет.
суды Линча наведут быстрее порядок чем власть барыг.
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херассеее...
Так мужик скоро еще и единственным будет виновным!
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почему то мне в его искренность больше верится, чем в слезы зайцевой....
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Читала що в тому місці стоп лінія далекувато від самого перехрестя, тобто якщо Дронов і почав рух на жовтий, то на самому перехресті він був вже на зеленому.
Винна саме п'янюча шмаркля, яку відмазують багаті папікі.
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В мережі навіть відео десь є з місця події. Там в відео редакторі домалювали лінії і чітко видно, як змінюються кольри світлофора й де знаходиться авто Дронова. Але "експерти" прокуратури цього зробити не можуть. Мабуть гроші у кишенях заважають?
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Ти краще відео переглянь!
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...якщо Дронов і почав рух на жовтий,

Правила хоть раз прочитай. Никого не волнует на какой свет он оказался на перекрестке. Он начал движение на запрещающий желтый, что есть грубым нарушением правил - вот в этом его вина. Все что дальше было - это уже последствия нарушений.
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Ну,если начать движение на желтый, находясь хотя бы в полметре от стоп-линии и подъехать к ней уже на зеленый, то никакого нарушения нет. И вообще, пока я не подъехал к линии, могу двигаться хоть на желтый, хоть на красный.
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Он уже стоял за стоп-линией, светофор у него за спиной.
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Правила я знаю не хуже вашего. Суть в том, что в момент удара Дронов был на перекрестке уже на зеленом, а Зайцева влетела конкретно под красный.
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Це той випадок, коли я з вами згоден на 100 відсотків.Дронова за вуха тут притягнули, щоб легше кроліка відмазати.
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Бабло помешало установить скорость идиотки... А Дронов там для себя не вовремя оказался.
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очень невовремя и его за нее посадят!!!
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Його посадять за те що він почав рух на невідомо яке світло світлофора котрий у момент руху знаходився приблизно на 15 м позаду його туареґа!
Якби цей довбодятел керував кінною каретою то його б ще посадили за знущання над тваринами!
Зараз на дорогах стільки кретинів ,що їм не те що керувати ТЗ ,а й самостійно жити проблемно!
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В момент столкновения Дронов ехал соблюдая ПДД, а за начало движения на жёлтый, его надо оштрафовать.
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Тобюто те, що він на жовтий стартував, експерти якось встановили, а швидкість Лохуса їм розрахувати важко???
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и тебе повторю - если тебе так башлянут то ваще решишь что не было никакого лохуса)))
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Для чого розраховувати? наркоманка ж їхала не на жигулях: бортовий комп'ютер Лексуса чітко зафіксував швидкість. Експерт показував суду ці записи, далеко за 100 км\год.
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Почтенный Асархаддон почесал спину.
- Человек из далекой страны, - заговорил он, понизив голос, - вы, хетты, и мы, финикияне, - братья, и я по совести советую тебе не связываться с египетским судом, так как в нем есть только та дверь, в которую входят, но нет той, из которой выходят.
- Невинного боги проведут через стену, - ответил гость.- Невинного!.. Кто из нас может считаться невинным в этой стране рабства? - прошептал хозяин. (с)
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"Фараон" Болеслава Пруса. Хоть и многовато левацкой пропаганды розлива того времени (да и историческая достоверность так себе), но толковые моменты есть.
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и самое главное - чистые анализы Дронова (в нужном количестве!!!)
и пропажа эксперта зайцевой и нехватка трех капель ссанья, чтобы подтвердить вину ссыкухи
и скорость Дронова установили...а ссыкухи что-то...нет...ну...никак
прямо мистика какая-то
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позор !! и ещё раз-позор!! И что самое страшное-эти продажные падля не боятся сраму!!! Преступают и Закон и Совевть и Честь и нисколечко не боятся...ни Закона...ни суда Линча ...ничего!!!
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нутак бабло уже считается мешками))) скоро будет виноват светофор, а не опиатная дауниха.
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Хм...... пусть так.....Механика...автомат.....ногу отпустили...........теперь вот что получилтепер
П о свем поседним. делам...........ну НИККТО не ФИНОФАТ............ 10 ты штраафа.............Личного НИЧЕГО к деывочке. НО МНЕ Кажется ОНА должна открыто по всем ТВА сказать своё мнение!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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При овощу всі суди були інфільтровані своїми людьми, в основному дітьми і родичами даунецької "еліти". Ще довго будемо чистити ці конюшні такими темпами як зараз.
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стыд и позор страны, начинается с гаранта коррупции.
каков ПОП, таков и ПРиход.
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ПО ВСЕМ ТВ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ЭТО улуше чем штрафы..............ОПОМНИТЕСЬ!
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Ну что, водитель катка, рассказывайте как обгонял, как подрезал. "Я не міг припустити, що за 2-3 секунди Lexus вискочить і опиниться на перехресті": Дронов у суді розповів свою версію смертельної ДТП в Харкові - Цензор.НЕТ 4652
Самые сильные, у нас в стране, американские покойные президенты, напечатанные на нужной бумаге.
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наверное он уже понимает, что он-то и будет самым главным виновным, ехала себе девочка, ну быстро, она ж молодая, а тут Дронов на своей телеге еле тащится, ну девочка и решила слегка ускорится, не до старости ей же стоять на этом перекрестке..., козел, кароче...
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мась падай мазсь (брати Шумахери, ютуб)
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а по сути - виновата система регулирования движением на перекрёстке. когда включается зелёный одновременно с красным на перпендикулярном направлении. проще обвинить человеков, что один ещё не проехал, а другой уже стартанул, чем сделать выдержку красного для всех направлений на три-пять секунд. ничего, постоят, зато живы все будут.
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Де це ти таке бачив? горить зелений, а потім жовтий. На іншому світофорі відповідно червоний, потім зелений з червоним одночасно (буквально 1-2 сек.), потім зелений. Поки горить червоно-зелений встигаєш тільки з місця тронутися і то на автоматі. Так що Дронов поїхав на зелений, а от балована курва летіла на червоний зі швидкістю 40-50 м\сек. Тобто, реально вона була далеко від перехрестя і оцінити її дії було неможливо.
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на том перекрестке должно быть 2 светофора не за 20 метров до пересечения а там где спуск в метро.

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На червоний вже перетинати неможна. Можна ще на жовтий, якщо неможливо зупинитися без екстреного гальмування. Так що ті 2-3 секунди і є коли горить жовтий.
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ЛОШАРА ...а должен был "предполагать" что может на перекрёстке "выскочить" обдолбаная-обкуреная дочка прокурора ...не мог но должен был ...
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Ну вот так сказать реформированый суд во всей своей красе, а еще добавте сюда что этим судьям которые нихера не могут установить (бабло глаза залипило) ЗП порядка 100 тыс из наших налогов а потом еще и пенсия (по новому "довичне утримання" чтобы под пенсионный закон судьи не попадали) порядка 50-120 тыс.

УРА НАШИМ СУДЬЯМ И НАШЕЙ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ!!
УРА НАШЕМУ ПРЕЗИДЕНТУ КОТОРЫЙ ПРОВЕЛ РЕФОРМУ!!
ЖОПА НАШИМ ГРАЖДАНАМ КОТОРЫЕ ПОПАДУТ В ЭТУ СИСТЕМУ!!
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За 2-3 секунды ...хм... Да это фигня.... А выкосить 1200 чел(в братских могилах тысячи) цунами на Палу? Это тот самый исполнитель. И снова взрыв на пароме на Балтике? Снова тот же. И воот это классно, это просто уже типично стильно. ПАпросту засекайте.... это ЗАЖАТЫЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ!!!(применяются на любом виде транспорта) - это загорание бензовозов, вагонов составов, и...новая тема.!!!!

Отмечается, что инцидент произошел с Boeing 767 авиакомпании Delta Air Lines. Как сообщают СМИ, на рулевой дорожке самолета загорелась стойка шасси!!!!!(Это в Боенге то???!!!) В этот момент на борту авиасудна находились 250 пассажиров и 8 членов экипажа. На место инцидента оперативно прибыли спасатели. Людей из салона эвакуировали. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
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А что скажет харант.Ведь он взял это дело под свой контроль.Пока он помалкивает.
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Так він і контролює.
Всі кошти вже на рахунках офшорних, відповідно Зайцева не винна.
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Він дав доручення прокурватурі. ну тій, яка не може вирахувати швидкість наркоманки.
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це тій харківській ПРокурватурі яка протягом декількох років дев*ять ПРокурВорів не знайшла часу прийти на засідання суду по кернесу?
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Дронова жалко, под раздачу попал...
Конченная наркоманка убила шесть человек, и еще одному жизнь поломала...
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Це я в своєму селі можу не передбачити, що за 2-3 секунди Lexsus вискочить і появиться на перехресті, а в містах східніше Житомира, де водії поводяться як азіати, це необхідно було передбачити.
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Мабуть, ти часто в лотерею виграєш? ти часом не той самий шЛяшко?
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Ну что. Хорошая речь, искренняя. Плакал... Прощения просил. Компенсации родственникам жертв по мере сил. Да, наверное, часть вины на нём. Никогда бы не подумал, что он будет плакать. Видать много мужик пережил за это время... Да... Вот что значит даже малейшее нарушение ПДД. Вот поехал бы чисто на зелёный - и всё! никаких претензий. Извиняюсь, тоже расстроился. А может там всё было не так, как пишут об этом. Много тумана напустили. Кто знает...
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посмотри видео там все видно что было и как, с таким подходом зайцева может и столб обвинить который ей дорогу перебежал ну или дорожников которые тот столб не туда поставили!! ну и наконец потерпевших которые не там стояли когда ее величество на лексусе под 120 шуровала!!
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Абсолютно не важно на какой он поехал. В етом деле он нужен, чтоб било легче зайчиху отмазать.
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На наших глазах, для облегчения участи сучки-мажорки,
расправляются с невиновным человеком.
Це Україна, малятка...
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Странная муть на самом деле с этим Дроновым. Из того, что можно нарыть в сети, очевидно, что он начал движение на зелёный. На середине перекрёстка получил удар в переднее правое крыло от, ломившейся на красный, Зайцевой. После чего она и вылетела на тротуар. Под колёсами Дронова вроде никто не погиб. Одиннадцать человек смела именно Зайцева. Что шьют чуваку, непонятно.
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На видео четко видно, что туарег поехал на желтый. Там-же четко видно, что не он получил удар, а его машина ударила лексус и выбросила его на пешеходов. Посмотри разбитый лексус - у него только левые двери помяты ударом...
"Я не міг припустити, що за 2-3 секунди Lexus вискочить і опиниться на перехресті": Дронов у суді розповів свою версію смертельної ДТП в Харкові - Цензор.НЕТ 1798

А вот туарег с разбитой мордой, так кто в кого врезался?
"Я не міг припустити, що за 2-3 секунди Lexus вискочить і опиниться на перехресті": Дронов у суді розповів свою версію смертельної ДТП в Харкові - Цензор.НЕТ 1535
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а потерпевшие виноваты, это они сами попрыгали на лексус который гнал под 100 на красный сигнал да!!
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Хвилинку, шановний. Дронов виїхав на перехрестя на ЗЕЛЕНИЙ а обпита курва на ЧЕРВОНИЙ. І в неї ЧЕРВОНИЙ горів вже за 30-40 метрів ДО перехрестя. Це чітко зафіксували камери. То при чому тут хто і кого вдарив. Якби обпита сука не порушила грубо правила, то її не було б перед Дроновим і він би її не вдарив. У Вас, шановний, щось явно нелади зі здоровим глуздом.
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Червоно-зелений світлофор горить буквально 1-2 сек. Це тільки можна рушити на автоматі, а механіка - тільки включити передачу. Так що Дронов був на перехресті на зелений, а от балована курва летіла на червоний зі швидкістю 40-50 м\сек. вже на забороняючий світлофор (жовтий теж вважається таким). Тобто, реально вона була далеко від перехрестя і оцінити її дії було неможливо.
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продажные судьи которым попуститульствует соевая банда
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мы сейчас по возмущаемся и забудем а мужика надо спасать! завтра каждый может оказаться на его месте, может какую то электронную петицию подать, кто разбирается в этом пусть подскажет, поможет!
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Від чого рятувати? Отримає свій рік-півтора за ті дві секунди та й буде щасливий що вже відсидів. Виходячи з відео його самовпевненого старту, він такий самий борзоїздець як і його подільниця. Різниця лише у тому, що він інколи вимушено зупиняється на червоний сигнал.
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А уж догадаться о том, сколько долларов у папашки Зайцевой вообще не судьба было.
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Никто не мог установить скорость, прям таки каменный век!
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Да возьмите бабло у этой суки. И за это ж бабло закажите киллера. Не будте терпилами. Ваших близких убила эта сука
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Я сьогодні переходив дорогу на тому перехресті: будьте впевнені, що за рік бедламу тільки додалося. Одні машини стоять в пробці в напрямку Сумської прямо на пішохідному переході, а інші впоперек цієї пробки пробираються в суміжний провулок.
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Mykola Bratiichuk

Ни суд, ни следствие, ни прокурор не смогли установить скорость Lexus.

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Знімків з відеокамер кілька а експерти не змогли встановити швидкість
Lexus-а. В Зангзібарі в це може і повірять. В іншому коментарі сказано, що слідчі не змогли пояснити самого механізму ДТП. А ось я можу. Обпита сука-мажор летіла на швидкості не менш ніж 110 км на червоне світло, ложачи с прибором на всі і вся і лишила життя 6 людей.

Взагалі з тону написаного видно, що Дронов вже практично здався. Тай боротися проти
прокуроро- судівсько- експертної мафії затареної баблом по саме нікуда одній людині важко. А громадянське суспільство в Кернесівсько-Добкінському Харкові занадто слабке.

Подобається · Відповідь · 19 хв
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У ДТП враховується моментальна швидкість на момент зіткнення, а не середня її по місту. За 150м до перехрестя Лексус міг і 200 їхати, а на перехресті - зупинитися. Для обвинувального вироку вистачить і 80. Моментальну вираховують якщо достеменно відомі час подолання останніх 20м(здається) та початкова швидкість, або ж за гальмівним шляхом. Як не дивно, але моментальну швидкість можна визначити у Дронова. І вона, гадаю, на межі дозволеної.
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Для того что бы без эмоций разобраться в этой трагедии надо хорошо знать пдд.
Где границы перекрёстка (не пересечение) и правила проезда перекрёстка.
1.Немец(и все остальные) не остановились перед правым светофором на запрещающий сигнал(стоп линии там не было,поэтому приоритет у светофора) и остановились за ним,а это уже перекрёсток (при наличии светофора)
2.На жёлтый он тронулся (как и все) и 20 метров по ПЕРЕКРЁСТКУ , до ПЕРЕСЕЧЕНИЯ, он двигался на запрещённый сигнал.
Вот и делайте выводы виновен он или нет.
С зайцевой понятно,там вина 100%.
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Тут он прав - любой случайно оказавшийся человек не в том месте ...
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Распыляют ответственность, уничтожают доказательства вины Зайцевой. Это что, издеваются суки в глаза? При чем тут Дронов, если сучка летела на запрещающий сигнал светофора? Она и только она виновата в происшедшем. Дронову максимум админ.правонарушение можно вменить.
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ну комуто нравится рассказывать шо все обязаны за 20 метров ждать пока загорится зеленый, а потом все должны успеть доехать до перекрёстка пересечь перекрёсток и главное не стать на пути обколотой сучки-даунихи.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Я не мог предположить, что за 2-3 секунды Lexus выскочит и окажется на перекрестке": Дронов в суде рассказал свою версию смертельного ДТП в Харькове. ФОТО
 
 
 
 
 
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