 Дело о нападении сотрудников СБУ на журналистов "Схем" до сих пор не рассмотрено судом, спустя 3 года "ноль наказанных", - Седлецкая

Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Наталия Седлецкая, передает Цензор.НЕТ.

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"Это случилось 2 октября 2015-го. Ровно три года назад. Тогда Михаил Ткач обратил внимание, что работники Службы безопасности Украины передвигаются на сверхдорогих автомобилях, стоимость некоторых достигает 50-70 тысяч долларов. Про незаконные способы заработка правоохранителей в Украине уже известно много. Поэтому Михаил решил присмотреться – кто именно ездит на транспорте, несовместимом с официальными доходами. Такой интерес к закрытому элитному миру силовиков вызвал физическое противодействие. Посреди бела дня у государственного учреждения на наших журналистов, которые открыто неоднократно представлялись, напали сотрудники СБУ. Журналиста Михаила Ткача и оператора Кирилла Лазаревича силой заломали и затащили в здание – забрав камеру и личные вещи, заставляя писать признания в шпионаже", - напомнила журналистка.

"Прошло 3 года. Есть все доказательства + видео с камер наблюдения. Дело о препятствовании журналистской деятельности закрывали трижды - "за отсутствием состава преступления". Четвертую жалобу на закрытие дела мы подали в июне 2017 года. За 15 месяцев суд ее до сих пор не рассмотрел. На сегодня - ноль наказанных", - резюмировала Седлецкая.

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Напомним, журналист программы "Схемы" Михаил Ткач и оператор Кирилл Лазаревич были задержаны сотрудниками СБУ 2 октября, 2015 года, во время съемок сюжета о дорогих автомобилях сотрудников Службы безопасности. Журналисты утверждают, что к ним была применена сила. Позже в эфир вышел скандальный сюжет о секретном автопарке сотрудников управления СБУ в Киеве и Киевской области, во время съемок которого спецслужбы задержали журналистов.