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 Бессмысленная попытка России использовать незаконное задержание гражданина Украины в качестве базы для переговоров, - Госдеп США отверг обмен Сенцова на троих граждан РФ

Соединенные Штаты Америки не рассматривают возможность обмена осужденного в России украинце Олега Сенцова на россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, осужденных в США, а также находящуюся там же под арестом Марию Бутину.

Об этом говорится в заявлении Госдепа, предоставленном русской службе "Би-би-си", передает Цензор.НЕТ.

"Любая бессмысленная попытка России использовать незаконное задержание гражданина Украины в качестве базы для переговоров была бы еще одним знаком того, что Россия с недостаточным уважением относится к правам человека, суверенитету Украины, и верховенству закона", - говорится в заявлении.

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"Сенцов был арестован в оккупированном Россией украинском регионе Крым. Ему насильно дали российское гражданство, после чего российский суд приговорил его к 20 годам тюрьмы", - отметили в Госдепартаменте.

"Выдвинутые против Сенцова обвинения в подготовке теракта не обоснованы и являются циничной местью за его позицию по поводу российской оккупации Крыма", - говорится в заявлении.

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Напомним, 30 сентября российское издание "Новая газета"со ссылкой на источник, близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной, сообщило, что главным условием освобождения украинского режиссера Олега Сенцова является выдача России Виктора Бута и Константина Ярошенко, осужденных в США, а также Марии Бутиной, которая находится там под арестом.

По словам источника газеты, Москва готова обсуждать такую "гуманитарную акцию" напрямую с США, не включая Украину в переговоры.

Источник: https://censor.net.ua/n3089099
 
   
 Топ комментарии
 
Слышь" "серун внутриМКАДовский", а кто тебе позволил тут "зраду разгонять"? Или ты думаешь, что тут "лохи" проживают? Так мы же не "москали", мы на веру ничего не принимаем... Какое отношение Сенцов имеет к Штатам и сидящим у них международным преступникам, нарушившим законодательство как США, так и международное? Не надо смешивать "чёрное с жёстким"...
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Не тебе безмозглому животному давать оценку Штатам и отношениям с Украиной.
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Это вы о каком "террористе с гражданством РФ" тут разговор ведёте? Как говорил "товарищ Огурцов" из "Карнавальной ночи", "попрошу указать фамилию и должность, а то непонятно"...
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навероно о хуйле - это ж террорист с гражданством рф!!
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Да нет, это так "внутриМКАДовские" пытаются тут "зраду разогнать" подобным манером... Чтобы мы "схавали" сначала тезис - "Сенцов - гражданин РФ", а потом они "плавно подведут" к его "ответственности за нарушения "антитеррористического законодательства РФ, как "её гражданина"...
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С террористами переговоров об обмене заложниками не ведут. Разве что для того, чтобы ближе к ним подобраться и точнее выстрелить.
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Т.е. Штатам насрать на Сенцова, как и на всю Украину!
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Им главное цинично и подло отомстить людям, которые лишь хотели помочь своей Родине.
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А как Мария Бутина хотела помочь своей Родине в Штатах?
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Слышь" "серун внутриМКАДовский", а кто тебе позволил тут "зраду разгонять"? Или ты думаешь, что тут "лохи" проживают? Так мы же не "москали", мы на веру ничего не принимаем... Какое отношение Сенцов имеет к Штатам и сидящим у них международным преступникам, нарушившим законодательство как США, так и международное? Не надо смешивать "чёрное с жёстким"...
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Не тебе безмозглому животному давать оценку Штатам и отношениям с Украиной.
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Настоящі терористи, Захопили людину, катують, знають, що людям буде його жалко. Та ще як підло через пресу пробівають можливість обміну. Якщо буде така відповідь, як вона є, то скажуть, ми нічого про це не знаємо.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБессмысленная попытка России использовать незаконное задержание гражданина Украины в качестве базы для переговоров, - Госдеп США отверг обмен Сенцова на троих граждан РФ
 
 
 
 
 
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