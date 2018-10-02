 Скрипаль поддерживал оккупацию Крыма, называл украинцев "овцами" и не винит Кремль в отравлении, - журналист "Би-би-си" Урбан

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в книге The Skripal Files журналиста "Би-би-си" Марка Урбана, которая выйдет в Великобритании 4 октября.
После пяти недель, проведенных в коме, Скрипаль столкнулся с "серьезными психологическими проблемами", отказываясь верить, что к его отравлению может быть причастна Россия, цитирует книгу The Guardian.
В своей книге Урбан, сделавший серию интервью со Скрипалем за год до его отравления, называет бывшего разведчика "бесстыдным русским националистом". Проживая в Солсбери, Сергей Скрипаль постоянно смотрел Первый канал российского телевидения и во многом поддерживал точку зрения Кремля, например, о присоединении Крыма в 2014 году, а также называл украинцев "просто овцами, которым нужен хороший пастух". Он также отказывался верить в участие российских военных в конфликте на востоке Украины и был убежден, что если бы российские солдаты зашли на украинскую территорию, они бы очень быстро дошли до Киева.
Книга Урбана не дает ответа на ключевой вопрос — почему Сергей Скрипаль стал целью атаки в Солсбери, отмечает The Guardian.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".
Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.
Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.
Кого это еще удивляет?
ведь скандал все только набирает обороты.
на етой неделе обещали раскрыть личность "петрова". потом будет третий участник проекта, потом доктор "Новичок", потом еще парочка грушников, которых задержали в Нидерландах, когда они направлялись в Шпиц, а потом и на руководство выйдут...
тем временем 12 ноября пойдут новые санкции из Америки
вот козломордие прикинули, и решили, сделаем из чепигов украинских диверсантов... мол, нашего патриота, гады, убить хотели =))
Еще
Чепига получил звание Героя России за операцию по вывозу Януковича из Украины. Никто ещё не получал звание Героя России за вывоз отходов!
за евакуацію відходів в свою країну )))