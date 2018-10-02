EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  941  18
Все про:Минздрав (1713) Амосова (37) медуниверситет (46)

 Минздрав повторно уволил Амосову с должности ректора НМУ

Министерство здравоохранения Украины восстановило Екатерину Амосову в должности ректора Национального медицинского университета (НМУ) имени Богомольца во исполнение решения Печерского райсуда Киева, а затем снова ее уволило.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Из университета Богомольца исчезло более 30 важных документов, работа вуза парализована, - Минздрав

"1 октября 2018 года в связи с невыполнением Екатериной Амосовой законных требований Государственной аудиторской службы Украины Министерство здравоохранения Украины во второй раз расторгло контракт с ней. Это произошло после того, как министерство возобновило экс-главу заведения в должности ректора НМУ во исполнение решения Печерского суда города Киева", – отметили в Минздраве.

В ведомстве напомнили, что в марте 2016 года Госфининспекция провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности НМУ за период с 1 октября 2012-го по 1 декабря 2015 года и выявила ряд грубых нарушений, после чего обязала руководство вуза устранить их. Требования не были выполнены в полном объеме.

"Общая сумма ущерба, нанесенного государству из-за невыполнения требований Госфининспекции ректором НМУ составляет более 3 млн грн. По состоянию на 1 октября 2018 года полностью не устранены нарушения по 12 пунктам акта ревизионной проверки от 2 марта 2016 года – на сумму около 2 млн грн. Госаудитслужба сообщила Минздраву Украины, что в июне 2018 года обратилась в Генеральную прокуратуру Украины относительно обеспечения уголовного производства. Прокуратура города Киева объединила два уголовных производства по факту хищения и нецелевого использования бюджетных средств руководителями администрации НМУ имени Богомольца. Продолжается досудебное расследование", – рассказали в Минздраве.

В министерстве подчеркнули, что 20 сентября Амосова приступила к исполнению обязанностей ректора НМУ, не имея никаких полномочий для этого.

"Сразу после вынесения решения Печерского суда она самостоятельно начала генерировать "приказы" о собственном восстановлении в должности ректора НМУ и об отмене всех приказов, которые выдавал признанный Минздравом Украины и.о. ректора Александр Науменко", – добавили в ведомстве.

Напомним, 16 апреля 2018 года Екатерина Амосова была освобождена от должности ректора НМУ за невыполнение условий контракта. Этому решению предшествовало заключение комиссии Минздрава Украины, которая признала работу Амосовой в 2017 году неудовлетворительной.

15 августа назначенный Минздравом на должность и.о. ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Юрий Кучин не смог попасть на свое рабочее место. Вход в здание университета был заблокирован неизвестными лицами.

5 сентября Окружной административный суд города Киева приостановил действие приказа Минздрава Украины от 14 августа 2018 года о назначении Кучина и.о. ректора НМУ им. Богомольца и запретил Минздраву назначать на эту должность любое лицо, кроме случаев, определенных положением Закона Украины "О высшем образовании".

7 сентября 2018 года исполняющим обязанности ректора Национального медицинского университета Богомольца был признан экс-проректор университета Александр Науменко.

В то же время 20 сентября Печерский суд принял решение о признании освобождения Амосовой от должности ректора НМУ незаконным.

Минздрав повторно уволил Амосову с должности ректора НМУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3089156
 
   
 Топ комментарии
 
Шел 2025 год. Минздрав увольнял Амосову в десятый раз, но Печерский суд не сдавался... Минздрав повторно уволил Амосову с должности ректора НМУ - Цензор.НЕТ 4968
 показать весь комментарий
 
Вполне реально, за сессию на суд с лихвой насобирает.
 показать весь комментарий
 
Именно так и происходит. Потому ни одно соевое чмо не докажет мне, что у нас проведена судебная реформа. МОЗ повторно звільнило Амосову з посади ректора НМУ імені Богомольця - Цензор.НЕТ 1942
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Позор для семьи. Амосов старший.....ну это же дочь....мысли по женски, а потом с подачи мужа и по коррупции.
 показать весь комментарий
 
 
Позор для страны.
Завтра она повтоно занесет судье, тот повторно её восстановит, и так будет продолжаться пока у неё не закончатся деньги. Такого бардака в стране наверное со времен Махно не было, кто что хочет то и делает, а тот кто должен следить за тем чтобы такого не было, ездит ленточки перерезает. Скоро доперерезается, что и здание АП нотариус перепишет на какого то хачика, а суд это признает законным.
 показать весь комментарий
 
 
Вариант "пока у неё не закончатся деньги" меня лично тоже устраивает. Как назидание остальным хитросделанным. Но, конечно же, хочется порядка и законности.
 показать весь комментарий
 
не здивуюсь, якщо і втретє прийдеться
 показать весь комментарий
 
 
Шел 2025 год. Минздрав увольнял Амосову в десятый раз, но Печерский суд не сдавался... Минздрав повторно уволил Амосову с должности ректора НМУ - Цензор.НЕТ 4968
 показать весь комментарий
 
 
Вполне реально, за сессию на суд с лихвой насобирает.
 показать весь комментарий
 
 
Именно так и происходит. Потому ни одно соевое чмо не докажет мне, что у нас проведена судебная реформа. МОЗ повторно звільнило Амосову з посади ректора НМУ імені Богомольця - Цензор.НЕТ 1942
 показать весь комментарий
 
 
До того, как прочитал про повторное увольнение после восстановления, воспринял новость как своего рода контрольное увольнение.
То есть так уволили, шоб от это вы понимали, шо таки совсем
 показать весь комментарий
 
Видно хлебная должность. А у Амосовой еще дачка на Крите не выплачена. А делать больше ничего не умеет. Да и на панель уже возраст не тот.
 показать весь комментарий
 
 
Учитывая специфику новости, скажу по-медицински: на фаллос себе намотай эту хрень, которой там чего-то подкачивают.
 показать весь комментарий
 
Helg.Это Вы про Амосову?Не знал,что у нее двойное гражданство.
 показать весь комментарий
 
Должность очень бабловая. Дело не в Амосовой, а то что эта канадская бл... кому-то что-то обещала.
 показать весь комментарий
 
На каждую хитрую блатную ж0пу найдется х*й с винтом.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМинздрав повторно уволил Амосову с должности ректора НМУ
 
 
 
 
 
 вверх