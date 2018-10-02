 Трехлетний ребенок умер от кори во Львове

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на главного эпидемиолога Львовщины Наталья Тимко пишет Zaxid.net.

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"Мальчик с Жовковского района. В инфекционную больницу был госпитализирован две недели назад", - рассказала она.

По словам медика, заболевание корью дало осложнение - воспаление головного мозга (энцефалит). Врачи не смогли спасти ребенка.

Пока неизвестно, имел мальчик прививки от кори. Все обстоятельства трагедии выясняются.