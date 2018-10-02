 Умер артист Роман Карцев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщила жена Михаила Жванецкого Наталья.

Причина смерти не раскрывается.

Уроженец Одессы Карцев работал в Московском театре миниатюр под руководством писателя-сатирика Михаила Жванецкого.

Родился 20 мая 1939 года в Одессе. Во время Второй мировой войны жил в эвакуации в Омске, затем вернулся в Одессу. После школы пошел работать наладчиком на швейную фабрику, начал выступать в драмкружке. В 1961-м переехал в Ленинград, а через 11 лет заочно окончил актерский факультет ГИТИСа. По совету Аркадия Райкина взял сценический псевдоним Роман Карцев, сотрудничал с Михаилом Жванецким. В 1979-м переехал в Москву, выступал на эстраде с моноспектаклями.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Умер шансонье Азнавур. ВИДЕО

В кино начал сниматься в 1975 году, запомнился зрителям по ролям в фильмах "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи" и "Мастер и Маргарита".

Относительно войны России против Украины говорил, что "Путина не слушаю, но думаю, что все врут; вся политика во всем мире построена на вранье", а также был уверен, что "не надо артистам лезть в политику: они мало что понимают".