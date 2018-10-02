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 Политика Украины
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 Рада приняла заявление по ситуации с возможным возвращением делегации РФ в ПАСЕ: Это будет признанием политической несостоятельности Ассамблеи

Верховная Рада приняла постановление "О Заявлении Верховной Рады Украины в связи с ситуацией, сложившейся в Парламентской Ассамблее Совета Европы".

За соответствующее постановление проголосовали 242 нардепа, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Верховная Рада Украины в Постановлении осудила попытки снять ограничительные меры в отношении постоянной делегации Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы в обход резолюций Ассамблеи и внесения изменений в уставные документы, которые меняют основополагающие принципы деятельности Организации и утвердила Заявление Верховной Рады Украины к парламентам государств-членов Совета Европы в связи с ситуацией, сложившейся в Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

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Постановлением Председателю Верховной Рады Украины поручено обеспечить безотлагательное направление текста Заявления в Парламентскую Ассамблею Совета Европы и в парламенты государств-членов Совета Европы.

По словам нардепа Владимира Арьева (БПП, глава украиснкой делегации в ПАСЕ) сейм Литвы принял аналогичный документ. По его словам, Совет Европы не должен менять деньги на свои принцыпы и идти против собственных документов и принципов, иначе потеряет уважение.

Рада считает политически мотивированной подготовку решения ПАСЕ об изменении процедуры Ассамблеи в части отмены возможности обжаловать полномочия национальных делегаций по сути или существенного усложнения порядка такого обжалования. Цель подготовки такого решения – обеспечить беспрепятственное и безусловное возвращение в ПАСЕ делегации РФ на фоне категорического отказа этого государства выполнять законные требования Ассамблеи, связанные с нарушением Россией устава Совета Европы.

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"Сохранение авторитета и политической способности Парламентской Ассамблеи в условиях современных вызовов в Европе возможно только при условии обеспечения существующей институциональной способности Ассамблеи и ее механизмов производства собственных политик. Осознавая, что уничтожение институциональных основ будет означать признание Парламентской Ассамблеей Совета Европы своей политической несостоятельности следовать собственным решениям и публичную демонстрацию ухода от ценностей и принципов Совета Европы - верховенства права, демократии и прав человека, - будет заставлять Верховную Раду Украины и ее Постоянную делегацию в Парламентской Ассамблее Совета Европы осуществить полный пересмотр основ, на которых строится сотрудничество с Ассамблеей и механизмов такого сотрудничества", - говорится в заявлении.

Источник: https://censor.net.ua/n3089112
 
   
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Вы там в СБУ разберитесь, что там делается!
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А вместо бла бла - создать комиссию по расследованию новости по Семочко и др. разведчиков - слабо?
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а смысл? все, кто уполномочен расследовать - в доле. все до единого. и даже если не в доле, то замешаны в другом подобном деле по самые уши.
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Якщо росію повернуть у ПАСЄ, то ніяких Постанов не потрібно, бо ця організація припинить існування.
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Взагалі, бо багато країн проти твоєї росії.
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Все, как один, скажем наше громкое "нет" Совету Европы!)))
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Задлубала на Цензорі вже реклама чи Петі, чи Джульєти проти Гриценка, що "головою штабу Гриценка став срачник медведчука"! Приберіть її чи нахер, чи вопязду!!!
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Без России ПАСЕ полностью потерял влияние и обнищал. С украинцев да прибалтов толку нуль.
Россия твердо стоит на своем, а евромелочь суетится вокруг, пытается угодить.
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Если в ПАСЕ не будет "мелочи" кому они будут советы давать?
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Лишнехромосомный, стойкость паРаши в чём? В том, что она единственная заблокировала в ООН создание международного трибунала по MH-17?
Стойкость паРаши в чём? В том, что она обдирает пенсионеров и своих налогоплательщиков ради сракальности?
Лишнехромосомный, расскажи про принципы сракальности.
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Говорить можно что угодно и сколько угодно,а по факту пятый год пошел,а трибунала (или суда) по МН17 нет.
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Нет,не параши.
Тут как раз тема об отсутствии принципов.
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А, вот почему Россия в санкциях по самые сопли? То ей так хотят угодить!
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Под ВР требуют гражданство для иностранцев в АТО. Єто, сцуко, на пятом году войньі. Зато разньім вороненковьім гражданство дарится мгновенно. Петя рьіг позорньій, всегда им бьіл и останется. Недаром за него щас ватка топит
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада приняла заявление по ситуации с возможным возвращением делегации РФ в ПАСЕ: Это будет признанием политической несостоятельности Ассамблеи
 
 
 
 
 
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