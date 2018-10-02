 Украина и Великобритания скоординировали планы комплексного сотрудничества и совместную борьбу с гибридными угрозами РФ, - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написал глава МВД Украины Арсен Аваков.
"С министром безопасности Великобритании Беном Уоллесом, во время визита в Украину, скоординировали планы комплексного сотрудничества, обмена опытом, взаимного доступа к базам данных и адекватные совместные ответы на угрозы гибридной войны, которую ведет РФ против цивилизованного мира", - написал он.
Но в один прекрасный день, продолжил политолог, Нигерия передала эти нефтяные поля транснациональным компаниям (сейчас там добывают нефть британская Shell, американская ExxonMobil, американо-канадская Chevron-Texaco, французская Total, итальянская Agip. - R0).
«Через полгода Биафра исчезла. А ведь политические аналитики, военные стратеги ломали голову, как Нигерии разрешить этот конфликт. Так же за несколько месяцев может быть разрешен и конфликт на Донбассе», - добавил он.
Немного истории. В мае 2012 года конкурс на право заключения соглашения на разработку Юзовского месторождения, проведенный Госслужбой геологии и недр, выиграла британско-нидерландская компания Shell. И промышленная добыча газа там должна была стартовать в 2018 году. Но уже в марте 2015-го Shell после завершения поисково-разведочных работ в Харьковской области принял решение выйти из проекта из-за его экономической нецелесообразности в связи форс-мажорными обстоятельствами - на части территории Донбасса началось проведение АТО.