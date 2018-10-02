 #KyivNotKiev: МИД Украины будет учить ведущие иностранные СМИ правильно писать название столицы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
"Каждый день в течение кампании на страницах МИД Украины в Facebook и Twitter будут появляться посты, содержащие случаи некорректного употребления названия Київ как Kiev ведущими иностранными СМИ, такими, как The New York Times, BBC, Reuters и другие" - сказано в сообщении.
В МИД пригласили всех неравнодушных граждан Украины и ее друзей присоединиться к кампании.
"Чтобы принять участие, нужно:
1. Разместить кавер на личных аккаунтах в социальных сетях.
2. Используя хэштеги #KyivNotKiev, #CorrectUA и, тегнув соответствующие ведущие иностранные СМИ в соцмедиа, обратиться к ним с просьбой употреблять название города корректно.
Пришло время избавиться от советского прошлого Украины в правописании. Присоединяйтесь!" - добавили в ведомстве.
KYVA
говоря-МИД… ну нечем заниматься по сути опять политиканство… вместо политики
КИИВ это транскриптуальное написание украинского произношения а КИЕВ в
русском варианте языка и грамматики и что.. в чем прикидон то.. Климкин
тебе зарплату за что платят за галиматью или работу....а работа МИД Украины в
Кииве и Киеве на 2 с + это так типа подарок авансом..
Колорадов это бесит.
Кстати, Грузия с Литвой, кажется, договорились. Теперь Не Грузия, а Сакартвело. Договорились на уровне парламентов.
Видимо пока не останетесь на клаптике земли размером со Львов и пригороды, так и не успокоетесь.
На питння чому не державною, відповідають:" бо програма зчитування на російській" !
WTF ? WTF? WTF?
Поставте в міністерствах і їх регіональних відділеннях спочатку програми на українській мові , потім вчіть іноземців...
Только пять групп с правильным Kyiv. И у одной - зрадливе Kiev.