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 Умер артист Роман Карцев

На 80-м году жизни в России умер советский и российский артист эстрады, театра и кино Роман Карцев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщила жена Михаила Жванецкого Наталья.

Причина смерти не раскрывается.

Уроженец Одессы Карцев работал в Московском театре миниатюр под руководством писателя-сатирика Михаила Жванецкого.

Родился 20 мая 1939 года в Одессе. Во время Второй мировой войны жил в эвакуации в Омске, затем вернулся в Одессу. После школы пошел работать наладчиком на швейную фабрику, начал выступать в драмкружке. В 1961-м переехал в Ленинград, а через 11 лет заочно окончил актерский факультет ГИТИСа. По совету Аркадия Райкина взял сценический псевдоним Роман Карцев, сотрудничал с Михаилом Жванецким. В 1979-м переехал в Москву, выступал на эстраде с моноспектаклями.

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В кино начал сниматься в 1975 году, запомнился зрителям по ролям в фильмах "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи" и "Мастер и Маргарита".

Относительно войны России против Украины говорил, что "Путина не слушаю, но думаю, что все врут; вся политика во всем мире построена на вранье", а также был уверен, что "не надо артистам лезть в политику: они мало что понимают".

Источник: https://censor.net.ua/n3089119
 
 
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"Это был инфаркт, сердце не выдержало. Он ведь давно болел, долго находился в больнице, а сейчас его мучения закончились", - сказал Жванецкий.

Писатель отметил, что шокирован известием и ему сложно подобрать слова. "Рома был мне как брат, а сегодня я остался один. Да, я знал, что он был болен, но ведь болен… а "не жив" - это ведь совсем другое. Нас было трое - Рома, Виктор Ильченко (1937-1992) и я. Мы были как братья, Рома заменял мне брата, которого у меня никогда не было. Очень тяжело, очень больно", - добавил он.
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Земля ему пухом,он не одно поколение радовал своими ролями.
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Особенно он радовал вату своими "ролями", где говорил о киевской хунте и биндеравцах-карателях.
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убийство людей - это не политика-это Преступление!..хитрый иудей!!!
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