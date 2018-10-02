 Скрипаль передал британской разведке компромат на соратника Путина Патрушева, - NYT

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times, об этом Скрипаль рассказал в прошлом году в интервью редактору BBC Марку Урбану, который работал над книгой о шпионаже в период после холодной войны.

Он в частности рассказал, что офицера ВМФ, который работал вместе с ним в российской военной разведке, и, как и самого Скрипаля, поймали на передаче информации западным спецслужбам. Его нашли мертвым в 2004 году в военном госпитале после допроса агентами военной разведки. Вероятно, офицера задушили.

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Официальной версией смерти было самоубийство. Однако несколько его пальцев были отрезаны, "в чем безошибочно читается ужасное послание", пишет издание.

Британская разведка заключила, что Скрипаль избежал такой же участи, поскольку во время допросов в России не упоминал о коррупционной сети, ведущей к Патрушеву, который на то время возглавлял ФСБ. Патрушев ушел с этой должности, но остается близким к Владимиру Путину, занимая должность секретаря Совета безопасности России.

Издание отмечает, что интервью со Скрипалем в книге Урбана "Дело Скрипаля. Жизнь на грани смерти российского шпиона" выйдет в США во вторник. Книга не дает ответа на вопрос, почему Скрипаля пытались отравить, но отражает самую полную на сегодняшний день картину его жизни как российского шпиона и британского информатора.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.