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 Политика Украины, За рубежом
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 Надеюсь, Украина и Венгрия решат разногласия: только от Будапешта и Киева зависит поиск решения, - Столтенберг

В НАТО надеются, что Будапешт и Киев решат свой спор по закону об образовании, из-за которого Венгрия блокирует встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе перед началом двухдневной встречи министров обороны стран Альянса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Украина - важный партнер НАТО и надо помнить, что одна из главных причин, почему НАТО воплощает адаптацию коллективной безопасности и укрепляет нашу коллективную безопасность, объясняется агрессивными действиями России против Украины, и поэтому Украина является важным партнером для НАТО", - сказал Столтенберг.

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"Я надеюсь, что Украина и Венгрия решат разногласия. Только от Будапешта и Киева зависит поиск решения. Мы со своей стороны продолжим оказывать практическую и политическую помощь Украине. Мы встречались с президентом Порошенко на саммите в июле, мы продолжаем проводить встречи с правительством и предоставляем политическую и практическую поддержку", - добавил он.

Венгрия блокирует встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО из-за принятого Украиной закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3089145
 
 
 Топ комментарии
 
Сильная Украина никому ненужна.
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нда.... вы еще, заставьте нас референдум провести, на смену Украины на Малороссиию, бо Россия де, запатентовала название Украинская ССР...евроватниги.....
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Угорці звичайні шантажисти. Їх потрібно поставити на місце.
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я подрозумевал в мире и на роSSии. Для меня моя Украина должна и будет СИЛЬНОЙ!
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А для этого президентом должен(на) быть...
Других способов нет, чтобы Украина стала сильной?
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Беларусская сересер это тоже относится. вы же улус рашистской недоимперии, согласитесь!
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Я задал вопрос не про то, как отварить бульбу, а попросил назвать - кому не нужна сильная Украина.
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сколько твоих сородичей воюет против Украины? наверное много. а теперь расскажи мне про политику твоего прэзыдента. Мы вам не нужны сильной страной, потомучто вы даже свою продукцию не будете к нам спихивать. а так вся дырляндия питается вашей продукцией, и ваш лукашенко расказывает что нам делать. и я ему могу рассказать - иди ты на х...й со своей позицией!
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Соль по разному рекомендуют добавлять при варке бульбы, но разговор про Украину и твоё заявление.
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а у меня нет заявлений, у меня есть констатация фактов.
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Констатация того, что на Украину все плюнули?
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а вы кем работаете? ну просто спрашиваю о том с кем мне вести беседу, ибо вы мне лукашенка напоминаете своими вопросами...дебильными, и добкина нашего...
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А вы мне инфантила с кацапского форума напоминаете, который верит всему, что кто-то про себя на форуме рассказывает...
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ну ладно. пусть так. вы свое мнение сказали в отношение меня, а яскажу вам свое- вы живете в государстве которое симпатизирует рос.недоимперии и воюет против Украины, вы приходите на наш сайт Украинский и учите как нам жить, хотя сами не умеете, для меня есть различие БЕЛАРУСЬ.и беларусская сср. давай пока.
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Я буду читать "мнение" ребёнка о мироустройстве?
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нда.... вы еще, заставьте нас референдум провести, на смену Украины на Малороссиию, бо Россия де, запатентовала название Украинская ССР...евроватниги.....
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венгрокацапы это касается и вас. ссылка на картинке
Надеюсь, Украина и Венгрия решат разногласия: только от Будапешта и Киева зависит поиск решения, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1954
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Однако, как витиевато можно сказать "НАТО это не ипет - разруливайте свои дрязги сами"...)))
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Это такой период времени...Типа венгерские Националисты.....на самом деле Заробитчане от Политики....Регулярно за Прайсами Тарифами в Мацкве..........
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Угорці звичайні шантажисти. Їх потрібно поставити на місце.
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Для НАТО это удобный способ.
Мы бы - да,но вот вы же понимаете...
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Верхи не могут, низы не хотят - буквально про демократию в Украине и результат вот
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все дело идет к высылке венгерского консула на этой неделе, а украинского - на следующей.
Евросоююз даже сейчас не осознаёт имперскую е*анутость нового члена своего сообщества. Еще несколько лет, и во "взрослую" политику Венгрии придут такие партии, что фидесы и мozgalom"ы покажутся европейцам пушистыми зайчунями. Одна только Партия венгерской правды и жизни чего стоит - мозголомы просто отдыхают. А ассортимент венгерских коммунистов?? Европа, готовься. Если в Испании пытаются разъединится, то Венгрия напротив - будет претендовать на все, что у нее "чешется" - от Закарпатья до Белграда.
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Венгрия была относительно большой до войны, потом она сильно "сдулась"
Как показывает история - "имперцев" бывших не бывает
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Надеюсь, Украина и Венгрия решат разногласия: только от Будапешта и Киева зависит поиск решения, - Столтенберг


Тут нужно не надеяться, не самоустраняться, подыгрывая венгерскому агрессору, а поставить агрессора на место.

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И все начнут исполнять Будапештский меморандум.
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тут очень полезно помнить, какие страны громче всех визжат про нац.притеснение.
И какие страны воевали на стороне нацистов на государственном уровне! не отдельные батальоны отщепенцев, а государство!
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ценность договоров , подписанных в Будапеште, мы уже знаем....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадеюсь, Украина и Венгрия решат разногласия: только от Будапешта и Киева зависит поиск решения, - Столтенберг
 
 
 
 
 
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