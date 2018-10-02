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 С 1 октября в Украине меняются правила оформления больничных

1 октября 2018 года в Украине вступили в силу изменения в порядке финансирования Фондом соцстрахования страхователей (работодателей) для оказания ими застрахованным лицам пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, на погребение, а также некоторых выплат пострадавшим на производстве.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, изменения направлены на усиление социальной защиты трудоустроенных в части ускорения сроков получения ими материального обеспечения, а также оптимизацию и упрощение для работодателей взаимодействия с Фондом, минимизации проверок и замену санкций на предварительный контроль, говорится в сообщении пресс-службы Фонда соцстрахования Украины (ФССУ).

Система предварительного контроля правильности начисления выплат. Работники Фонда будут осуществлять предварительный контроль правильности начисления выплат и в случае обнаружения ошибок предоставлять рекомендации страхователю по устранению недостатков еще до финансирования выплат. Это позволит избежать штрафов, которые могут налагаться на работодателя в случае выявления неправомерного использования средств ФССУ во время проверок по факту уже профинансированных заявлений-расчетов.

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Новая форма заявления-расчета. Новая форма заявления-расчета объединила документы, на основании которых осуществлялось финансирование страхователей до реорганизации Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности и Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины. Обновленный документ расширен сведениями относительно вида занятости, страхового стажа, льгот пострадавших на ЧАЭС, более полной информацией относительно листка нетрудоспособности и тому подобное.

Сообщение о выплате средств застрахованным лицам. Система информирования работодателем об осуществленных выплатах застрахованным лицам должна уменьшить риск возможных задержек при компенсации застрахованным лицам утраченного заработка за период болезни (оплата по листкам нетрудоспособности), выплате пособия по беременности и родам, осуществлении страховых выплат пострадавшим на производстве. Сообщение о выплате средств застрахованным лицам по определенной форме необходимо подать в течение месяца со дня осуществления выплат материального обеспечения, отдельных выплат пострадавшим на производстве.

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Сроки подачи заявления-расчета. Кроме ранее утвержденных сроков рассмотрения документов для назначения материального обеспечения комиссией (уполномоченным) по социальному страхованию предприятия, с 1 октября также предусмотрена подача страхователем (работодателем) заявления-расчета в течение 5 рабочих дней с даты утверждения протокола заседания комиссии (решения уполномоченного).

Возможность подачи заявлений-расчетов, сообщений о выплате средств застрахованным лицам и отчетов в электронном виде.

Источник: https://censor.net.ua/n3089102
 
 
 Топ комментарии
 
Шиза на тебя, дебил, набрела и, как видно по высеру, уходить не собирается!
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Горе горькое по свету шлялось и на нас невзначай набрело.

С 1 октября в Украине меняются правила оформления больничных - Цензор.НЕТ 2304
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очередная ''очень важная'' потужна реформа, которую никто не заметит и никому не нужна. Зато такие рехформы играют неплохую роль, при выклянчивании денег, у ес или америкосов к этой реформе на страничке А4 добавить еще 100 таких-же ненужных и выйдет очень солидная папка реформ xD мол смотрите, работаем xD
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Горе горькое по свету шлялось и на нас невзначай набрело.

С 1 октября в Украине меняются правила оформления больничных - Цензор.НЕТ 2304
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Шиза на тебя, дебил, набрела и, как видно по высеру, уходить не собирается!
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И тебя тем же концом и по тому же месту, добрый человек.
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ааа, тобі подобається коли неадекватна ідіотка яка вивчила один термін "доказова медицина" бігає по телеекранам і намагається довести, що наші лікарі тупі і окрім молитви і заговорів нічого не знають? Ну то нехай ця неадекватна ду.ра пояснить, як же так сталось, що у Словатчині, Мадярщині, Німеччині і т.п. цих "тупих" лікарів скоро буде більше ніж місцевих, і чому там задоволені їх рівнем. Страшно уявити, як можно було у медицині США, найти таке соціалістичне лайно???
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Уважаемый! Вы путаете холодное с тяжелым. Если врач работает по медицинским протоколам, то без разницы откуда он. Ежели приписывает препараты не являющиеся медицинскими средствами, то тоже все равно венгр он или поляк. Кстати, на счет Германии и наших врачей хорошая шутка.
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вы работодатель? работник фонда ССУ или сама застрахована особа? мой совет - не болейте и все у вас будет хорошо...
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Никогда не давайте советов, если о них не просят, это признак скудоумия, потому что умный любит учится,а дурень раздавать советы.
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будет как в том анекдоте - я пью, пью, а мне все хуже и хуже...
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очередная ''очень важная'' потужна реформа, которую никто не заметит и никому не нужна. Зато такие рехформы играют неплохую роль, при выклянчивании денег, у ес или америкосов к этой реформе на страничке А4 добавить еще 100 таких-же ненужных и выйдет очень солидная папка реформ xD мол смотрите, работаем xD
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Бачу у Вас заготовка на всі новини. Пофіг що не в тему.
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А что мне делать из карточкой ФСС?Даже жопу подтереть нельзя так как она ламинированая.
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Далі можете нічого не писати, ваш діагноз зрозумілий. Ви мабуть на планшеті ковбасу нарізаєте, а мобільним телефоном горіхи колете.
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Еще одна благодатная тема для ольгинских троллей и местных зрадофилитиков различного толка. Самое интересное, что все отписавшиеся недовольные этой реформой на самом деле не могут ясно и понятно объяснить причину своего недовольства. Да оно им не надо. - их задача критиканство и обливание помоями всего украинского.
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Так ольгинские все на Порошенко работают, вы что то имеете против Порошенко?
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Как для работодателей и их бухгалтеров новость хорошая . Для застрахованы особ тоже ничего негативного нет. Поэтому вся вонь в комментариях темы вообще не касается !!!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС 1 октября в Украине меняются правила оформления больничных
 
 
 
 
 
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