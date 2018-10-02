 "Укрзализныця" с 1 октября повысила тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки на 12%

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
"Тарифы индексировались на 12% с 1 октября", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, "Укрзализныця" с 30 мая повысила тарифы на пассажирские перевозки на 12%. В целом уровень индексации тарифов на перевозку пассажиров в декабре 2018 года по отношению к декабрю предыдущего года составит 25%.
А ыксперды чего протестуют против повышения, как было с грузовыми перевозками?
индексация на ЖД с декабря 2017 по октябрь 2018 года 25%, а официальный индекс индекс потребительских цен с декабря 2017 года по август 2018 3,4%. Кто пиз*ит?
пруф: https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/2017