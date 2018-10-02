 Надеюсь, Украина и Венгрия решат разногласия: только от Будапешта и Киева зависит поиск решения, - Столтенберг

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе перед началом двухдневной встречи министров обороны стран Альянса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Украина - важный партнер НАТО и надо помнить, что одна из главных причин, почему НАТО воплощает адаптацию коллективной безопасности и укрепляет нашу коллективную безопасность, объясняется агрессивными действиями России против Украины, и поэтому Украина является важным партнером для НАТО", - сказал Столтенберг.
"Я надеюсь, что Украина и Венгрия решат разногласия. Только от Будапешта и Киева зависит поиск решения. Мы со своей стороны продолжим оказывать практическую и политическую помощь Украине. Мы встречались с президентом Порошенко на саммите в июле, мы продолжаем проводить встречи с правительством и предоставляем политическую и практическую поддержку", - добавил он.
Венгрия блокирует встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО из-за принятого Украиной закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года.
Других способов нет, чтобы Украина стала сильной?
Мы бы - да,но вот вы же понимаете...
Евросоююз даже сейчас не осознаёт имперскую е*анутость нового члена своего сообщества. Еще несколько лет, и во "взрослую" политику Венгрии придут такие партии, что фидесы и мozgalom"ы покажутся европейцам пушистыми зайчунями. Одна только Партия венгерской правды и жизни чего стоит - мозголомы просто отдыхают. А ассортимент венгерских коммунистов?? Европа, готовься. Если в Испании пытаются разъединится, то Венгрия напротив - будет претендовать на все, что у нее "чешется" - от Закарпатья до Белграда.
Как показывает история - "имперцев" бывших не бывает
Тут нужно не надеяться, не самоустраняться, подыгрывая венгерскому агрессору, а поставить агрессора на место.
И какие страны воевали на стороне нацистов на государственном уровне! не отдельные батальоны отщепенцев, а государство!