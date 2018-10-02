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Все про:дети (3332) Львов (3300) смерть (5352) корь (121)

 Трехлетний ребенок умер от кори во Львове

Во Львове в областной инфекционной больнице 1 октября от кори умер трехлетний мальчик.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на главного эпидемиолога Львовщины Наталья Тимко пишет Zaxid.net.

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"Мальчик с Жовковского района. В инфекционную больницу был госпитализирован две недели назад", - рассказала она.

По словам медика, заболевание корью дало осложнение - воспаление головного мозга (энцефалит). Врачи не смогли спасти ребенка.

Пока неизвестно, имел мальчик прививки от кори. Все обстоятельства трагедии выясняются.

Источник: https://censor.net.ua/n3089142
 
 
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ВОЗ:
"
Корь является крайне заразной тяжелой болезнью вирусного происхождения. По оценкам, в 1980 году, до широкого распространения вакцинации, произошло 2,6 миллиона случаев смерти от кори.
Корь остается одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всем мире, даже несмотря на наличие безопасной и эффективной вакцины. По оценкам, в 2015 году от кори умерло 134 200 человек, большинство из которых дети в возрасте до 5 лет."
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Как и чем лечили ребенка в больнице? почему не пишут, гамма-глобулин вводили или его в принципе в больницах и аптеках нет?
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Тролячі сраки, ану пісню про Супрун за-пі-вай!!!)))
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Жополизе сюєвий, палишся, гнидо. Треба аккуратніше працювати, а то підеш на паперть.
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Палиця Василь І в спам, мразота, традиційно.
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