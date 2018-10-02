 "Укрзализныця" с 1 октября повысила тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки на 12%

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Тарифы индексировались на 12% с 1 октября", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" назначила семь дополнительных поездов ко Дню защитника Украины

Как сообщалось, "Укрзализныця" с 30 мая повысила тарифы на пассажирские перевозки на 12%. В целом уровень индексации тарифов на перевозку пассажиров в декабре 2018 года по отношению к декабрю предыдущего года составит 25%.