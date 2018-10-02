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 Группа ЕНП в Европарламенте выдвинула Сенцова на премию Сахарова

Украинский режиссер, политзаключенный в России Олег Сенцов номинирован на премию "За свободу мысли" им.А.Сахарова

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом  сообщает Представительство Европейского Союза в Украине.

"Одним из номинантов на премию "За свободу мысли" им.Андрея Сахарова стал Олег Сенцов – украинский кинорежиссер, которого незаконно заключила Россия. На соискание премии его выдвинула группа Европейской народной партии в Европейском парламенте", - говорится в сообщении Представительства во вторник.

В посольстве уточнили, что подать кандидатуру на премию им.А.Сахарова могут политические группы Европарламента или группы, состоящие из не менее 40 евродепутатов.

"На основании этих номинаций члены комитетов по внешним делам и по развитию голосуют за список из трех финалистов. Затем Конференция президентов, в которую входят президент Европейского Парламента и лидеры политических парламентских групп, выбирает лауреата", - пояснили в Представительстве ЕС.

Победитель будет объявлен 25 октября, а церемония награждения премии им.А.Сахарова пройдет в Страсбурге 12 декабря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенцов вошел в предварительный список Европарламента на премию им. Сахарова

Источник: https://censor.net.ua/n3089183
 
   
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ОЛЕГ опустил сраную РАБссию по саные СРАНЫЕ КГБэшные ни маг....Вчера митнистр обороны БРИТАНИИ сказал коротко...
Рююсскае быдло...вы НИКТО
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Лучше, хорошо задвиньте рашку.
Намного полезней для Сенцова, чем устраивать состязания в популизме.
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Олег очень мужественный человек и безусловно достоин этой номинации … чем больше будет упоминаний его имени на международном уровне, надеюсь тем быстрее он вернётся в Украину … а давить сРашку нужно постоянно как агрессора и страну-террорист
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