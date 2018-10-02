 В Тернопольской области задержали нелегальную партию спирта стоимостью около 950 тыс. грн

В рамках проведения операции "Акциз-2018" было установлено, что по территории области осуществляется перевозка без документов крупной партии спирта, сообщили в ГФС.
По результатам осмотра грузового автомобиля DAF в указанном транспортном средстве обнаружены 13 пластмассовых бочек емкостью по 240 литров каждая, заполненных жидкостью с резким запахом спирта, общим количеством 3 тыс. 120 литров, ориентировочной стоимостью 950 тыс. грн.
Товарно-сопроводительные документы на перевозку у водителя отсутствуют.
Спирт и транспортное средство, общей ориентировочной стоимостью 1,3 млн грн, изъяты и переданы на ответственное хранение.
Образцы изъятого спирта направлены на предварительное исследование с целью установления их физико-химических показателей.