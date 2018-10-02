 Нобелевскую премию по физике присудили Ашкину, Муру и Стриклэнд за новаторские изобретения в области лазерной физики

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Королевская академия наук Швеции решила наградить Нобелевской премией по физике 2018 Артура Ашкина и Жерара Муру и Донну Стрикланд "за новаторские изобретения в отрасли лазерной физики"", - говорится в сообщении.

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На сайте премии отмечается, что Ашкин изобрел оптический пинцет, который позволяет изучать атомы и молекулы. С помощью него можно исследовать вирусы, бактерии и другие живые клетки, не повреждая их при этом. Муру и Стриклэнд присудили премию за метод генерации высокоинтенсивных, ультракоротких оптических импульсов. Отмечается, что он широко применяется в промышленности и медицине. С помощью самых острых лазерных лучей ежегодно проводятся миллионы операций на глазах, пишет Гордон.