 "Как-то часто тусят в Крыму": 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство, - "Наші гроші"

Об этом заявили журналисты-расследователи проекта "Наші гроші", сообщает Цензор.НЕТ.

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У родственников есть много фотографий из Крыма уже после оккупации полуострова.





"Киев-Крым-Крым-Киев. Где сейчас чаще проживает семья Лысенко-Котонов сказать тяжело. Судя с их соцсетей, они постоянно курсируют между столицей Украины и аннексированным оплуостровом. На некоторых сайтах были обнародованны копии паспортов родственников Семочко. Они выглядели реалистично", - говорится в расследовании.

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Фото и дата рождения на них полностью совпадают.

В России паспорта выдает МВД РФ, но там отказались ответить на запрос журналистов по проверке документов. Журналисты провели проверку сами с помощью на сайте Федеральной налоговой службы России. Помимо паспортных даных, на сайте можно узнать и о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН). Его присваивают всем гражданам России, которые работают или имеют бизнесс.

Вероятной жене замглавы внешней разведки Украины Татьяне Лысенко и ее зятю присвоены ИНН. Это означает, что их российские паспорта настоящие. Также журналисты нашли в российском бизнесс-реестре полного теску старшего сына - Станислава Лысенко.

Всего в реестрах нашли 8 родственников Семочко "с обоснованным подозрением на российское гражданство".