 Трехлетний ребенок умер от кори во Львове

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на главного эпидемиолога Львовщины Наталья Тимко пишет Zaxid.net.
"Мальчик с Жовковского района. В инфекционную больницу был госпитализирован две недели назад", - рассказала она.
По словам медика, заболевание корью дало осложнение - воспаление головного мозга (энцефалит). Врачи не смогли спасти ребенка.
Пока неизвестно, имел мальчик прививки от кори. Все обстоятельства трагедии выясняются.
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Корь является крайне заразной тяжелой болезнью вирусного происхождения. По оценкам, в 1980 году, до широкого распространения вакцинации, произошло 2,6 миллиона случаев смерти от кори.
Корь остается одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всем мире, даже несмотря на наличие безопасной и эффективной вакцины. По оценкам, в 2015 году от кори умерло 134 200 человек, большинство из которых дети в возрасте до 5 лет."