 Пять человек с сибирской язвой госпитализированы на Одесчине

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в Одесской областной государственной администрации.
Отмечается, что за последние несколько дней госпитализированы с кожной формой болезни пять человек – все из села Меняйловка.
По данным представителя ОГА, в настоящее время решается вопрос о проведении соответствующих мер по локализации очага заболевания и пр.
Сибирская язва – особо опасное инфекционное заболевание сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов; протекает в кожной или септической форме (также у животных встречаются кишечная и легочная формы).
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Весной 2016 года в Чугуеве Харьковской области сибирскую язву выявили у свиноматки, которая содержалась в частном секторе. Чугуевский район считается неблагополучным по сибирской язве в Украине, поскольку в советское время трупы больных животных здесь просто закапывали в землю.
Источник: http://www.likar.info/infekcia/news-77896-vspyshka-sibirskoy-yazvy-v-rossii-chto-nuzhno-znat/ Likar.info
Как сообщили в пресс-службе ведомства, Минздрав возобновил Амосову в должности ректора согласно решению Печерского суда, однако снова разорвал с ней контракт.
В министерстве пояснили, что в марте 2016 года Госфининспекция провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности университета с 2012 по 2015 годы.
Проверка выявила ряд грубых нарушений, Госфининспекция обязала руководство НМУ устранить их. Однако требования не были выполнены, а общая сумма ущерба, нанесенного государству, составила более 3 млн грн.
По состоянию на 1 октября 2018 полностью не устранены нарушения по 12 пунктам акта ревизионной проверки на сумму около 2 млн грн. В июне текущего года Госаудитслужба обратилась в Генпрокуратуру. Ведомство объединило два уголовных производства по факту хищения и нецелевого использования бюджетных средств руководителями администрации медуниверситета. Продолжается досудебное расследование.
Это уже не первое увольнение Амосовой с должности ректора. 2 апреля Минздрав уволил главу медуниверситета после срыва экзамена для будущих стоматологов.
Позже Печерский суд Киева восстановил в должности ректора Екатерину Амосову, однако Минздрав назвал такое решение незаконным и подал апелляцию."
Чтобы подавить вспышку инфекции, туши погибших животных зарывают глубоко в землю, скотомогильники засыпают порошком извести и другими хлорсодержащими антисептиками. Сегодня все могильники наносят на карты и охраняют, но люди и животные могут оказаться около заброшенного захоронения, таящего в себе страшную угрозу. Источник: http://www.likar.info/infekcia/news-77896-vspyshka-sibirskoy-yazvy-v-rossii-chto-nuzhno-znat/ Likar.info