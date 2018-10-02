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 Общество
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Все про:налоги (2488) Одесская область (1585) ГФС (2803)

 В Одесской области сельхозпредприятие возместило в бюджет почти 1,5 млн грн нанесенного ущерба

Благодаря действиям сотрудников налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры одна из сельскохозяйственных компаний, которая уклонилась от уплаты налогов, возместила в бюджет нанесенный ущерб.

Как установило следствие, в течение 2017 года должностные лица предприятия-фигуранта, реализуя зерновые культуры (кроме риса), бобовые, семена и масличные культуры, не отражали указанные операции в налоговой отчетности. Такие действия привели к уклонению от уплаты 1 млн 474 тыс. грн налогов, сообщают в пресс-службе ГФС.

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Учитывая, что нанесенные государству убытки возмещены в полном объеме, уголовное производство направлено в суд с ходатайством об освобождении директора предприятия от уголовной ответственности.

Судом решается вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности.

Источник: https://censor.net.ua/n3089121
 
 
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Вы что серьезно с такими статьями? По курсу ето 53000 долларов. Та етих копеек даже не хватит Йугику на Сейшелах отдохнуть. Зачем засерать ефир.
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Очень к стати стимулирующие меры. Жаль что они начинаются с миллиона и не доступны всем гражданам (хотя по Конституции все равны). Пошел в супермаркет напхал всего в карманы, если поймают-выложил украденное и пошел себе спокойно пробовать счастье в другой супермаркет. А по дороге у кого то попробовать сумку украсть, поймают-отдать, подумаешь, делов то.
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Нужно еще 100 таких предприятий чтобы зам начальнику разведки Семочко насобирать на 1 из его домиков. А у него таких домиков в каждом городе. А вы представьте сколько тогда сам начальник разведки имеет недвижимости или сколько у нас других чиновников.
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Алексей Носов d8330900, давай про "узкоглазых" это у тебя лучше получается...
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Каково количество таких неплательщиков по сравнению с количеством депутатов или олигархов?
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А могли и больше нащитать если бы взяточку не дали! Луцык ваще возвращает в бюджет по 60 лярдов
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Одесской области сельхозпредприятие возместило в бюджет почти 1,5 млн грн нанесенного ущерба
 
 
 
 
 
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