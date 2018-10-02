В 2019 году в Украине будет проходить реформа специализированной медицинской помощи, - Ковтонюк.

Об этом в программе "Свобода слова" заявил заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Изменения в системе здравоохранения начались и они продолжатся. 18,5 человек смогли свободно выбрать своего врача. Это уже почти каждый второй. Это – совершенно новый выбор врача, который нравится. Мы полностью поменяли модель оплаты работы врача. Это уже стало практикой и мы видим реальный уровень доходов врача. Врачи стали получать зарплату 10, 12 15 тысяч гривен, а было 4-5 тысяч. Она была у всех одинаковая, а теперь зависит от его работы. На следующий год заложена реформа специализированной медицинской помощи. В 2019 году реформа будет происходить там", - отметил Ковтонюк.

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Он также подчеркнул, что в следующем году начнутся изменения в системе оказания экстренной медицинской помощи в частности, по переоборудованию автомобилей скорых и обучение медицинских работников.