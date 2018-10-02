 Налоговой милицией Хмельницкой области обеспечено возмещение в бюджет 1,2 млн грн неуплаченного НДФЛ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Установлено, что при выплате заработной платы работникам предприятия фигурант составлял и подавал в контролирующий орган соответствующие налоговые отчеты, в которых отражал суммы начисленного и якобы уплаченного в бюджет налога на доходы физических лиц. Но это не соответствовало действительности, поскольку налог в бюджет последним умышленно не перечислялся.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Схема занижения таможенной стоимости импортируемых товаров, по которой были проведены импортные операции на сумму более 180 млн грн, ликвидирована в Одессе. ФОТОрепортаж

Благодаря принятым в ходе следствия мерам нанесенные государству убытки в сумме почти 1,2 млн грн возмещены в полном объеме.