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 Угрозы распространения сибирской язвы на Одесчине нет, ситуация под контролем, - Минздрав

Вспышка сибирской язвы в Одесской области локализована. Ситуация находится под контролем местных властей. Угрозы распространения инфекции нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пять человек с сибирской язвой госпитализированы на Одесчине

"По результатам лабораторных исследований, проведенных референс-лабораторией Центра общественного здоровья Минздрава Украины, у одного больного подтверждено заболевание сибирской язвой (кожная форма, лечится антибиотиками и не представляет такой опасности, как легочная форма). Также получен положительный результат исследования мяса убитого животного и почвы во дворе, где было забито больное животное", - сообщает Минздрав.

"Ситуация находится под контролем местных властей. Заболевание локализовано в пределах одного села - с 30 сентября 2018 введен карантин", – говорится в сообщении.

Как сообщила полиция области, по предварительным данным, источником заболевания стала домашняя корова, тушу которой обрабатывали пять человек. Сейчас эти люди госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. По имеющейся информации, их жизни ничего не угрожает. 

На подъездах к селу были выставлены шесть карантинных постов из числа полицейских, спасателей и нацгвардейцев. Они контролируют соблюдение жителями запрета на ввоз-вывоз домашнего скота и продуктов животного происхождения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За семь месяцев 2018 года в Украине зафиксировали 2403 случая заболевания болезнью Лайма, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3089166
 
 
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Фух! слава Богу! а то мне и сдесь зраду припиндолит глазурь соева.
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Тоже подумал не северные ли соседи подкинули..
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Скажите пожалуйста, а диарея тоже от соседей? Загрози поширення сибірської виразки на Одещині немає, ситуація під контролем, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6260
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Диарея это уже алергия на соседей.
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кто-то же на корову надышал?... или она где-то хвостом сибирку зацепила... значит, надо пастбища смотреть. видать, где-то что-то раскопали, небось..
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Почему наша так званая медицина только уже устраняет проблеммы а не делает профилактику и не принимает профилактические меры?
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а в Украине вообще есть правоохранительные органы или как семечка строят недвижимость...

Болезни распространяют американцы, а инвалидов не следует лечить, заявил сайту «Украина.ру» наместник Киево-Печерской лавры.
По словам митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, история человечества подходит к концу, о чем свидетельствует обилие природных катаклизмов и болезней.
При этом причиной большого количества последних священник УПЦ назвал то, что их создают и распространяют с помощью комаров и других животных в американских лабораториях на территории бывшего Советского Союза.
Настоятель Киево-Печерской лавры отметил, что лишь на Украине таких лабораторий 13: четыре - в Киеве, три - во Львове, по одной - в Одессе, Харькове, Херсоне, Виннице, Тернополе и Ужгороде.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУгрозы распространения сибирской язвы на Одесчине нет, ситуация под контролем, - Минздрав
 
 
 
 
 
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