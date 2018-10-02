 Скрипаль поддерживал оккупацию Крыма, называл украинцев "овцами" и не винит Кремль в отравлении, - журналист "Би-би-си" Урбан

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в книге The Skripal Files журналиста "Би-би-си" Марка Урбана, которая выйдет в Великобритании 4 октября.

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После пяти недель, проведенных в коме, Скрипаль столкнулся с "серьезными психологическими проблемами", отказываясь верить, что к его отравлению может быть причастна Россия, цитирует книгу The Guardian.

В своей книге Урбан, сделавший серию интервью со Скрипалем за год до его отравления, называет бывшего разведчика "бесстыдным русским националистом". Проживая в Солсбери, Сергей Скрипаль постоянно смотрел Первый канал российского телевидения и во многом поддерживал точку зрения Кремля, например, о присоединении Крыма в 2014 году, а также называл украинцев "просто овцами, которым нужен хороший пастух". Он также отказывался верить в участие российских военных в конфликте на востоке Украины и был убежден, что если бы российские солдаты зашли на украинскую территорию, они бы очень быстро дошли до Киева.

Книга Урбана не дает ответа на ключевой вопрос — почему Сергей Скрипаль стал целью атаки в Солсбери, отмечает The Guardian.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.