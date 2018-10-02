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 Оккупанты отказали журналисту Семене в возможности покинуть Крым для лечения, - адвокат Курбединов

Украинскому журналисту Николаю Семене отказали в разрешении на выезд из оккупированного Крыма для прохождения лечения в кардиологической клинике Киева.

Как стало известно Крым.Реалии, соответствующий ответ из российской Федеральной службы исполнения наказаний получил адвокат журналиста Эмиль Курбединов, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросуд по правам человека зарегистрировал жалобу журналиста Семены, "осужденного" оккупантами в Крыму, – адвокат

Автора Радіо Свобода и Крым.Реалии, крымского журналиста Николая Семену обвинили в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России.

В сентябре 2017 года так называемый суд в Симферополе назначил Семене наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью на три года.

В декабре того же года подконтрольный Кремлю "Верховный суд Крыма" частично "смягчил приговор" Семене в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до двух лет.

Николай Семена утверждает, что в своих материалах он реализовывал право на "свободное выражение мнения".

Министерство иностранных дел Украины, Госдепартамент США, Евросоюз и ряд международных организаций осудили вынесенный Семене "приговор".

Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Том Кент назвал необоснованными обвинения против журналиста Николая Семены, также отметив, что "приговор", вынесенный подконтрольным Кремлю "судом" в Крыму, должен быть отменен.

Источник: https://censor.net.ua/n3089169
 
 
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Ну это поняктно. Но На что Они ачитывал.......таи своим ВОДЫ не зватает.....а тукт вдруг и на Военную БАЗУ,
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