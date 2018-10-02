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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бизнес (1108) США (14216) Мининфраструктуры (582) Омелян (536)

 В конце октября в Украину приедет большая бизнес-делегация из США, - Омелян

В конце октября 2018 года в Украину прибудет большая делегация представителей американского бизнеса, с которой будут вестись переговоры, в том числе относительно перспектив инвестирования в украинскую экономику и инфраструктурные проекты.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил в понедельник в Нью-Йорке Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"29-30 октября мы ожидаем крупную торговую миссию американского бизнеса в Украине. Огромная часть её представителей будет, собственно, из сферы инфраструктуры", - отметил украинский чиновник после презентации в Нью-Йорке новых возможностей для ведения бизнеса в Украине, а также бренда Ukraine Now.

В этой связи он подчеркнул, что во время встреч в Киеве с представителями американских деловых кругов будет возможность "предметно обсудить, что происходит, где именно мы нуждаемся в инвестициях, и где есть интересные направления для иностранных инвесторов".

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Омелян также проинформировал, что в течение последней недели побывал по крайней мере в четырех американских городах – Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Чикаго и Нью-Йорке. По его словам, он провел встречи с представителями правительства США, а также американских компаний. В этой связи он заметил, что не только информирует американскую сторону об украинских реформах, но и призывает западных партнеров к более активному участию в реформировании самой Украины.

"Мы считаем, что сами такие визиты и разъяснения, что есть Украина, и какие возможности мы имеем для западных компаний, будет способствовать притоку американских инвестиций в Украину", - подчеркнул глава Мининфраструктуры.

Он также сообщил, что это взаимодействие происходит при поддержке посольств США в Киеве, а также Украины в Вашингтоне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американские компании готовы увеличивать инвестиции в Украину, - Порошенко в Нью-Йорке провел встречу с бизнесменами

Источник: https://censor.net.ua/n3089093
 
   
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побывал в четырех американских городах
информировал американскую сторону о проделанных реформах(с)
круто куле, прро безвиз им рассказывал?
6 месяцев до выборов
устал терпеть всю эту гидоту
начал ловить себя на мысли что уже согласен на юлию владимировну
терпеть шакаладников нет больше сил
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- Против новых принципов работы никто не возражал, если не
считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и
без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные
сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую
же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с
добавлением бранных эпитетов. Весь спор произошел из-за дележа
участков. (с)
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В Украине можно только воровать но никак не заробатывать. Как приедут так и уедут, перекрестившись от увиденного.
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Вы хоть им охрану государственную каждому выделите. АТО их бравые аваковцы-титушки еще в аеропорту пощипают...
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А че в Украине уже есть СУД? Че им сюда ехать? Никто из честних предпринимателей в Украине работать не будет пока не появится честний суд...Ето аксиома.
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Чим більше інвесторів, тим краще державі. І Омеляну окрема подяка за це.
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Уже не в тему сказать, что толку нет от встреч Порошенко с бизнесменами в США?
Наступила другая стадия - толку нет?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ конце октября в Украину приедет большая бизнес-делегация из США, - Омелян
 
 
 
 
 
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