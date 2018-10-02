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 У Сенцова сердечная недостаточность и ревматизм, появились проблемы с печенью и почками, - адвокат Динзе. ВИДЕО

Адвокат осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе рассказал, что держащий голодовку 142 дня украинец страдает сердечной недостаточностью и ревматизмом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Да, обострение у него (Сенцова. – Ред.). У него проблемы с сердцем – сердечная недостаточность. Также ревматизм нижних конечностей, появились проблемы с печенью и почками, так как на фоне голодовки у него изменилось состояние крови. В соответствии с этим ему назначили определенные лекарства, глюкозу прокапать, питательные смеси. Исходя из этого, в соответствии с заключением специалистов-врачей, ему назначают определенные препараты, которые он принимает", – рассказал Динзе.

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16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок,

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

В начале сентября 2018 года Сенцов передал своей соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями.

18 сентября Верховная Рада обратилась к Норвежскому Нобелевскому комитету, предложив кандидатуру удерживаемого в России украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира. За соответствующее постановление №9040 проголосовали 245 народных депутатов.

24 сентября сестра Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала, что ее брат потерял надежду.

Источник: https://censor.net.ua/n3089148
 
 
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І так ясно, що нічого хорошого...
Тримайся, Олеже. Нехай Господь боронить..
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Странно! Типа ОН на курорте.............Вы что офанарели????
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Витамины в тюрьме будут давать? Глюкозу капать? Ну тогда все будет путем.
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нічого не путьом..організм швидко втрачає свої ресурси
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И так понятно. Он себя умервщляет. Я раньше думал зачем он эти детские смеси ест? Это же не голодание. Просто у человека в психике заложено чувство самосохранения. Покончить с собой не так-то легко. Мозги мешают. Мы как вид устроены так, что нам жить хочется в любой ситуации. Он выбрал такой путь. Умирать медленно, оставляя себе ничтожно малый шанс и надежду. А вдруг про него вспомнят?
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ні, він бореться і так чи інакше, але переможе.
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Ну, вы считаете, что и Медведчук понесет наказание за Стуса. А пока он возвращается из нибытия в украинскую политику. Наказания все нет. Такой эффективный, что никого не освободил кроме Савченко. За это ему Петя дал шанс стать депутатом Рады.
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ви хочете тепер і зараз, я теж .... але
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Я хочу сказать, что нет ни кармы, ни Бога, ни возмездия, ни наказания за грехи. Все это чепуха, что воздастся по делам твоим. Иначе бы от наших проклятий Путин бы давно сдох. Сенцов не переможе. Вiн умре.
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всі рано чи пізно помруть..
але хтось лишиться в історії героєм, а хтось останнім чмом.
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Самая известная и трагическая по результатам голодовка произошла в 1981 году в Великобритании. 1 марта 1981-го заключенный британской тюрьмы Мейз (это недалеко от Белфаста), член Ирландской Республиканской армии (ИРА) Бобби Сэндс объявил голодовку против ужесточения условий содержания. К нему присоединились еще полтора десятка заключенных членов ИРА. За время голодовки Сэндс был избран в британский парламент от Северной Ирландии, а другой голодающий, Киран Дохэрти, - в парламент Ирландии.
Но правительство Маргарет Тэтчер проигнорировало их требования. Сэндз умер через 66 дней. «Он сам сделал выбор отнять у себя собственную жизнь» - так отреагировала Маргарет Тэтчер на его смерть. Двадцатишестилетний Дохэрти установил своеобразный рекорд, умерев через 73 дня после начала голодовки. Всего в результате той голодовки умерли 10 человек.
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Ну вот и Путин в случае смерти Сенцова скажет «Он сам сделал выбор отнять у себя собственную жизнь». И будет эта сука жить, и никакой Гааги не будет. И доченьки этого сучьего отродья будут жить припеваючи на наворованные Сцарем деньги.
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Та за ним вже шибениця ллє сльози, та смерть прогули ставить.
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Каждый день гробы идут с Донбасса, про искалеченных уже и не вспоминает никто, зато вот у нас забота появилась - какие витамины Олегу дают. Пусть начинает есть, как положено и не морочит голову. Какой человек в здравом уме может расчитывать, что он этим чего-то добьётся?
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росіянам Сенцов обов*язково вилізе боком....Є таке поняття, як колективна відповідальність....вони цього монстра Пу виростили, вони разом з ним і будуть відповідати...у Всесвіті нічого не приходить просто так і росіяни навіть не розуміють, що на них чекає за порушення ними законів Всесвіту (Законів Божих)...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Сенцова сердечная недостаточность и ревматизм, появились проблемы с печенью и почками, - адвокат Динзе. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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