 Порошенко утвердил ратификацию соглашения между Украиной и Польшей в сфере обороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.
Отмечается, что реализация документа создает предпосылки для развития украинского-польского сотрудничества в сфере обороны.
"Соглашение предусматривает взаимодействие двух стран в вопросах обмена информацией, демонстрации вооружения и военного оборудования, совместных военных научных программ, двусторонних и многосторонних военных учений, военных культурных мероприятий и соревнований и тому подобное", - сказано в сообщении.
Когда реально закрылся российский «Рошен»
Конфликт с Россией начался в марте-апреле 2014 года - тогда был аннексирован Крым и произошли первые боестолкновения на Донбассе.
Петр Порошенко был избран президентом Украины 25 мая - и на тот момент по-прежднему являлся владельцем вполне себе работающей Липецкой кондитерской фабрики. Хотя с начала конфликта уже прошло более двух месяцев.
Владеет этим бизнесом президент и сейчас - хотя, по его словам, и передал свою шоколадную империю в «слепой траст» банка Ротшильдов. На вопрос, почему Порошенко до сих пор числится владельцем Липецкой фабрики, он отвечает, что российские власти арестовали имущество предприятия, и продать его теперь попросту невозможно.
Однако арест имущества липецкого «Рошена» за налоговые недоимки произошел лишь 24 апреля 2015 года - через год после начала открытых военных действий на Донбассе. И за все это время Порошенко не только не продал фабрику, но даже не остановил ее работу.
Более того, как говорилось выше, даже после того как имущество было арестовано, это не означало, что фабрику нельзя продать. Имущество (строение, оборудование и прочее) - это одно дело. А корпоративные права на предприятие (которые, собственно и продаются при переходе прав собственности) арестованы не были.
Также тяжба с налоговиками не означала, что фабрика прекратила работу. Она успешно производила вафли и конфеты «Бешеная пчелка» еще почти два года - вплоть до 1 апреля 2017 года.