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 Политика Украины
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Все про:ВР (22330) гражданство (852) добровольцы (561)

 Рада одобрила в первом чтении упрощение процедуры предоставления гражданства иностранцам-воинам АТО

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект (№3433) "О внесении изменений в некоторые законодательные акты" (относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины)".

За соответствующее решение проголосовали 252 нардепа, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Вместе с тем, парламентарии отказались поддержать подготовку данного законопроекта ко второму чтению по сокращенной, упрощенной процедуре.

Законопроектом предлагается внести изменения в законы Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О гражданстве Украины". В частности изменениями в Закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" предлагается установить определения для понятия "участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины" относительно иностранцев и лиц без гражданства, которые оказывали практическую помощь подразделениям, участвующим в антитеррористической операции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Проектом также предлагается признать иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности Украины находящимися на законных основаниях на территории Украины и предоставить возможность таким лицам получить вид на жительство в Украине на время участия в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Кроме этого, законопроектом предусматривается установление ограничений относительно добровольного или принудительного возвращения таких иностранцев и лиц без гражданства в государство-агрессор или стран не признающую территориальную целостность Украины или поддерживающую агрессию против Украины.

Внесением изменений в Закон "О гражданстве Украины" предлагается предусмотреть норму об упрощенном порядке принятия в гражданство Украины иностранцев и лиц без гражданства, которые оказывали практическую помощь в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Теперь доброволец по рапорту командира подразделения может получить основания для быстрого предоставления документов на проживание в Украине, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/n3089115
 
   
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Невже наша рада здатна приймати нормальні закони?
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Тільки коли смажений півень в зад дзьобає...
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Под ВР требуют гражданство для иностранцев в АТО. Єто, сцуко, на пятом году войньі. Зато разньім вороненковьім гражданство дарится мгновенно. Петя рьіг позорньій, всегда им бьіл и останется. Недаром за него щас ватка топит
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от щодо останнього не згоден, вата топить за вону....
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вдумайтесь кацап новінський відвертий колобрант депутат верховної зради
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Тільки затягувати прийняття в цілому №3433 не треба.
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затягнуть, перекрутять і коли може приймуть, вони вже на виборах, їм не до цього
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нова? зайдуть ті самі під іншими назвами, хотілось би почитать програму ексмера Обухова, і хотілось би вірить що до вр зайде нова сила....але не вірю
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Когда выбирали туда атошников типа Бебелецкого и казака Гаврыблюка, тьфу, думали хотябы такие вопросы будут решаться быстро...но эти с@ки быстро переобулись и теперь "ни снимай миня, я типутат".
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Обращение ввиде очень плохого слова тут., сдали уже наших добровольцев фсб , теперь вот себе алиби лепят.
Мне стыдно за нашу раду, которой доходит только страх, стыдно за нашего президента
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада одобрила в первом чтении упрощение процедуры предоставления гражданства иностранцам-воинам АТО
 
 
 
 
 
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