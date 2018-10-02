EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество
  293  3
Все про:налоги (2488) налоговая милиция (1351) ГФС (2803)

 Налоговой милицией Хмельницкой области обеспечено возмещение в бюджет 1,2 млн грн неуплаченного НДФЛ

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Хмельницкой области под процессуальным руководством прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении главного бухгалтера одного из местных предприятий сферы обслуживания по подозрению в неуплате в бюджет налога на доходы физических лиц в крупном размере.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Установлено, что при выплате заработной платы работникам предприятия фигурант составлял и подавал в контролирующий орган соответствующие налоговые отчеты, в которых отражал суммы начисленного и якобы уплаченного в бюджет налога на доходы физических лиц. Но это не соответствовало действительности, поскольку налог в бюджет последним умышленно не перечислялся.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Схема занижения таможенной стоимости импортируемых товаров, по которой были проведены импортные операции на сумму более 180 млн грн, ликвидирована в Одессе. ФОТОрепортаж

Благодаря принятым в ходе следствия мерам нанесенные государству убытки в сумме почти 1,2 млн грн возмещены в полном объеме.

Источник: https://censor.net.ua/n3089184
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Украина все еще воспринимается как аграрно-промышленная держава, но действительно, по данным ЦРУ, вклад услуг в ВВП - 59,3%. Почему так много, если промышленность мы не до конца загубили, а агробизнес приносит хорошую прибыль?"

https://businessviews.com.ua/ru/economy/id/uslugi-v-vvp-1551/
 показать весь комментарий
 
как может чтото давать то чего нету)) это нонсенс - налоговая ментовка ликвидирована!!! Податкова міліція Хмельницької області забезпечила відшкодування до бюджету 1,2 млн грн несплаченого ПДФО - Цензор.НЕТ 2333 Податкова міліція Хмельницької області забезпечила відшкодування до бюджету 1,2 млн грн несплаченого ПДФО - Цензор.НЕТ 380
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоНалоговой милицией Хмельницкой области обеспечено возмещение в бюджет 1,2 млн грн неуплаченного НДФЛ
 
 
 
 
 
 вверх