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 Экономика
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Все про:кризис (2951) МВФ (2581) Лагард (99)

 Глава МВФ Лагард предупредила о возможном ухудшении прогноза роста мировой экономики

Риски в мировой экономике начали сбываться, что может означать вероятность ухудшения прогноза роста мировой экономики.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, пишет Bloomberg.

"Шесть месяцев назад я указывала на облака риска на горизонте. Сейчас некоторые из этих рисков начали материализоваться", - сказала Лагард.

По ее словам, среди таких рисков - протекционистская риторика, которая начала превращаться в "реальные торговые барьеры", а также усилившееся давление на развивающиеся рынки, вызванное укреплением доллара США и ужесточением денежно-кредитной политики.

Как планируется, прогноз будет обнародован в отчете World Economic Outlook 9 октября, который опубликуют перед ежегодным заседанием МВФ.

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Лагард призвала страны решить свои торговые противоречия, предупредив о возможных последствиях в виде коррекции фондовых рынков, резких колебаний валютных курсов и ослабления потоков капитала.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о решении ввести дополнительные тарифы на импорт из Китая на общую сумму $200 млрд. Они начали действовать с 24 сентября и будут увеличены в начале 2019 года. В ответ Китай объявил о введении дополнительных тарифов на импорт из США на $60 млрд.

Торговый конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира может стать крупнейшим в новейшей истории мира.

Источник: https://censor.net.ua/n3089129
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Украинской экономики бояться нечего, она и так в полной опе.
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недоучка эта барышня, пусть сначала МАУП осилит, вон грося орет про рост неймоверный, бо вченый
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а порохло казав "інвестиційний бум".. моцно їм БУМнуло в макітру))
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Неоліберальна економіка нежиттєздатна. "Повністю вільний ринок" - це насправді свавілля сильного. Яке призводить до того, що він знищує все навколо себе, і в решті решт гине сам.
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Т.е. инвестиций можем ждать только из офшоров. Глава МВФ Лагард попередила про можливе погіршення прогнозу зростання світової економіки - Цензор.НЕТ 2540
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З розділу юмор
- глава МВФ погіршення економрозвитку світекономіки справджуються,
- голова Українського уряду поліпшення економрозвитку України відбувається )))

А в результаті Китай рулить,
Згадаєте написане за три роки Полярність зміниться

Китай буде першим по економрозвитку!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаГлава МВФ Лагард предупредила о возможном ухудшении прогноза роста мировой экономики
 
 
 
 
 
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