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 Нобелевскую премию по физике присудили Ашкину, Муру и Стриклэнд за новаторские изобретения в области лазерной физики

Лауреатами Нобелевской премии по физике в этом году стали Артур Ашкин (США), Жерар Муру (Франция) и Донна Стриклэнд (Канада) за изобретения в отрасли лазерной физики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Королевская академия наук Швеции решила наградить Нобелевской премией по физике 2018 Артура Ашкина и Жерара Муру и Донну Стрикланд "за новаторские изобретения в отрасли лазерной физики"", - говорится в сообщении.

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На сайте премии отмечается, что Ашкин изобрел оптический пинцет, который позволяет изучать атомы и молекулы. С помощью него можно исследовать вирусы, бактерии и другие живые клетки, не повреждая их при этом. Муру и Стриклэнд присудили премию за метод генерации высокоинтенсивных, ультракоротких оптических импульсов. Отмечается, что он широко применяется в промышленности и медицине. С помощью самых острых лазерных лучей ежегодно проводятся миллионы операций на глазах, пишет Гордон.

Нобелевскую премию по физике присудили Ашкину, Муру и Стриклэнд за новаторские изобретения в области лазерной физики 01

Источник: https://censor.net.ua/n3089182
 
   
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Жерар Муру - Нобелівський лауреат з фізики... Це ж переверне студентський світ.
-Студенте Петренко, що ви там читаєте на лекції!?
-Та так... Муру, пане професоре.
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Після перевертання світу було виялено, що слони, які його тримали страждають на ожиріння, в справу вступили америкоські космічні лазери, тепер проблему голоду серед негрів вирішено запасами сала на 100 років Нобелівську премію з фізики присудили Ашкіну, Муру та Стрікленд за новаторські винаходи в галузі лазерної фізики - Цензор.НЕТ 9178
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Жерар Муру не єврей, так само і Донна Стрікленд. Так що рулять всі, хто все життя наполегливо вивчає існуючі знання людства. Бо тільки тоді можна зрозуміти, що на даному напрямку нікого немає, ти - перший, хто дасть людству нові знання.
Ці відкриття з оптики просто революційні, бо вони різко наближають час, коли хворому в кров будуть введені молекулярні роботи, які знайдуть в організмі хворі клітини і самостійно полагодять їх... Або знищать. А потім самі вийдуть з організму.
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такі люди рухають людство до цивілізації, а політики до знищення її.
Дякую Вам митці. +
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНобелевскую премию по физике присудили Ашкину, Муру и Стриклэнд за новаторские изобретения в области лазерной физики
 
 
 
 
 
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