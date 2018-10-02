 Украина и Великобритания скоординировали планы комплексного сотрудничества и совместную борьбу с гибридными угрозами РФ, - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написал глава МВД Украины Арсен Аваков.

"С министром безопасности Великобритании Беном Уоллесом, во время визита в Украину, скоординировали планы комплексного сотрудничества, обмена опытом, взаимного доступа к базам данных и адекватные совместные ответы на угрозы гибридной войны, которую ведет РФ против цивилизованного мира", - написал он.

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