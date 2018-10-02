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 Экономика, Общество
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Все про:билеты (245) железная дорога (1060) тарифы (1533) Укрзализныця (1457)

 "Укрзализныця" с 1 октября повысила тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки на 12%

Государственная компания "Укрзализныця" с 1 октября провела второй этап индексации цен и повысила тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки на 12%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Тарифы индексировались на 12% с 1 октября", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" назначила семь дополнительных поездов ко Дню защитника Украины

Как сообщалось, "Укрзализныця" с 30 мая повысила тарифы на пассажирские перевозки на 12%. В целом уровень индексации тарифов на перевозку пассажиров в декабре 2018 года по отношению к декабрю предыдущего года составит 25%.

Источник: https://censor.net.ua/n3089113
 
 
 Топ комментарии
 
Ну вот и еще одна переможно-потужная рехформа.
А ыксперды чего протестуют против повышения, как было с грузовыми перевозками?
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Вот те на. Все понижают, а эти повысили..
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Никогда такого не было и вот опять
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Ну вот и еще одна переможно-потужная рехформа.
А ыксперды чего протестуют против повышения, как было с грузовыми перевозками?
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Это, порошенко себе рейтинг так повышает. Что же они будут чудить, если им удастся фальшенуть выборы и остаться на другий термін?????
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Это можно - наши олигархи на поездах не ездють...)))
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Вот те на. Все понижают, а эти повысили..
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падлы шоколадные....никак ненажрутся и ненаворуются
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Зараз порохоботи з новини про підняття акцизів на алкоголь сюди підтянуться і розкажуть, шо це тільки плюс, а хто проти, той ніщєброд і кацап.
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очередная рехформа вальцманата, чтобы выкурить украинцев из Украины
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Этому росту цен не будет конца, инфляция в бюджете 9%, тут уже 25. Откуда взяли еще 16%... а ни откуда. Так захотелось.
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Правильно сделала. А вы думали на какие деньги гиперлупята рождаются в штатах?
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Та коли ж ви,тварі,вже нажретесь? І не забудьте ж зарплатню головному залізничнику підняти,ну хоча б до 2 мільйонів на місяць,а то отримує зараз,як бомж якийсь,1,2 мільйони.Просто позорище.Хіба за такі гроші хтось буде робити?
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Эйц, зрадоботы, это требование МВФ, иначе денех не дадут и путен нападет. Понимать нужно всю глубину глубин и широту широт. Та шо вам обьяснять, вы МАУПов не кончали, темнота.
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Очень потужно, индексация цен 2 раза в год, вы бы так пенсии индексировали а не тарифы.
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Первый день осени начался с хорошей новости для любителей путешествовать. С 1 сентября подешевели билеты на поезда, сообщили на ЮЖД. Это связано с началом действия нового коэффициента на пассажирские перевозки. Новая индексация составляет 1,02 к тарифам на перевозки по календарным периодам.

"Укрзалізниця" з 1 жовтня підвищила тарифи на залізничні пасажирські перевезення на 12% - Цензор.НЕТ 4835



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Супрун заявила про неефективність хірургічних масок https://24tv.ua/suprun_sprostuvala_efektivnist_hirurgichnih_masok_n1040672
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как-так?
индексация на ЖД с декабря 2017 по октябрь 2018 года 25%, а официальный индекс индекс потребительских цен с декабря 2017 года по август 2018 3,4%. Кто пиз*ит?
пруф: https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/2017
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Укрзализныця" с 1 октября повысила тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки на 12%
 
 
 
 
 
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