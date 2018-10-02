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 Политика Украины
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 Украина и Великобритания скоординировали планы комплексного сотрудничества и совместную борьбу с гибридными угрозами РФ, - Аваков

Глава МВД Украины Арсен Аваков и министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес обсудили совместные ответные действия на угрозы гибридной войны со стороны России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написал глава МВД Украины Арсен Аваков.

"С министром безопасности Великобритании Беном Уоллесом, во время визита в Украину, скоординировали планы комплексного сотрудничества, обмена опытом, взаимного доступа к базам данных и адекватные совместные ответы на угрозы гибридной войны, которую ведет РФ против цивилизованного мира", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В акватории Азовского моря будет работать единая система безопасности, - Аваков. ФОТОрепортаж

Украина и Великобритания скоординировали планы комплексного сотрудничества и совместную борьбу с гибридными угрозами РФ, - Аваков 01

Источник: https://censor.net.ua/n3089159
 
 
 Топ комментарии
 
Странно. А где тут рюкзаки? Аваков тут каким боком?
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Где Аваков и где Великобритания? Шо там он с ней может скоординировать. Разве что ту щель на Туманном Альбионе, в которую он как таракан забьётся, когда его работодатели пролетят на выборах.
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Найбільша гібридна загроза з боку паРаші - риго-соєва прокацапська влада в Україні, яка вже майже 5-й рік розвалює державу з середини.
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Странно. А где тут рюкзаки? Аваков тут каким боком?
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Это нам кажется, что наша ситуация с оккупированным Донбассом уникальна. Но около полувека назад в Нигерии лихие ребята - этакие африканские «донецкие» - создали свою Республику Биафру на территориях с нефтяными месторождениями (сепаратистское государство в восточной Нигерии с мая 1967-го по январь 1970 года. - R). Вели боевые действия, Советский Союз их поддерживал. Ничего не напоминает?», - заявил Небоженко.

Но в один прекрасный день, продолжил политолог, Нигерия передала эти нефтяные поля транснациональным компаниям (сейчас там добывают нефть британская Shell, американская ExxonMobil, американо-канадская Chevron-Texaco, французская Total, итальянская Agip. - R0).

«Через полгода Биафра исчезла. А ведь политические аналитики, военные стратеги ломали голову, как Нигерии разрешить этот конфликт. Так же за несколько месяцев может быть разрешен и конфликт на Донбассе», - добавил он.
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За год до начала Майдана на Украине, по российскому телевидению целый год кричали о вреде добычи сланцевого газа для природы и местных жителей, которые начали болеть тяжелыми болезнями, показывали жителей США, которые очень страдают. Но крупные корпорации якобы не обращают внимания ни на экологический вред ни на больных жителей. Как известно Кремль Газпром поставляет природный газ в Европу и ему разумеется не нужны конкуренты, ибо цена на нефть крайне нестабильна и низка и поставщиков нефти более чем достаточно и открываются вдобавок новые месторождения. Киев собирался начать разработку сланцевого газа на Донбассе, как раз в это время неожиданно приезжает провокатор полковник ФСБ Гиркин с зелеными человечками в масках как в Крыму и затем появляются местные сепаратисты, среди них и некий Пушилин местный основатель украинского МММ Мавроди, при этом российский Мавроди по некоторым сведениям является сексотом ФСБ и находится под их покровительством, на эту тему даже снят художественный фильм в России. Теперь залежи сланцевого газа находятся на территории сепаратистов, Газпром с Кремлем являются монополистами поставок газа в Европу при этом Путин заявил, что если Киев начнет боевые действия на Донбассе, то российская армия вполне может перейти границу и начать прямые боевые действия против украинской армии, разумеется для защиты русскоязычного населения, во избежания «"РЕЗНИ"».
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Газ это Полтава и Харьков, у Донецка с газом не густо.
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Юзовское месторождение - крупнейшее отечественная газоносная площадка, расположенная в пределах Донецкой и Харьковской областей. Общая площадь месторождения - более 7,8 тыс. км кв. По оценке Госгеонедр ресурсы сланцевого газа Юзовской площади составляют до 10 трлн куб. м.

Немного истории. В мае 2012 года конкурс на право заключения соглашения на разработку Юзовского месторождения, проведенный Госслужбой геологии и недр, выиграла британско-нидерландская компания Shell. И промышленная добыча газа там должна была стартовать в 2018 году. Но уже в марте 2015-го Shell после завершения поисково-разведочных работ в Харьковской области принял решение выйти из проекта из-за его экономической нецелесообразности в связи форс-мажорными обстоятельствами - на части территории Донбасса началось проведение АТО.
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Юзовское месторождение под контролем Украины.Хорош гнать волну.
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Какая нах Авдеевка и Красный Луч?Это Славянск,Лиман,Изюм.Ну ты и проффесор))
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Просто беспокоюсь за орденоносца,награжденного Петром Поросенко.
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Где Аваков и где Великобритания? Шо там он с ней может скоординировать. Разве что ту щель на Туманном Альбионе, в которую он как таракан забьётся, когда его работодатели пролетят на выборах.
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Найбільша гібридна загроза з боку паРаші - риго-соєва прокацапська влада в Україні, яка вже майже 5-й рік розвалює державу з середини.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и Великобритания скоординировали планы комплексного сотрудничества и совместную борьбу с гибридными угрозами РФ, - Аваков
 
 
 
 
 
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