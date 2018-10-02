 Есть обоснованные подозрения, что Россия разместила в оккупированном Крыму ядерное оружие, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом Климкин сказал в интервью крымскотатарскому каналу ATR.

Он сказал, что "сейчас Крым превратился в одну большую военную российскую базу".

"При этом что там есть, мы до конца не знаем. У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть и ядерное оружие, или, по меньшей мере, инфраструктура для ядерного оружия", – сказал Климкин.

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Также он добавил, что в связи с выбросом ядовитых химикатов на севере Крыма на заводе "Крымский титан" надо исследовать, производили ли на этом заводе, кроме титана, какие-то другие вещества. По словам министра, по результатам анализов можно сказать, что в производстве предприятия могли быть такие вещества, которых там быть не должно.

В 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия. После этого Украина, США, Россия и Великобритания заключили Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (так называемый Будапештский меморандум). Он содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности.