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 У 12 пациентов, госпитализированных в результате отравления водой в оккупированной Макеевке, диагностировали инфекционное заболевание неустановленной этиологии, - ОБСЕ

У 12 пациентов в оккупированной Макеевке диагностировано инфекционное заболевание неустановленной этиологии.

В больницах временно оккупированной Макеевки, что в 12 километрах от Донецка, в результате отравления водой находился 21 человек по состоянию на 30 сентября 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Два сотрудника больницы Макеевкисообщили, что у них на лечении находится 21 пациент с заболеваниями, вызванными загрязненной водопроводной водой, при этом у 12 пациентов диагностировано инфекционное заболевание неустановленной этиологии", - отметили в пресс-службе.

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26 сентября стало известно, что в городе Макеевка, что на оккупированной Донецкой области, произошло массовое отравление местного населения питьевой водой, в больницу доставили по меньшей мере 39 человек, в том числе детей в возрасте до 9 лет.

По состоянию на утро 27 сентября количество госпитализированных возросло до 43 человек. Днем 27 сентября стало известно, что число госпитализированных возросло до 87.

Днем 28 сентября количество госпитализированных вследствие отравления водой в оккупированной Макеевке возросло до 117.

Источник: https://censor.net.ua/n3089105
 
   
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Ну, дивлячись скільки там русського гівна, то скоріше просто глисти (лат. glistus katsapoidus screpus)
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аборигены рыбой из местного пруда потравились. значит уже перешли на подножный корм.
http://www.pravilnoe-pokhudenie.ru/produkty/gigiena-pitania/piotneet.shtml
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Воно,звісно,треба було б поспівчувати,але я не буду.Мені їх не жаль.Абсолютно.
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Рузкий мир он такой. Суровый и беспощадный. Зато без биндер и правосеков...
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у них слабый иммунитет для жизни в говне, нужны годы.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУ 12 пациентов, госпитализированных в результате отравления водой в оккупированной Макеевке, диагностировали инфекционное заболевание неустановленной этиологии, - ОБСЕ
 
 
 
 
 
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