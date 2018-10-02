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 "Как-то часто тусят в Крыму": 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство, - "Наші гроші"

Журналисты нашли доказательства, что родственники новоназначенного замглавы внешней разведки Украины Сергея Семочко имеют гражданство Российской Федерации - они нашли их имена в налоговой базе предпринимателей РФ с номерами ИНН, которые присваиваются владельцам действительных российских паспортов.

Об этом заявили журналисты-расследователи проекта "Наші гроші", сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками, - "Наші гроші". ВИДЕО

У родственников есть много фотографий из Крыма уже после оккупации полуострова.

Как-то часто тусят в Крыму: 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство, - Наші гроші 01
Как-то часто тусят в Крыму: 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство, - Наші гроші 02

"Киев-Крым-Крым-Киев. Где сейчас чаще проживает семья Лысенко-Котонов сказать тяжело. Судя с их соцсетей, они постоянно курсируют между столицей Украины и аннексированным оплуостровом. На некоторых сайтах были обнародованны копии паспортов родственников Семочко. Они выглядели реалистично", - говорится в расследовании.

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Как-то часто тусят в Крыму: 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство, - Наші гроші 03

Фото и дата рождения на них полностью совпадают.

В России паспорта выдает МВД РФ, но там отказались ответить на запрос журналистов по проверке документов. Журналисты провели проверку сами с помощью на сайте Федеральной налоговой службы России. Помимо паспортных даных, на сайте можно узнать и о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН). Его присваивают всем гражданам России, которые работают или имеют бизнесс.

Вероятной жене замглавы внешней разведки Украины Татьяне Лысенко и ее зятю присвоены ИНН. Это означает, что их российские паспорта настоящие. Также журналисты нашли в российском бизнесс-реестре полного теску старшего сына - Станислава Лысенко.

Как-то часто тусят в Крыму: 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство, - Наші гроші 04

Всего в реестрах нашли 8 родственников Семочко "с обоснованным подозрением на российское гражданство".

Источник: https://censor.net.ua/n3089097
 
   
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 Топ комментарии
 
Юлька назначила Семочку главой внешней разведки? порохососы, вам вопрос?
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Враги сидят в руководстве сбу, а генплокулол заводит дела на закарпатских крестьян за гражданство. И это во время войны.ПОЗОР.
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ЗБС!
Думаю, что это не последнее дно...
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Юлька назначила Семочку главой внешней разведки? порохососы, вам вопрос?
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Ну а чё тут такого???
Имея рашистское гражданство - легче вести внешнюю разведку... Свой среди чужих, так сказать... "Как-то часто тусят в Крыму": 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 9903
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А можно мне денег, проституток и водки? Я тоже в такую разведку ходить хочу.
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можно, но сначала нужно купить место и оплатить разведовательное местовое "Как-то часто тусят в Крыму": 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 5875
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- Кто, по‑вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это - гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору. (с)
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А в ответ тишина... Некогда им, побежали, наверное, кляузы строчить на совет форумчан, они оттуда не вылазят.
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Смешно наблюдать как толпа ольгинских проституток-икспердов по разведке резвится тут ))) Ну вы и клоуны. Как без вас идиотов дела вообще делаются, непонятно. Разоблачители, бл*
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ты хотел сказать "назначит", ведь он пока только зам. главы?
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і для чого ти приліпив сюди цю хвору ?
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Это не дно, это конец Украине. Нас за таких лохов еще не держали. Правительство взяло нас в рабство. Украинцы молчат, власть прекрасно поняла, что нас можно иметь как хотишь.
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Українці знову розділилися на два ідейні табори:одні за рів навколо Росії, інші за стіну.
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У аеня нет слов!!! И это замглавы внешней разведки Украины !!!
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А Вы думаете там другие не такие ?
Когда то здесь выкладывали оф.статистику, что 92% Крымского СБУ, предало Украину и осталось в Крыму служить в ФСБ. И глупо надеятся, что в случае появления зеленых человечком в Киеве, им будет противостоять СБУ или менты. Их позиция будет аналогична Крымской и Донецкой-залечь на дно и ждать кто победит, а потом прессовать проигравших.
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Я еще раз повторяю, в Европе его арестовали за считанные минуты,как только эта информация стала доступная в прессу! В Украине на пятом году войны,люди это воспринимают как то странно, сравнивая с Крымом и т.д, а главное не могут понять,что Украина с такими руководством в СБУ проиграет ВЕЗДЕ!
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Не надо сравнивать Украину и Европу! Это разные вселенные!
Украина в Европе только на карте.
И через 5 лет будут находить аналогичных людей. Абсолютно не сомневаюсь.
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Как раз нужно сравнивать! Что бы люди понимали, что безнаказанность порождает беспредел!
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Враги сидят в руководстве сбу, а генплокулол заводит дела на закарпатских крестьян за гражданство. И это во время войны.ПОЗОР.
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ГПУ выдаёт агрессору тех россиян, кто против путинского режима и воюет за независимость Украины. И "великий патриот" Порошенко как всегда не при делах. Если его не остановить, то режим Януковича покажется детским лепетом.
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только в Украине так может быть, что у верхушки внешней разведки куча родни из паРаши, с которой мы воюем.
зы интересно, чей он кум? или каким образом еще можно пройти "конкурс" и спецпроверки?
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"Конкурс" - этим словом заменили слово "аукцион".
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Ждём реакции АП. Или виноваты будут журналисты, что "секреты" раскрыли?
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интересно, а какой реакции ты ждешь?
ничего не будет. побухтят недовольные немного и життя па-навому продолжится.
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А когось дивує ця ситуація? Все вище керівництво держави паханату (бо державою це вже не назвеш) має по два, а то і три паспорти. І сам Порошенко Кокорін їхав на Мальдіви з подібним паспортом.
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Можливо він крот, а можливо гнида?? куй його знає??
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Ну Семачко прям звезда сегодня, 3 статьи о нем всего за час.))
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Да там за кого не возьмись-тома писать можно.
Только вот начальство и гарант ничем не лучше.
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Родственники из Ялты. Какие однако подлюки эти родственники. Часто тусят в Крыму(я даже знаю где). Имеют российские паспорта. Как такое возможно?
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Нужно вычистить из спецслужб всех кто имеет родственников с росийским гражданством.
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Есть там и нормальные ребята.
Тщательнее проводить отбор новых кандидатов, для начала.
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Так главу СБУ подобрал гарант, глава СБУ подобрал себе такого зама, а тот подбирает себе нужные кадры. Как туда по Вашему могут попасть нормальные ребята и нах кому они там нужны, если там миллионы в день мутятся.
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Ваше мнение очень важно для нас. Петушара, какой важный совет ты родил, вау.
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Семочко подозревают в
причастности к дефициту
важных препаратов для людей
больных диализом
Из-за криминального
правонарушения со стороны
высокопоставленного сотрудника
СБУ Сергея Семочко умерли 200
человек. Об этом на своей
странице в социальной
сети Facebook сообщил журналист
Денис Бигус.
«Пару лет тому СБУ стопануло
закупку жизненно важных
лекарств для диализа. Потому что
поставщики перестали платить
откаты. От отсутствия препаратов
умерли около 200 человек.
Курировал тот прессинг глава
контрразведки СБУ Сергей
Семочко. Эта же контрразведка,
по словам фармкомпаний, ранее
прикрывала их за таксу в 100
тысяч долларов с фирмы. И
прессовать пошла после того, как
им отказались платить.», -
написал он.
Поего словам, журналист Леся
Иванова сделала совершенно
невообразимое расследование о
Семочко. О трех домах в Конча-
Заспе, стоимостью 8 миллионов
долларов. О перелетах его
падчерицы Одесса-Киев на
чартерном вертолете за 6 штук
баксов.
Также Бигус утверждает, что у
всей родни сбушника который два
месяца тому назначен в
руководство Службы внешней
разведки российское гражданство.
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"Вероятной жене замглавы внешней разведки Украины Татьяне Лысенко и ее зятю присвоены ИНН."
Источник: https://censor.net.ua/n3089097

Что значит "вероятной"?
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Это типа жена, а может и не жена, а может вовсе муж. Что вы к ним придрались.
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)) Действительно, и что это я вопросы какие-то задаю?
Но слово "вероятно" выглядит как соломка, которую подстелили на всякий случай, если это не жена.
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Значит, нужно так и писать. Неужели нельзя установить точно в каких отношениях фигуранты расследования?
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Именно поэтому свой первый коммент я адресовала не кому-то из форумчан, а написала просто в ветке обсуждения как реакцию на информацию в статье.
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а вы хорошо себе представляете процесс "точного установления отношений" зам. главы внешней разведки?
Журналисты и так по лезвию ходят.
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Я еще не смотрела видео от Бигуса, возможно там как-то подтверждаются отношения фигурантов расследования. И возможно информация правдива, но ее изложение в данной статье вызывает вопросы.
Например, хотелось бы узнать какие именно сайты имеются ввиду:
"...Где сейчас чаще проживает семья Лысенко-Котонов сказать тяжело. Судя с их соцсетей, они постоянно курсируют между столицей Украины и аннексированным оплуостровом. На некоторых сайтах были обнародованны копии паспортов родственников Семочко. Они выглядели реалистично", - говорится в расследовании.
Источник: https://censor.net.ua/n3089097
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а мне сейчас хотелось бы узнать, что думает обо всем этом глава службы внешней разведки Егор Божок, которого назначил президент.
"Я знаю Егора Божка давно - как патриота, решительного, профессионального человека, который имеет огромный опыт зарубежной работы"-сказал Порошенко.
Своим замом эту гниду назначил именно Божок.
С чего бы? По совету "друзей"?
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Мне тоже интересно как эту информацию прокомментируют сам Семочко и его босс.
Подождем.

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А интересно, чем закончилось обвинение Наших грошей, по запчастям к БТР?
Было там, что то громкое...А сейчас не слышно...
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В военное время можно продавать родину в несколько раз дороже чем в мирное...риск как никак побольше "Щось часто тусять у Криму": 8 родичів заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка мають російське громадянство, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 1949
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все начинается с резидента внешней разведки рф, по кличке "Рошен" и заканчиватся косатой
єто две сторони одной медали и как ее не крути, на реверсе написано - "фсб, ху#ло"
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как работали граждане рф и в сбу и в парламенте и в разведках всех видов, так и работают..., небось фсб (или гру) у них все время спрашивает - ну че у вас новенького..., та мы и сами знаем...
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А ми з такими блядями хочемо виграти війну, де гідрант? Плекає плани як дурити ще один термін? Я думаю суду Лінча буде досить!
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Все ясно с этой властью и с нашим СБУ.
У Наева тоже брат в Крыму.
Короче, война эта чисто для развода лохов.

Тут даже порохоботы языки в жопу засунули.
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наличие родственников частая тема, после развала ссср, многих закидывало в самые дальние уголки.
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Это все Тимошенко подстроила, с паспортами родственников.
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з усією повагою до Муджабаєва, але
сбу є продовження фсб
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Неужели не знают за поребриком кем работает родственник этих родственников которые ездят в хуйлостан? Конечно знают и не принимают никаких действий в отношении их.Напрашивается вывод что этот высокопоставленный враг работает на хулостан. И это во время войны.
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И заметте, разейские спецслужбы их не трогают. Зато какого то несчастного Гриба и Балуха уже несколько лет по тюрьмам и судам тягают.
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Зато Саакашвили агент кремля млять... Как же вы твари соевые предатель на предателе задрали уже.
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сказал ольгинский номерной, не смеши так больше.
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Про яку боротьбу з кремлівськими шпигунами може йти мова?
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А хіба я про це спитав? Хоча можна, як варіант. Але вже не за цього режиму. А от петрик їх скоріше нагородить, як і всю свою порохоригівську зграю
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выносить наличие родственников - а дальше вы сами додумайте - полный непрофессионализм и манипуляция. нужно нечто большее для предъяв. или ни у кого при оккупации родственников в крыму не осталось, или в парашке после развала совка. вон усик в крыму живет и ниче, все апплодируют.
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Хто це "всі"? Безідейна вата і аплодує. Непрофесіоналізм залишається. Його ж ніхто досі не відмінив після Майдану. Петя тільки піариться, імітує боротьбу з корупцією і з кремлівським впливом. Метастази кремля скрізь - в усіх органах державної влади, міністерствах, штабах Армії, в сбу, зовнішній розвідці тощо. Режим внутрішньої окупації і неприхованої колаборації
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Как там военный прокурор себя чувствует? Сколько самоубийств в ЗСУ?
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у меня три родственника на параше, живут там давно, не общаюсь с ними (не близкие родственники и далеко).
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"Щось часто тусять у Криму": 8 родичів заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка мають російське громадянство, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 369КочєґаR 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_ver2_0 2 ч.2 часа назад
Замголови Служби зовнішньої розвідки СБУ Сергій Семочко займався тероризуванням та вимаганням хабарів у держслужбовців, що займались бюджетною закупівлею ліків для діалізу. За сумісництвом, свинособака.

Нічого дивного, це Малоросія, блять!
"Щось часто тусять у Криму": 8 родичів заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка мають російське громадянство, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 9456
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во первых что пишут наши "журналисты" надо ещё проверять.
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і не раз. Зв'язок Семочко з крузером взагалі лише на словах. При чому з відео неможливо перевірити, наприклад, чи саме це авто до того будинку під'їжджало. Ну накидали достойно, глянемо на відповідь.
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Когда российские журналисты накопали кучу материалов на своих грушников, у нас все были довольны, особенно силовики, дипломаты и гарант. Интересно, как они отреагируют на расследования наших журналистов?
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СБУ это кооператив по отжиманию денег у бизнеса. Чему тут удивляться.
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Аніженашілюді. Так що не розхитуйте лодку (собачу будку)...
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Вони усі тусять за поребріком по спецзавданню.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Как-то часто тусят в Крыму": 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство, - "Наші гроші"
 
 
 
 
 
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