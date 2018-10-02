 Порошенко утвердил ратификацию соглашения между Украиной и Польшей в сфере обороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

Отмечается, что реализация документа создает предпосылки для развития украинского-польского сотрудничества в сфере обороны.

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"Соглашение предусматривает взаимодействие двух стран в вопросах обмена информацией, демонстрации вооружения и военного оборудования, совместных военных научных программ, двусторонних и многосторонних военных учений, военных культурных мероприятий и соревнований и тому подобное", - сказано в сообщении.