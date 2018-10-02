 С 1 октября в Украине меняются правила оформления больничных

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, изменения направлены на усиление социальной защиты трудоустроенных в части ускорения сроков получения ими материального обеспечения, а также оптимизацию и упрощение для работодателей взаимодействия с Фондом, минимизации проверок и замену санкций на предварительный контроль, говорится в сообщении пресс-службы Фонда соцстрахования Украины (ФССУ).

Система предварительного контроля правильности начисления выплат. Работники Фонда будут осуществлять предварительный контроль правильности начисления выплат и в случае обнаружения ошибок предоставлять рекомендации страхователю по устранению недостатков еще до финансирования выплат. Это позволит избежать штрафов, которые могут налагаться на работодателя в случае выявления неправомерного использования средств ФССУ во время проверок по факту уже профинансированных заявлений-расчетов.

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Новая форма заявления-расчета. Новая форма заявления-расчета объединила документы, на основании которых осуществлялось финансирование страхователей до реорганизации Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности и Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины. Обновленный документ расширен сведениями относительно вида занятости, страхового стажа, льгот пострадавших на ЧАЭС, более полной информацией относительно листка нетрудоспособности и тому подобное.



Сообщение о выплате средств застрахованным лицам. Система информирования работодателем об осуществленных выплатах застрахованным лицам должна уменьшить риск возможных задержек при компенсации застрахованным лицам утраченного заработка за период болезни (оплата по листкам нетрудоспособности), выплате пособия по беременности и родам, осуществлении страховых выплат пострадавшим на производстве. Сообщение о выплате средств застрахованным лицам по определенной форме необходимо подать в течение месяца со дня осуществления выплат материального обеспечения, отдельных выплат пострадавшим на производстве.

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Сроки подачи заявления-расчета. Кроме ранее утвержденных сроков рассмотрения документов для назначения материального обеспечения комиссией (уполномоченным) по социальному страхованию предприятия, с 1 октября также предусмотрена подача страхователем (работодателем) заявления-расчета в течение 5 рабочих дней с даты утверждения протокола заседания комиссии (решения уполномоченного).

Возможность подачи заявлений-расчетов, сообщений о выплате средств застрахованным лицам и отчетов в электронном виде.