 Нобелевскую премию по физике присудили Ашкину, Муру и Стриклэнд за новаторские изобретения в области лазерной физики

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Королевская академия наук Швеции решила наградить Нобелевской премией по физике 2018 Артура Ашкина и Жерара Муру и Донну Стрикланд "за новаторские изобретения в отрасли лазерной физики"", - говорится в сообщении.
На сайте премии отмечается, что Ашкин изобрел оптический пинцет, который позволяет изучать атомы и молекулы. С помощью него можно исследовать вирусы, бактерии и другие живые клетки, не повреждая их при этом. Муру и Стриклэнд присудили премию за метод генерации высокоинтенсивных, ультракоротких оптических импульсов. Отмечается, что он широко применяется в промышленности и медицине. С помощью самых острых лазерных лучей ежегодно проводятся миллионы операций на глазах, пишет Гордон.
-Студенте Петренко, що ви там читаєте на лекції!?
-Та так... Муру, пане професоре.
Ці відкриття з оптики просто революційні, бо вони різко наближають час, коли хворому в кров будуть введені молекулярні роботи, які знайдуть в організмі хворі клітини і самостійно полагодять їх... Або знищать. А потім самі вийдуть з організму.
Дякую Вам митці. +