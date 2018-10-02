 Бессмысленная попытка России использовать незаконное задержание гражданина Украины в качестве базы для переговоров, - Госдеп США отверг обмен Сенцова на троих граждан РФ

Об этом говорится в заявлении Госдепа, предоставленном русской службе "Би-би-си", передает Цензор.НЕТ.

"Любая бессмысленная попытка России использовать незаконное задержание гражданина Украины в качестве базы для переговоров была бы еще одним знаком того, что Россия с недостаточным уважением относится к правам человека, суверенитету Украины, и верховенству закона", - говорится в заявлении.

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"Сенцов был арестован в оккупированном Россией украинском регионе Крым. Ему насильно дали российское гражданство, после чего российский суд приговорил его к 20 годам тюрьмы", - отметили в Госдепартаменте.

"Выдвинутые против Сенцова обвинения в подготовке теракта не обоснованы и являются циничной местью за его позицию по поводу российской оккупации Крыма", - говорится в заявлении.

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Напомним, 30 сентября российское издание "Новая газета"со ссылкой на источник, близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной, сообщило, что главным условием освобождения украинского режиссера Олега Сенцова является выдача России Виктора Бута и Константина Ярошенко, осужденных в США, а также Марии Бутиной, которая находится там под арестом.

По словам источника газеты, Москва готова обсуждать такую "гуманитарную акцию" напрямую с США, не включая Украину в переговоры.