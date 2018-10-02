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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:здравоохранение (222) медицина (1683) Минздрав (1713) Ковтонюк (31)

 В 2019 году в Украине будет проходить реформа специализированной медицинской помощи, - Ковтонюк

В 2019 году в Украине начнется реформа в сфере предоставления специализированной медицинской помощи, также изменения ожидают службу экстренной медицинской помощи.

Об этом в программе "Свобода слова" заявил заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Изменения в системе здравоохранения начались и они продолжатся. 18,5 человек смогли свободно выбрать своего врача. Это уже почти каждый второй. Это – совершенно новый выбор врача, который нравится. Мы полностью поменяли модель оплаты работы врача. Это уже стало практикой и мы видим реальный уровень доходов врача. Врачи стали получать зарплату 10, 12 15 тысяч гривен, а было 4-5 тысяч. Она была у всех одинаковая, а теперь зависит от его работы. На следующий год заложена реформа специализированной медицинской помощи. В 2019 году реформа будет происходить там", - отметил Ковтонюк.

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Он также подчеркнул, что в следующем году начнутся изменения в системе оказания экстренной медицинской помощи в частности, по переоборудованию автомобилей скорых и обучение медицинских работников.

Источник: https://censor.net.ua/n3089084
 
 
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Аж страшно становится. Одно радует что не с ВАМИ!
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Преображенский: Если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет - не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет.(с)

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Хватит... уже и так выживать очень проблематично в этой стране, еще десяток "реформ" - и капут.
Я все не мог понять как можно было голодом заморить 5 млн. чел... Теперь понимаю - ничего сложного в принципе.
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Эти "по человекам" уже давно переплюнули тех. И без всяких там голодоморов.
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В 2019 году в Украине будет проходить реформа специализированной медицинской помощи, - Ковтонюк.

Ну все, гаплик спеціалізованій медичній допомозі...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2019 году в Украине будет проходить реформа специализированной медицинской помощи, - Ковтонюк
 
 
 
 
 
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