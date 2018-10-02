 Рада одобрила в первом чтении упрощение процедуры предоставления гражданства иностранцам-воинам АТО

За соответствующее решение проголосовали 252 нардепа, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Вместе с тем, парламентарии отказались поддержать подготовку данного законопроекта ко второму чтению по сокращенной, упрощенной процедуре.
Законопроектом предлагается внести изменения в законы Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О гражданстве Украины". В частности изменениями в Закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" предлагается установить определения для понятия "участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины" относительно иностранцев и лиц без гражданства, которые оказывали практическую помощь подразделениям, участвующим в антитеррористической операции.
Проектом также предлагается признать иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности Украины находящимися на законных основаниях на территории Украины и предоставить возможность таким лицам получить вид на жительство в Украине на время участия в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.
Кроме этого, законопроектом предусматривается установление ограничений относительно добровольного или принудительного возвращения таких иностранцев и лиц без гражданства в государство-агрессор или стран не признающую территориальную целостность Украины или поддерживающую агрессию против Украины.
Внесением изменений в Закон "О гражданстве Украины" предлагается предусмотреть норму об упрощенном порядке принятия в гражданство Украины иностранцев и лиц без гражданства, которые оказывали практическую помощь в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.
Мне стыдно за нашу раду, которой доходит только страх, стыдно за нашего президента