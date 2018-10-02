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 #KyivNotKiev: МИД Украины будет учить ведущие иностранные СМИ правильно писать название столицы

2 октября 2018 МИД совместно с Центром стратегических коммуникаций "StratCom Ukraine" начинает онлайн-кампанию "#CorrectUA", в рамках которой будет обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания города (#KyivNotKiev).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Каждый день в течение кампании на страницах МИД Украины в Facebook и Twitter будут появляться посты, содержащие случаи некорректного употребления названия Київ как Kiev ведущими иностранными СМИ, такими, как The New York Times, BBC, Reuters и другие" - сказано в сообщении.

В МИД пригласили всех неравнодушных граждан Украины и ее друзей присоединиться к кампании.

"Чтобы принять участие, нужно:

1. Разместить кавер на личных аккаунтах в социальных сетях.

2. Используя хэштеги #KyivNotKiev, #CorrectUA и, тегнув соответствующие ведущие иностранные СМИ в соцмедиа, обратиться к ним с просьбой употреблять название города корректно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский язык вошел в ТОП-10 наиболее употребляемых в Европе: на нем говорят 45 млн европейцев. ИНФОГРАФИКА

Пришло время избавиться от советского прошлого Украины в правописании. Присоединяйтесь!" - добавили в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3089132
 
   
 Топ комментарии
 
Что значит "нечем заниматься"? Это и есть работа МИДа - приводить в порядок все атрибуты независимого государства. В том числе и мову.
Колорадов это бесит.
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Японцы и таиландцы, с которыми я общаюсь в Сети пишут Kyiv. Понимают ибо.
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как его не назови, а клячко и життя па-навому никуда не денется.
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ключове слово "будет"... не сказано правда коли вони нарешті роздупляться на такий радикальний крок.
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.честно
говоря-МИД… ну нечем заниматься по сути опять политиканство… вместо политики
КИИВ это транскриптуальное написание украинского произношения а КИЕВ в
русском варианте языка и грамматики и что.. в чем прикидон то.. Климкин
тебе зарплату за что платят за галиматью или работу....а работа МИД Украины в
Кииве и Киеве на 2 с + это так типа подарок авансом..
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Что значит "нечем заниматься"? Это и есть работа МИДа - приводить в порядок все атрибуты независимого государства. В том числе и мову.
Колорадов это бесит.
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Скорее -смешит. И вообще, надо быть последовательными: не Германия, а Дойчланд теперь должен писаться во всех украинских СМИ!
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Скажут немцы - называть их страну Дойчланд, будем называть.
Кстати, Грузия с Литвой, кажется, договорились. Теперь Не Грузия, а Сакартвело. Договорились на уровне парламентов.
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А коли росіяни російською пишуть Одесса а говорять Адэса, то це що - дебілізм, чи щось більше? пишіть вже на свайом дуркаватам русскам язикє - каво, а не кого, чяй, а не чай, жыд в канце канцов, а не жид! може вже досить русскім паразітам паразитувати на українській граматиці?!
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Одесситы все говорят правильно, на русском языке. И не рагулям указывать, как нужно писать.
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На русскам язикє гаварят п.дараси, а одесити говорять нормальною людською українською мовою. Надто вже багато п.дарасів?...ну так мабуть тому отак і живемо...
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Такие мовогниды как ты уже распрощались с Крымом, с Донбассом. Но вам видимо всё мало. Даёшь еще Одессу, где 95% говорят на руссом. То есть, вышиватное мовобыдло называет целый город п.дарасами.
Видимо пока не останетесь на клаптике земли размером со Львов и пригороды, так и не успокоетесь.
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Та звичайно ж Odesa...був колись на семінарі есперантистів...питаю - чому ви слово Київ на російський манер пишете?...- бо нема відповідної до літер "ы"... - тайкома заглядаю у їхній же підручник і знаходжу там таке слово - Syktyvkar...
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Тільк зараз прозріли? Режим неприхованих соєвих колаборантів
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Твоя "москва", если "по-русски, правильно", в переводе с финно-угорского переводится как гнилая вода или болото. Вот так и пиши мокша.
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У криміналістів папірець , де відтискають відбитки пальців на російській мові !
На питння чому не державною, відповідають:" бо програма зчитування на російській" !
WTF ? WTF? WTF?
Поставте в міністерствах і їх регіональних відділеннях спочатку програми на українській мові , потім вчіть іноземців...
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Не совсем СМИ, но известный всем ценителям увесистой музыки ресурс Encyclopaedia Metallum (The Metal Archives), список украинских групп - у множества групп вырвиглазная локация Kyyiv
Только пять групп с правильным Kyiv. И у одной - зрадливе Kiev.
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То вони писали на похмелюгу коли тряслися руки, патаму і дві У. )))
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Я теж звертав на це увагу. Хоч і агліцькими літерами, але все одно парускі.
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Японцы и таиландцы, с которыми я общаюсь в Сети пишут Kyiv. Понимают ибо.
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Це з анахдоту про те як мент придовбався до телеграфного стовпа, у якого на всі боки йшли дроти зв"язку.)))
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Сравнил нормальных людей с мокшами. Мокше хоть кол чеши не уразумеет #KyivNotKiev: МЗС України вчитиме провідні іноземні ЗМІ правильно писати назву столиці - Цензор.НЕТ 4811
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Если бы в нашем МИДе работали реальные дипломаты, а не картавые климкины, то может было бы получше. А так... Очередной распил бабок.
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Раньше всегда писали Kiev. В каком году поменялось ?
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да не один куй от пети через десять лет будут писать Иерусалим 2
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Треба німецьке посольство завалить скаргами, воно пише завжди Kiew
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Пані Клінтон (хоча самі американці вимовляють Клинтон) намагаючись вимовити прізвище Мєдвєдєва спромоглась лише на Медаведа...людська цивілізація та русскій язик є несумісними.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество#KyivNotKiev: МИД Украины будет учить ведущие иностранные СМИ правильно писать название столицы
 
 
 
 
 
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