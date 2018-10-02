 #KyivNotKiev: МИД Украины будет учить ведущие иностранные СМИ правильно писать название столицы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Каждый день в течение кампании на страницах МИД Украины в Facebook и Twitter будут появляться посты, содержащие случаи некорректного употребления названия Київ как Kiev ведущими иностранными СМИ, такими, как The New York Times, BBC, Reuters и другие" - сказано в сообщении.

В МИД пригласили всех неравнодушных граждан Украины и ее друзей присоединиться к кампании.

"Чтобы принять участие, нужно:

1. Разместить кавер на личных аккаунтах в социальных сетях.

2. Используя хэштеги #KyivNotKiev, #CorrectUA и, тегнув соответствующие ведущие иностранные СМИ в соцмедиа, обратиться к ним с просьбой употреблять название города корректно.

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Пришло время избавиться от советского прошлого Украины в правописании. Присоединяйтесь!" - добавили в ведомстве.