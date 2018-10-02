 "Как-то часто тусят в Крыму": 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство, - "Наші гроші"

Об этом заявили журналисты-расследователи проекта "Наші гроші", сообщает Цензор.НЕТ.
У родственников есть много фотографий из Крыма уже после оккупации полуострова.
"Киев-Крым-Крым-Киев. Где сейчас чаще проживает семья Лысенко-Котонов сказать тяжело. Судя с их соцсетей, они постоянно курсируют между столицей Украины и аннексированным оплуостровом. На некоторых сайтах были обнародованны копии паспортов родственников Семочко. Они выглядели реалистично", - говорится в расследовании.
Фото и дата рождения на них полностью совпадают.
В России паспорта выдает МВД РФ, но там отказались ответить на запрос журналистов по проверке документов. Журналисты провели проверку сами с помощью на сайте Федеральной налоговой службы России. Помимо паспортных даных, на сайте можно узнать и о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН). Его присваивают всем гражданам России, которые работают или имеют бизнесс.
Вероятной жене замглавы внешней разведки Украины Татьяне Лысенко и ее зятю присвоены ИНН. Это означает, что их российские паспорта настоящие. Также журналисты нашли в российском бизнесс-реестре полного теску старшего сына - Станислава Лысенко.
Всего в реестрах нашли 8 родственников Семочко "с обоснованным подозрением на российское гражданство".
Имея рашистское гражданство - легче вести внешнюю разведку... Свой среди чужих, так сказать...
Думаю, что это не последнее дно...
Когда то здесь выкладывали оф.статистику, что 92% Крымского СБУ, предало Украину и осталось в Крыму служить в ФСБ. И глупо надеятся, что в случае появления зеленых человечком в Киеве, им будет противостоять СБУ или менты. Их позиция будет аналогична Крымской и Донецкой-залечь на дно и ждать кто победит, а потом прессовать проигравших.
Украина в Европе только на карте.
И через 5 лет будут находить аналогичных людей. Абсолютно не сомневаюсь.
зы интересно, чей он кум? или каким образом еще можно пройти "конкурс" и спецпроверки?
ничего не будет. побухтят недовольные немного и життя па-навому продолжится.
Во время ожесточенных боев за Иловайск Порошенко создавал оффшор на Виргинских островах. - В АП заявили, что не будут реагировать на расследования об офшорах.Простенько и надёжно.
державипаханату (бо державою це вже не назвеш) має по два, а то і три паспорти. І сам ПорошенкоКокорін їхав на Мальдіви з подібним паспортом.
Только вот начальство и гарант ничем не лучше.
Тщательнее проводить отбор новых кандидатов, для начала.
причастности к дефициту
важных препаратов для людей
больных диализом
Из-за криминального
правонарушения со стороны
высокопоставленного сотрудника
СБУ Сергея Семочко умерли 200
человек. Об этом на своей
странице в социальной
сети Facebook сообщил журналист
Денис Бигус.
«Пару лет тому СБУ стопануло
закупку жизненно важных
лекарств для диализа. Потому что
поставщики перестали платить
откаты. От отсутствия препаратов
умерли около 200 человек.
Курировал тот прессинг глава
контрразведки СБУ Сергей
Семочко. Эта же контрразведка,
по словам фармкомпаний, ранее
прикрывала их за таксу в 100
тысяч долларов с фирмы. И
прессовать пошла после того, как
им отказались платить.», -
написал он.
Поего словам, журналист Леся
Иванова сделала совершенно
невообразимое расследование о
Семочко. О трех домах в Конча-
Заспе, стоимостью 8 миллионов
долларов. О перелетах его
падчерицы Одесса-Киев на
чартерном вертолете за 6 штук
баксов.
Также Бигус утверждает, что у
всей родни сбушника который два
месяца тому назначен в
руководство Службы внешней
разведки российское гражданство.
Источник: https://censor.net.ua/n3089097
Что значит "вероятной"?
Но слово "вероятно" выглядит как соломка, которую подстелили на всякий случай, если это не жена.
Журналисты и так по лезвию ходят.
Например, хотелось бы узнать какие именно сайты имеются ввиду:
"...Где сейчас чаще проживает семья Лысенко-Котонов сказать тяжело. Судя с их соцсетей, они постоянно курсируют между столицей Украины и аннексированным оплуостровом. На некоторых сайтах были обнародованны копии паспортов родственников Семочко. Они выглядели реалистично", - говорится в расследовании.
Источник: https://censor.net.ua/n3089097
"Я знаю Егора Божка давно - как патриота, решительного, профессионального человека, который имеет огромный опыт зарубежной работы"-сказал Порошенко.
Своим замом эту гниду назначил именно Божок.
С чего бы? По совету "друзей"?
Подождем.
Было там, что то громкое...А сейчас не слышно...
єто две сторони одной медали и как ее не крути, на реверсе написано - "фсб, ху#ло"
У Наева тоже брат в Крыму.
Короче, война эта чисто для развода лохов.
Тут даже порохоботы языки в жопу засунули.
сбу є продовження фсб
Замголови Служби зовнішньої розвідки СБУ Сергій Семочко займався тероризуванням та вимаганням хабарів у держслужбовців, що займались бюджетною закупівлею ліків для діалізу. За сумісництвом, свинособака.
Нічого дивного, це Малоросія, блять!