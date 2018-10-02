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Все про:Геращенко Ирина (1219) Горловка (2307) дети (3332) смерть (5352)

 Ирина Геращенко о подрыве детей под Горловкой: В Украине такие мины были утилизированы еще в 2012 году, а значит, эти - завезены из РФ

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко сообщила, что вероятнее всего мина, на которой на днях подорвались четверо детей под Горловкой, была завезена из России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей стрнице в Facebook.

"Несколько дней назад под Горловкой подорвались на мине 4 украинских детей, трое мальчиков - погибли... Сепаратистские сайты сообщают, что дети подорвались на противопехотной мине. Напомню: Украина присоединилась к Оттавской конвенции против противопехотных мин, и еще в 2012 году запрещенные взрывоопасные устройства были утилизированы", - написала нардеп.

Геращенко также отметила, что и в настоящее время, после освобождения оккупированных сел и поселков, украинские военные нередко находили запрещенные Оттавской противоминной конвенцией устройства, которые были утилизированы в Украине, а значит - завезены из РФ.

"Мы с Mariya Ionova и Еленой Кондратюк подготовили запрос в Нацполицию о внесении в реестр расследования преступлений этот ужасный случай гибели детей, которые подорвались на мине. Также обратили внимание правоохранителей на недопустимый факт, что следственный комитет РФ возбудил дело по факту гибели детей (это нарушение и украинского законодательства, которое запрещает любые незаконные следственные действия, и российского - которое позволяет следственные действия своим компетентным органам исключительно на российской территории)", - сообщила первый вице-спикер ВР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое детей погибли, подорвавшись на мине под оккупированной Горловкой, - росСМИ

"Необходимо тщательно собирать информацию о гибели всех гражданских украинцев на оккупированных территориях, все эти преступления РФ и их марионеток, должны по крупицам собирать фактаж о применении российскими убийцами запрещенных мин, которыми они нашпиговали оккупированный Донбасс. Также стоит создавать "список следкома РФ", всех причастных к противозаконным следственным действиям на территории суверенной Украины и включать этих персонажей в санкционные списки.

Р. S. Гибель украинских детей от мин, которыми оккупант нашпиговал Донбасс - будет сегодня и одной из проблем, которые украинская делегация будет поднимать на заседании ТКГ в Минске", - добавила Геращенко.

Напоминаем, 30 сентября четверо подростков подорвались на мине в оккупированной Горловке на Донбассе.

Ирина Геращенко о подрыве детей под Горловкой: В Украине такие мины были утилизированы еще в 2012 году, а значит, эти - завезены из РФ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3089143
 
 
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Даже ей не надо оправдываться - в лугандоне еще много номинантов на премию Дарвина...
https://www.youtube.com/watch?v=0Gljenq_jdk
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А что говорят "партнеры" в Минске по этому поводу?О чем ты чмошница там трепешся уже пятый год с врагами Украины?
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Хоть бы не врала так про 2012 год, или просто не знает как уничтожали мины и продолжают уничтожать.
https://www.facenews.ua/columns/2016/310431/
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Просто надо быть умнее... Амеры запилили мину М86, обозвали ее "сдерживающим преследование боеприпасом", и вуаля - под действие конвенции она не подпадает...
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В Украине будет работать британская инспекция
Интерфакс-Украина Фото: Facebook
Британская инспекция по контролю за положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) будет работать в Украине.

В период с 4 по 7 сентября на территории Украины будет находиться многонациональная инспекционная группа Великобритании для проведения инспекций объявленных мест в соответствии с положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Как сообщили во вторник в Управлении верификации Генерального штаба ВС Украины, в состав инспекционной группы Великобритании войдут по одному представителю Дании, Венгрии и Канады.

"Основной целью мероприятий является контроль за соблюдением Украиной количественных ограничений вооружения и военной техники, подпадающей под действие ДОВСЕ. О месте инспекций будет сообщено через 1:00 после прибытия инспекционных групп в пункт въезда/выезда", - говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ подчеркивают, что участие Украины в международных договорах и соглашениях в сфере контроля над обычными вооружениями является необходимым условием для поиска новых путей совершенствования механизмов противостояния современным вызовам и угрозам, а также способствует созданию новых инструментов контроля над вооружениями.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИрина Геращенко о подрыве детей под Горловкой: В Украине такие мины были утилизированы еще в 2012 году, а значит, эти - завезены из РФ
 
 
 
 
 
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