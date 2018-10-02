 Есть обоснованные подозрения, что Россия разместила в оккупированном Крыму ядерное оружие, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом Климкин сказал в интервью крымскотатарскому каналу ATR.
Он сказал, что "сейчас Крым превратился в одну большую военную российскую базу".
"При этом что там есть, мы до конца не знаем. У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть и ядерное оружие, или, по меньшей мере, инфраструктура для ядерного оружия", – сказал Климкин.
Также он добавил, что в связи с выбросом ядовитых химикатов на севере Крыма на заводе "Крымский титан" надо исследовать, производили ли на этом заводе, кроме титана, какие-то другие вещества. По словам министра, по результатам анализов можно сказать, что в производстве предприятия могли быть такие вещества, которых там быть не должно.
В 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия. После этого Украина, США, Россия и Великобритания заключили Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (так называемый Будапештский меморандум). Он содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности.
тестюха инфой поделился?
А ось яку унікальні річ рослава Мудрого знайшли археологи! Оце так!
визволеннявкрадення Криму") за пляшкою розповів.
Наверно у тебя склероз.
Позвонила давняя знакомая, сказала, что возвращается домой из Крыма, предложила увидеться. Уехала она в Европу лет двадцать назад, стала работать в ресторанной сфере. Вышла замуж, имеет английский паспорт, живет в Испании - в общем, жизнь удалась. И вот в очередной раз навестила стареньких родителей, оставшихся в Симферополе. Последний раз она была в Крыму летом 2013 года.
Я, конечно, сразу спросил о впечатлениях, предварительно поинтересовавшись «политической ориентацией» своей знакомой.
Как и многие, живущие уже той, европейской жизнью, крымчане, знакомая оказалась политически почти нейтральной. Смотрит российское телевидение, в Путина не влюблена, Порошенко ей безразличен, в суть конфликта Украины с Россией не вникает, за новостями с Донбасса не следит. Работа, семья, дом.
И потому, когда она начала рассказывать о своих впечатлениях про поездку на аннексированный полуостров, это мне показалось неким отображением того, что многие крымчане - что проукраински, что пророссийски настроенные - в своей общей картинке происходящего теряют.
- Так как тебе Крым через пять лет после последней поездки?
- Как-то все сонно. Вечера в Симферополе поражают своим унынием. Как в романах фантастических: например, там есть какой-то час, и все к этому времени стараются рассосаться, в городе исчезает жизнь. Так и тут - после работы нет желания общаться. Мы были в Симферополе, в центре - на Пушкинской, так там в барах единицы сидят, все заведения полупустые.
- И где ты сейчас побывала?
- В Симферополе, Севастополе (это тоже мой родной город), в Бахчисарай ездила к друзьям.
И везде в глаза бросается какая-то пустынность.
В Севастополе все как бы прогуливаются. Когда я там была пять лет назад, то молодежь собиралась, тусовалась: тут же рэперы, тут же кто-то подтанцовывает. То есть жизнь бурлила.
А сейчас в Севастополе жизнь какая-то зализанная, как массовку какую-то запустили. Идут добропорядочные пары, все вальяжно гуляют, но вот этой вот атмосферы выходного дня, атмосферы праздника - этого нет, этого просто нет.
Поразило, что город темный. И Симферополь стал темным городом. Может, экономят свет? Такое ощущение, что специально приглушают свет, чтобы люди долго на улицах не задерживались, чтобы они рассасывались по домам, чтобы не создавали массовость.
Далее (большое интервью) -- https://site.ua/maksim.kobza/15671-poluostrov-potuh-puteshestvie-krymchanki-na-rodinu/
Максим Кобза
https://economy.apostrophe.ua/news/jenergetika/2018-10-02/okkupantyi-v-kryimu-zapustili-skandalnyie-turbinyi-siemens/142298
Ну а крымчан поздравляю,кто теперь в своём уме променяет курорты Турции и Египта на крымскую здравницу с тончайшим ароматом соляной кислоты и приятным радиоактивным послевкусием?Готовьтесь к наплыву толп туристов.Главное,чтобы мост выдержал.