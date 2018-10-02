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Все про:нападение (1601) прокуратура (3326) Найем (450)

 Нападение на Найема: Прокуратура направила обвинительный акт в суд

Прокуратура города Киева утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении группы лиц, причастных к хулиганским действиям в отношении народного депутата Украины Мустафы Найема.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

Отмечается, что действия трех участников инцидента, произошедшего 30 апреля текущего года возле Бессарабской площади в Киеве, квалифицированы по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК Украины.

В настоящее время подозреваемые и их адвокаты ознакомились с материалами уголовного производства, получили копии обвинительного акта, который 2 октября был направлен в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

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Кроме того, заочно объявлено о подозрении еще одному злоумышленнику, который непосредственно нанес депутату удар в лицо. Его действия квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно по ч.2 ст. 296 и ч.1 ст.122 (умышленное телесное повреждение средней тяжести).

Материалы в отношении нападавшего выделены в отдельное уголовное производство в связи с объявлением его в международный розыск.

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Напомним,вечером 30 апреля в результате дорожного инцидента был избит народный депутат Мустафа Найем. Сам пострадавший отрицает всяческую политическую подоплеку случившегося.

Позже народный депутат Антон Геращенко обнародовал информацию о том, что трое участников нападения на Найема задержаны. Нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Найем прооперирован, а нападавшие пытаются "порешать" вопрос".также стало известно, что двое подозреваемых имеют гражданство Российской Федерации.

1 мая глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в этом деле открыто еще одно уголовное производство по статье "Умышленное телесное повреждение средней степени". Позже в сети были обнародованы видео начала конфликта на дороге с участием нардепа Найема, а также самого избиения нардепа Найема во время дорожного инцидента.

2 мая Шевченковский райсуд Киева отказался помещать под стражу подозреваемого в избиении Найема Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича и избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ахмеда Абубакаровича Саитова также отпустили, назначив ему ночной домашний арест.Также суд отправил под ночной домашний арест гражданина РФ Темербулатова. Также стало известно, что еще один подозреваемый в избиении Найема Саитов объявлен в розыск.

Источник: https://censor.net.ua/n3089130
 
 
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Эта же ДЕТИ! Ане ни ф чём не Финофаты! Злобный афганец на Бесарабке набросился на тихих малчыков........
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Ужос-ужос. Это ужасное преступление могло привести к третьей мировой войне. Но органы на страже, злодеев ждёт достойная кара.
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Кого ждет кара, покажут результаты беспристрастного аукциона...)))
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В Азії таких як наєм не поважають - називають "джалябами". А він ще й почав ксівою депутатською вимахувати.
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Ты кто? Ты в Азии только по картинкам и методичкам был......ублюдочное с ул. Банковая.......отрыжка.......
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На відео чудово видно ставлення до нього азіатів. А щодо банкової то ви промазали. Я - агент Гоміньдану)
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ты на себя много не бери, просто идиот....это реальнее
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А ви людина розумна, тіки скоріше за все ми обидва помиляємось.
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А от цікаво,якби пересічному громадянину натовкли пику "шановні" гості в кацапії,а не депутату мустафі-ібрагіму,було б стільки шуму?
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Иван Иванов.Ваш вопрос "не цiкавий".Если граждане России безнаказанно избивают депута Верховной Рады Украины,да еще во время войны.А украинский суд и прокуратура их еще и отмазывает.Это полное дно.А "пересiчних" вбивають по тихому,без шума и пыли.Вот и все.
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а где эти " причастные лица"? Или заочный суд?
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