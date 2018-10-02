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 Происшествия, Общество
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 Пять человек с сибирской язвой госпитализированы на Одесчине

В сел Меняйловка Саратского района Одесской области зафиксирована вспышка сибирской язвы: пять человек госпитализировано.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в Одесской областной государственной администрации.

Отмечается, что за последние несколько дней госпитализированы с кожной формой болезни пять человек – все из села Меняйловка.

По данным представителя ОГА, в настоящее время решается вопрос о проведении соответствующих мер по локализации очага заболевания и пр.

Сибирская язва – особо опасное инфекционное заболевание сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов; протекает в кожной или септической форме (также у животных встречаются кишечная и легочная формы).

Читайте на "Цензор.НЕТ": За семь месяцев 2018 года в Украине зафиксировали 2403 случая заболевания болезнью Лайма, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3089109
 
 
 Топ комментарии
 
Ничего страшного.С корью живем, проживем и с язвой.
Супрун победит любую гадость.
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я сам понимаю кто то контейнер открыл. Там точно такой фигни не могло быть
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Ничего страшного.С корью живем, проживем и с язвой.
Супрун победит любую гадость.
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Забули у слові переможе поставити лапки.
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Треба спалити! І незалежно від того чи є язва, чи немає. Спалити цю відьму.
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В глухом селе с 1500 населения и 2,5 кв.км. площади
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я сам понимаю кто то контейнер открыл. Там точно такой фигни не могло быть
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Старый скотомогильник раскопали или через него вода прошла.
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В Украине за последние 15 лет случаи сибирской язвы фиксировали трижды - в 2003, 2012 и 2016 году.
Весной 2016 года в Чугуеве Харьковской области сибирскую язву выявили у свиноматки, которая содержалась в частном секторе. Чугуевский район считается неблагополучным по сибирской язве в Украине, поскольку в советское время трупы больных животных здесь просто закапывали в землю.
Источник: http://www.likar.info/infekcia/news-77896-vspyshka-sibirskoy-yazvy-v-rossii-chto-nuzhno-znat/ Likar.info
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конечно не благоприятный, после спец. объекта военного
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А почему искусственна? П'ятьох людей із сибіркою госпіталізовано на Одещині - Цензор.НЕТ 6819 Сибирская язва или антракс, известная с древнейших времен под названиями «священный огонь», «персидский огонь» и др., неоднократно упоминалась в сочинениях античных и восточных писателей и учёных. Подробное описание клиники этой болезни было сделано французским врачом Мораном в 1766 году.
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нет дорогой это совсем иное описывали, это чисто искуственно выведенный штамп
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Значит накануне менее блатные коллеги Чепиги и Петрова ездили смотреть знаменитую местную водонапорную башню...
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Скотомогильник видать раскопали. Вряд ли Супрун виновата в том что от нищеты и беззакония люди занимаются копом, а мусорам на все начхать, если с этого нельзя поиметь, как с янтаря например.
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"1 октября Минздрав во второй раз уволил Екатерину Амосову с должности ректора медуниверситета им.Богомольца.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, Минздрав возобновил Амосову в должности ректора согласно решению Печерского суда, однако снова разорвал с ней контракт.
В министерстве пояснили, что в марте 2016 года Госфининспекция провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности университета с 2012 по 2015 годы.
Проверка выявила ряд грубых нарушений, Госфининспекция обязала руководство НМУ устранить их. Однако требования не были выполнены, а общая сумма ущерба, нанесенного государству, составила более 3 млн грн.
По состоянию на 1 октября 2018 полностью не устранены нарушения по 12 пунктам акта ревизионной проверки на сумму около 2 млн грн. В июне текущего года Госаудитслужба обратилась в Генпрокуратуру. Ведомство объединило два уголовных производства по факту хищения и нецелевого использования бюджетных средств руководителями администрации медуниверситета. Продолжается досудебное расследование.
Это уже не первое увольнение Амосовой с должности ректора. 2 апреля Минздрав уволил главу медуниверситета после срыва экзамена для будущих стоматологов.
Позже Печерский суд Киева восстановил в должности ректора Екатерину Амосову, однако Минздрав назвал такое решение незаконным и подал апелляцию."
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Ну правильно - нах нам санстанция, теперь скотомогилники могут раскапывать все кому не лень. Плюс не нужно забывать что к нас северный сосед - еще то ху..ло, которое может и бактериологическое оружие спокойно применить.
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Наибольшую опасность представляют не бактерии, а споры сибирской язвы: они могут находиться в земле десятки лет.
Чтобы подавить вспышку инфекции, туши погибших животных зарывают глубоко в землю, скотомогильники засыпают порошком извести и другими хлорсодержащими антисептиками. Сегодня все могильники наносят на карты и охраняют, но люди и животные могут оказаться около заброшенного захоронения, таящего в себе страшную угрозу. Источник: http://www.likar.info/infekcia/news-77896-vspyshka-sibirskoy-yazvy-v-rossii-chto-nuzhno-znat/ Likar.info
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПять человек с сибирской язвой госпитализированы на Одесчине
 
 
 
 
 
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