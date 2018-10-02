 В конце октября в Украину приедет большая бизнес-делегация из США, - Омелян

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил в понедельник в Нью-Йорке Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
"29-30 октября мы ожидаем крупную торговую миссию американского бизнеса в Украине. Огромная часть её представителей будет, собственно, из сферы инфраструктуры", - отметил украинский чиновник после презентации в Нью-Йорке новых возможностей для ведения бизнеса в Украине, а также бренда Ukraine Now.
В этой связи он подчеркнул, что во время встреч в Киеве с представителями американских деловых кругов будет возможность "предметно обсудить, что происходит, где именно мы нуждаемся в инвестициях, и где есть интересные направления для иностранных инвесторов".
Омелян также проинформировал, что в течение последней недели побывал по крайней мере в четырех американских городах – Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Чикаго и Нью-Йорке. По его словам, он провел встречи с представителями правительства США, а также американских компаний. В этой связи он заметил, что не только информирует американскую сторону об украинских реформах, но и призывает западных партнеров к более активному участию в реформировании самой Украины.
"Мы считаем, что сами такие визиты и разъяснения, что есть Украина, и какие возможности мы имеем для западных компаний, будет способствовать притоку американских инвестиций в Украину", - подчеркнул глава Мининфраструктуры.
Он также сообщил, что это взаимодействие происходит при поддержке посольств США в Киеве, а также Украины в Вашингтоне.
информировал американскую сторону о проделанных реформах(с)
круто куле, прро безвиз им рассказывал?
6 месяцев до выборов
устал терпеть всю эту гидоту
начал ловить себя на мысли что уже согласен на юлию владимировну
терпеть шакаладников нет больше сил
считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и
без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные
сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую
же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с
добавлением бранных эпитетов. Весь спор произошел из-за дележа
участков. (с)
Наступила другая стадия - толку нет?