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 Политика Украины
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Все про:авто (3565) коррупция (7225) СБУ (12860) суд (21375) Седлецкая (28) Ткач Михаил (2)

 Дело о нападении сотрудников СБУ на журналистов "Схем" до сих пор не рассмотрено судом, спустя 3 года "ноль наказанных", - Седлецкая

Уголовное дело по факту препятствования сотрудниками СБУ работе журналистов программы "Схемы" 2 октября 2015 года закрывали трижды - "за отсутствием состава преступления".

Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Наталия Седлецкая, передает Цензор.НЕТ.

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"Это случилось 2 октября 2015-го. Ровно три года назад. Тогда Михаил Ткач обратил внимание, что работники Службы безопасности Украины передвигаются на сверхдорогих автомобилях, стоимость некоторых достигает 50-70 тысяч долларов. Про незаконные способы заработка правоохранителей в Украине уже известно много. Поэтому Михаил решил присмотреться – кто именно ездит на транспорте, несовместимом с официальными доходами. Такой интерес к закрытому элитному миру силовиков вызвал физическое противодействие. Посреди бела дня у государственного учреждения на наших журналистов, которые открыто неоднократно представлялись, напали сотрудники СБУ. Журналиста Михаила Ткача и оператора Кирилла Лазаревича силой заломали и затащили в здание – забрав камеру и личные вещи, заставляя писать признания в шпионаже", - напомнила журналистка.

Дело о нападении сотрудников СБУ на журналистов Схем до сих пор не рассмотрено судом, спустя 3 года ноль наказанных, - Седлецкая 01

"Прошло 3 года. Есть все доказательства + видео с камер наблюдения. Дело о препятствовании журналистской деятельности закрывали трижды - "за отсутствием состава преступления". Четвертую жалобу на закрытие дела мы подали в июне 2017 года. За 15 месяцев суд ее до сих пор не рассмотрел. На сегодня - ноль наказанных", - резюмировала Седлецкая.

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Напомним, журналист программы "Схемы" Михаил Ткач и оператор Кирилл Лазаревич были задержаны сотрудниками СБУ 2 октября, 2015 года, во время съемок сюжета о дорогих автомобилях сотрудников Службы безопасности. Журналисты утверждают, что к ним была применена сила. Позже в эфир вышел скандальный сюжет о секретном автопарке сотрудников управления СБУ в Киеве и Киевской области, во время съемок которого спецслужбы задержали журналистов.

...

Дело о нападении сотрудников СБУ на журналистов Схем до сих пор не рассмотрено судом, спустя 3 года ноль наказанных, - Седлецкая 02

Источник: https://censor.net.ua/n3089122
 
   
 Топ комментарии
 
Зараз соєві холуї будуть волати, що Седлецька - агент кремля. В паханаті, на який перетворилась держава, це - норма.
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Точно знаю за кого НИЗЗЗЗЯ голосовать в 2019 году....Список приглашённых на Пир во время Войны, ой Свадьбу сынка Луценка прокурора недоделанного. Опять таки , Спасибо СХЕМАМ.....и Радио Свобода!
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Мне так нравится резолюция: *за отсутствием состава преступлений*. Ето типо ничего не было у вас синяки самообразовались а руку сломали потому что в организме кальця не хватает. Типо как на Рашке у нас. Только у нас краснопузые в вишиванках, хотя почти у каждого разейский второй паспорт.
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Какие честные и справедливые глаза, какой героический и патриотический взгляд.
Сердце вырвет и отдаст за страну и украинский народ!
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Пиноккио опять пластику сделал...каждый вечер нос отрезают на дрова сдают. Дело о нападении сотрудников СБУ на журналистов "Схем" до сих пор не рассмотрено судом, спустя 3 года "ноль наказанных", - Седлецкая - Цензор.НЕТ 2178
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Ждём 31 марта 2019......думаем, анализируем, смотрим кто есть ХУ..............
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Зараз соєві холуї будуть волати, що Седлецька - агент кремля. В паханаті, на який перетворилась держава, це - норма.
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Точно знаю за кого НИЗЗЗЗЯ голосовать в 2019 году....Список приглашённых на Пир во время Войны, ой Свадьбу сынка Луценка прокурора недоделанного. Опять таки , Спасибо СХЕМАМ.....и Радио Свобода!
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Спасибо админам....Они понимают...ещё полгода назад....... Украине надо жить , а не присмыкаться!!!! Рашка, МВФ и прочие........................ Справу про напад співробітників СБУ на журналістів "Схем" досі не розглянуто судом, через 3 роки "нуль покараних", - Седлецька - Цензор.НЕТ 4636
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Ага, у народа крышу сносит от безденежья...но позавчера все узнали адреса кда за баблом идти. Судьи, прокуроры, менты начальники, налоговики , таможня, придворные адвокаты......И потом в новостях криминала. Частный Дом на ПЕЧЕРСКЕ!!!
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Жаль ребят полицейских, выздоравливайте! И больше защищайте обычных сограждан. А Эти пусть решают как ОНИ это умеют!!!!
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Мне так нравится резолюция: *за отсутствием состава преступлений*. Ето типо ничего не было у вас синяки самообразовались а руку сломали потому что в организме кальця не хватает. Типо как на Рашке у нас. Только у нас краснопузые в вишиванках, хотя почти у каждого разейский второй паспорт.
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А потом Рюкзаков хвастается что у нас расскрываемость 90%. Что такое статистика? Завели 4 уголовных дела на наркомана, 3 расскрыли вот уже и 90% расскрытия.Понятно теперь что у нас даже убийство или ограбление ето не повод заводить уголовное дело. А если поднять все раскрытые дела то 90% из них ето дела о наркоманах, курителей травы и тд. А ниодно из тяжелых и громких убийств за последние 4 года так и не были расскрыты.

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ні, клоун, відсутність складу злочину означає, що все було тільки ці дії не підпадають під склад будь-якого злочину. Чомусь журналісти завжди упускають із назви статті Кримінального кодексу як вони кажуть "перешкоджання журналістській діяльності" слово "законній", тобто навіть із цього зрозуміло, що сама діяльність журналіста мала б бути законною. Журналісти також мають купу обов'язків, які вони не люблять виконувати, що робить цю статтю фактично мертвою при застосуванні.
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А потрібне в державі Україна це засекречене кубло?Цікаво полетять погони,чи гарант з двома головними прокурорами зроблять вид що нічого не помітили?!!!
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Ну так уже 3 года делают вид. И вряд-ли что-то изменится.
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А що вже розслідувано? Брильантові прокурори, розенблюм, охрендовський, кулик, допа/гепа, новинський, мертвечук, бойко. мери 12 міст Лугандонії де проводився так зв сепарський референдум вже сидять?
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Это всё вампирские кланы упырей....они на сходке договорились. Надо Блейда (Уэсли Снайпс) вызывать! Справу про напад співробітників СБУ на журналістів "Схем" досі не розглянуто судом, через 3 роки "нуль покараних", - Седлецька - Цензор.НЕТ 9931
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Краще вже Гонту з Залізняком і починати нову Коліївщину
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Так к этому идёт....Грустно, но РЕАЛЬНО..... ждём март 2019....если этот барыга свою харю не снимет..............
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А воно і не знімить. Апетит приходе під час їжі. Будуть страшні маніпуляції і фальсифікації, як за часів зека. тільки красиво, по-новому...І ніяки демократичні реформи не змінять цієї країни, лише розстріли і і шибениці
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Какая мелочь,сломали руку,избили.За то у нас будет ТОМОС.Молитесь сукины дети.Нечего передачи нехорошие,вредные для кондитерского пищеварения снимать.
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Опер в ФБР получает 10 тыс. долларов, а в СБУ 10 тыс. грн. Что будем сравнивать?
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можно поплакать? СБУшники тоже разные, не надо равнять всех с подразделением Демчины. Хвала реальным спецам оперативникам!
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ВВП Украины и США тоже сравним?
Хотя да - все служивые хотят себе "достойные" зарплаты без оглядки на возможности экономики...
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Так я и спросил, что будем сравнивать? Вы уже предложили один вариант.
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Демчину пусть сами РЕБЯТА, Мужики спросят . которые под пулями....и не только.
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Какле там рассмотрение?! Пэцин водила "васька-ї@анько" рулит.
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Дуже цікава лекція в США бувшого кгбіста: - - не полінуйтеся продивитися всю...
-В КГБ навчали - перш ніж завойовувати країну військовим шляхом- її слід кадрово розрушити з середини.
https://youtu.be/YxUYAFVS98U
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І саме цю політику проводить Путін в Україні руками торгаша поца Пєца (раніше - руками шапкокрада Ялинковича)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело о нападении сотрудников СБУ на журналистов "Схем" до сих пор не рассмотрено судом, спустя 3 года "ноль наказанных", - Седлецкая
 
 
 
 
 
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