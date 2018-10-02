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Все про:спирт (196) Тернопольщина (339) ГФС (2803)

 В Тернопольской области задержали нелегальную партию спирта стоимостью около 950 тыс. грн

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Тернопольской области пресекли незаконную транспортировку крупной партии спирта.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" было установлено, что по территории области осуществляется перевозка без документов крупной партии спирта, сообщили в ГФС.

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По результатам осмотра грузового автомобиля DAF в указанном транспортном средстве обнаружены 13 пластмассовых бочек емкостью по 240 литров каждая, заполненных жидкостью с резким запахом спирта, общим количеством 3 тыс. 120 литров, ориентировочной стоимостью 950 тыс. грн.

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Товарно-сопроводительные документы на перевозку у водителя отсутствуют.

Спирт и транспортное средство, общей ориентировочной стоимостью 1,3 млн грн, изъяты и переданы на ответственное хранение.

Образцы изъятого спирта направлены на предварительное исследование с целью установления их физико-химических показателей.

В Тернопольской области задержали нелегальную партию спирта стоимостью около 950 тыс. грн 01

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В Тернопольской области задержали нелегальную партию спирта стоимостью около 950 тыс. грн 02

Источник: https://censor.net.ua/n3089147
 
 
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да это пыль посравнению с гов...м под названием рошен.
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Это к Свободе....."большим падриотам"........спросите коммунистку Фарион, она подтвердит.
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А кто-то провёл следствие и заподозрил, что "при чём"?
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Крышевал Брна братуха, который в обход ПРОЗЗОРО нарезал дорогу по 40 метров???
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поднимайте и дальше цены на бухло тогда такие новости и новости об отравлении шмурдяком каждый день будут приходить, а потом придет время бояры
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Тернопольской области задержали нелегальную партию спирта стоимостью около 950 тыс. грн
 
 
 
 
 
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