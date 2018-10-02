 В сентябре в портах оккупированного Крыма зафиксировано 16 танкеров и грузовых судов-нарушителей, 15 из них - под флагом РФ, - МинВОТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МинВОТ.

"15 судов были под флагом Российской Федерации и 1 - под флагом Республики Того. В общем этими судами осуществлено 47 заходов в порты Феодосии, Севастополя и Керчи.

Кроме того, на рейде в акваториях портов Севастополя, Феодосии и Керчи, используемых для стоянки, зафиксировано 13 судов, среди которых 10 - под флагами Российской Федерации и по одному под флагами Турции, Молдовы и Республики Панама", - сказано в сообщении.

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В ведомстве напомнили, что морские порты, расположенные на территории Автономной Республики Крым (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта) закрыты распоряжением Кабинета Министров Украины от 30.04.2014 № 578-р "Некоторые вопросы функционирования морского и речного транспорта" и в соответствии с Приказом Министерства инфраструктуры Украины от 16.06.2014 г.. № 255 "О закрытии морских портов".

Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории АР Крым и г. Севастополь, является нарушением норм международного права как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также нарушением законодательства Украины и влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в частности, уголовную.