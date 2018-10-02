 Минздрав повторно уволил Амосову с должности ректора НМУ

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"1 октября 2018 года в связи с невыполнением Екатериной Амосовой законных требований Государственной аудиторской службы Украины Министерство здравоохранения Украины во второй раз расторгло контракт с ней. Это произошло после того, как министерство возобновило экс-главу заведения в должности ректора НМУ во исполнение решения Печерского суда города Киева", – отметили в Минздраве.
В ведомстве напомнили, что в марте 2016 года Госфининспекция провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности НМУ за период с 1 октября 2012-го по 1 декабря 2015 года и выявила ряд грубых нарушений, после чего обязала руководство вуза устранить их. Требования не были выполнены в полном объеме.
"Общая сумма ущерба, нанесенного государству из-за невыполнения требований Госфининспекции ректором НМУ составляет более 3 млн грн. По состоянию на 1 октября 2018 года полностью не устранены нарушения по 12 пунктам акта ревизионной проверки от 2 марта 2016 года – на сумму около 2 млн грн. Госаудитслужба сообщила Минздраву Украины, что в июне 2018 года обратилась в Генеральную прокуратуру Украины относительно обеспечения уголовного производства. Прокуратура города Киева объединила два уголовных производства по факту хищения и нецелевого использования бюджетных средств руководителями администрации НМУ имени Богомольца. Продолжается досудебное расследование", – рассказали в Минздраве.
В министерстве подчеркнули, что 20 сентября Амосова приступила к исполнению обязанностей ректора НМУ, не имея никаких полномочий для этого.
"Сразу после вынесения решения Печерского суда она самостоятельно начала генерировать "приказы" о собственном восстановлении в должности ректора НМУ и об отмене всех приказов, которые выдавал признанный Минздравом Украины и.о. ректора Александр Науменко", – добавили в ведомстве.
Напомним, 16 апреля 2018 года Екатерина Амосова была освобождена от должности ректора НМУ за невыполнение условий контракта. Этому решению предшествовало заключение комиссии Минздрава Украины, которая признала работу Амосовой в 2017 году неудовлетворительной.
15 августа назначенный Минздравом на должность и.о. ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Юрий Кучин не смог попасть на свое рабочее место. Вход в здание университета был заблокирован неизвестными лицами.
5 сентября Окружной административный суд города Киева приостановил действие приказа Минздрава Украины от 14 августа 2018 года о назначении Кучина и.о. ректора НМУ им. Богомольца и запретил Минздраву назначать на эту должность любое лицо, кроме случаев, определенных положением Закона Украины "О высшем образовании".
7 сентября 2018 года исполняющим обязанности ректора Национального медицинского университета Богомольца был признан экс-проректор университета Александр Науменко.
В то же время 20 сентября Печерский суд принял решение о признании освобождения Амосовой от должности ректора НМУ незаконным.
Завтра она повтоно занесет судье, тот повторно её восстановит, и так будет продолжаться пока у неё не закончатся деньги. Такого бардака в стране наверное со времен Махно не было, кто что хочет то и делает, а тот кто должен следить за тем чтобы такого не было, ездит ленточки перерезает. Скоро доперерезается, что и здание АП нотариус перепишет на какого то хачика, а суд это признает законным.
То есть так уволили, шоб от это вы понимали, шо таки совсем