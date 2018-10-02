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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Крым (20652) ядерное оружие (566) Климкин (1844)

 Есть обоснованные подозрения, что Россия разместила в оккупированном Крыму ядерное оружие, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин утверждает о наличии обоснованных подозрений в том, что Россия могла разместить в оккупированном Крыму ядерное оружие или построила инфраструктуру для него.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом Климкин сказал в интервью крымскотатарскому каналу ATR.

Он сказал, что "сейчас Крым превратился в одну большую военную российскую базу".

"При этом что там есть, мы до конца не знаем. У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть и ядерное оружие, или, по меньшей мере, инфраструктура для ядерного оружия", – сказал Климкин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мы четыре года ведем войну с Украиной. Чего бы нам не скинуть всего одну ядерную бомбочку на Киев и уничтожить фашистский режим? - эфир федерального канала "Россия". ВИДЕО

Также он добавил, что в связи с выбросом ядовитых химикатов на севере Крыма на заводе "Крымский титан" надо исследовать, производили ли на этом заводе, кроме титана, какие-то другие вещества. По словам министра, по результатам анализов можно сказать, что в производстве предприятия могли быть такие вещества, которых там быть не должно.

В 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия. После этого Украина, США, Россия и Великобритания заключили Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (так называемый Будапештский меморандум). Он содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности.

Источник: https://censor.net.ua/n3089107
 
 
 Топ комментарии
 
Так вы спросите нашего замглавы разведки Семочко, он в крым на выходные ездит и расскажет как там и где стоят ядерное оружие.
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спроси у своих родственником в Крыму
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Мабуть, цю інфу йому кацапський тесть (який є військовим паРаші, живе в Криму і отримав медальку "За визволення вкрадення Криму") за пляшкою розповів.
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Радости крысчан нет границ! Как я рад за вас, саатечествинники, любители всего рассийскага! Ядерному полуострову-здравнице - быть!
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15 минут до Киева. Еб...ть радость, теперь радиус нанесения удара и не перехвата увеличилась. это конечно полусчается у них большой козырь для шантажа
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а не напомнить ли тебе(любителю ,,ядрёных атак"что чернобыль рванул тоже под киевом но пострадали в большей степени витебская(белорусь) и смоленская (россия) области.так что и не сумневайся!!что близость эт минус но с другой стороны иплюс!!(да и надо понимать что это оружие так и называется,,оружие массового поражения" тоесть применится в крайнем случае и в глобальном конфликте,а при этом конфликте как известно скорей уже не будет ни победителей ни побеждённых(так что не боись!!страх плохой советчик)(как то так) Є обґрунтовані підозри, що Росія розмістила в окупованому Криму ядерну зброю, - Клімкін - Цензор.НЕТ 8304
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ядерное оружие это хороший аргумент и его действие крайне отличается от черноболького реактора или иного.
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не совсем согласен,но для этого нужна углублённая дискуссия.(на что я в данный момент не настроен) Є обґрунтовані підозри, що Росія розмістила в окупованому Криму ядерну зброю, - Клімкін - Цензор.НЕТ 2595
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не... ну были же (не знаю, есть они сейчас или нет) радоновые ванны... Є обґрунтовані підозри, що Росія розмістила в окупованому Криму ядерну зброю, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9544 оЧЧень пользительные...
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спроси у своих родственником в Крыму
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Так вы спросите нашего замглавы разведки Семочко, он в крым на выходные ездит и расскажет как там и где стоят ядерное оружие.
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Теперь крысчане будут мутировать и, кто знает, вдруг появится разумная форма жизни.
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Уже мутировали! Новая форма жизни: День ВМФ!
Є обґрунтовані підозри, що Росія розмістила в окупованому Криму ядерну зброю, - Клімкін - Цензор.НЕТ 2999
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Вчера Турбины Сименс запустили на полную мощность!
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Будапештський Меморандум не виконується, в Криму є ЯЗ. Тепер Україна є ядерною державою, тому треба консультації з денонсації БМ.
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Мабуть, цю інфу йому кацапський тесть (який є військовим паРаші, живе в Криму і отримав медальку "За визволення вкрадення Криму") за пляшкою розповів.
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Там 6 подлодок и куча кораблей с Калибрами, и узнать сколько из них с ядерными боеголовками невозможно.
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Кучма о ситуации в Азовском море: Украина не сможет самостоятельно решить проблему ,так как по дурости отдали ядерное оружие, а так бы сейчас Украина могла бы получить гарантию безопасности и наш Президент с Трампом могли получить Нобелевскую премию
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И это ты говоришь каждый год.
Наверно у тебя склероз.
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Крысяне, просто наслаждайтесь. Не камни стрела, конечно, но несколько ракет дяди Сэма нацелены на вас.
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З чим крис і вітаю. Знаючи рукожопих кацапів, рано чи пізно ми побачимо підтвердження її наявності... лишилось тільки талоновитого зварювальника підібрати...
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«Полуостров потух». Путешествие крымчанки на родину

Позвонила давняя знакомая, сказала, что возвращается домой из Крыма, предложила увидеться. Уехала она в Европу лет двадцать назад, стала работать в ресторанной сфере. Вышла замуж, имеет английский паспорт, живет в Испании - в общем, жизнь удалась. И вот в очередной раз навестила стареньких родителей, оставшихся в Симферополе. Последний раз она была в Крыму летом 2013 года.
Я, конечно, сразу спросил о впечатлениях, предварительно поинтересовавшись «политической ориентацией» своей знакомой.
Как и многие, живущие уже той, европейской жизнью, крымчане, знакомая оказалась политически почти нейтральной. Смотрит российское телевидение, в Путина не влюблена, Порошенко ей безразличен, в суть конфликта Украины с Россией не вникает, за новостями с Донбасса не следит. Работа, семья, дом.
И потому, когда она начала рассказывать о своих впечатлениях про поездку на аннексированный полуостров, это мне показалось неким отображением того, что многие крымчане - что проукраински, что пророссийски настроенные - в своей общей картинке происходящего теряют.
- Так как тебе Крым через пять лет после последней поездки?
- Как-то все сонно. Вечера в Симферополе поражают своим унынием. Как в романах фантастических: например, там есть какой-то час, и все к этому времени стараются рассосаться, в городе исчезает жизнь. Так и тут - после работы нет желания общаться. Мы были в Симферополе, в центре - на Пушкинской, так там в барах единицы сидят, все заведения полупустые.
- И где ты сейчас побывала?
- В Симферополе, Севастополе (это тоже мой родной город), в Бахчисарай ездила к друзьям.
И везде в глаза бросается какая-то пустынность.
В Севастополе все как бы прогуливаются. Когда я там была пять лет назад, то молодежь собиралась, тусовалась: тут же рэперы, тут же кто-то подтанцовывает. То есть жизнь бурлила.
А сейчас в Севастополе жизнь какая-то зализанная, как массовку какую-то запустили. Идут добропорядочные пары, все вальяжно гуляют, но вот этой вот атмосферы выходного дня, атмосферы праздника - этого нет, этого просто нет.
Поразило, что город темный. И Симферополь стал темным городом. Может, экономят свет? Такое ощущение, что специально приглушают свет, чтобы люди долго на улицах не задерживались, чтобы они рассасывались по домам, чтобы не создавали массовость.
Далее (большое интервью) -- https://site.ua/maksim.kobza/15671-poluostrov-potuh-puteshestvie-krymchanki-na-rodinu/
Максим Кобза
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а турбины вечные или они тоже могут сломаться?
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Вечного ничего не бывает. Все ломается и Сименс тоже.
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Непотопляемый авианосец + ракетоносец и без ядерного оружия? Так не бывает. Теперь, когда просрали всерьёз и надолго, только и осталось, шо скулить и жаловаться на хронический придуркулит.
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Ну,российские "золотые руки с сраки" уже стали легендарными и узнать есть ли российское ЯО в Крыму очень просто.Ждём либо ядерного гриба над Севастополем,либо заявление здравоохранения РФ о том,что внезапное превышение радиоактивного фона в 10-ки раз в Крыму не несёт никакой опасности жителям полуострова и за распространение паники в сети и реале полагается уголовная ответственность.
Ну а крымчан поздравляю,кто теперь в своём уме променяет курорты Турции и Египта на крымскую здравницу с тончайшим ароматом соляной кислоты и приятным радиоактивным послевкусием?Готовьтесь к наплыву толп туристов.Главное,чтобы мост выдержал.
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В ночь с 30 сентября на 1 октября по Крымскому мосту пошли первые грузовики. За первые 15 часов после открытия движения в обе стороны по транспортному переходу проехали почти 1,4 тысячи большегрузов с продуктами питания, строительными материалами и другими товарами.
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3 ноября 1944 был открыт первый Крымский мост Є обґрунтовані підозри, що Росія розмістила в окупованому Криму ядерну зброю, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4561 и где он теперь?Теперь вот идейные наследники третьего рейха повторили подвиг немецких дидов.Рад,что любители клеить дыры в обшивке космической станции канцелярским клеем возвели этот мост!На века ведь построили!А оглядываясь на оккупированную россией финскую Карелию,немецкий Кёнинсберг,японскую часть Сахалина и Курильские острова убеждён,что и Крым ждёт такое же процветание на зависть и злобу всех бывших владельцев этих территорий!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсть обоснованные подозрения, что Россия разместила в оккупированном Крыму ядерное оружие, - Климкин
 
 
 
 
 
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