 Украинский пограничник в районе Марьинки получил "лазерный ожог сетчатки глаза" от неизвестной вспышки с оккупированной территории. Потеря зрения - 80%, - Слободян

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян на своей странице в Facebook.
"И снова лазерное оружие. Вчера, около 17 часов пограничник Краматорского отряда, выполнявший задачи в составе ООС, при наблюдении в отпический прибор в районе Марьинки получил травму сетчатки глаза в результате вспышки неизвестного происхождения. Источник вспышки располагался на территории, временно оккупированной российско-террористическими войсками. Предварительный диагноз "лазерный ожог сетчатки глаза". Военнослужащий госпитализирован. Диагноз подтвержден. Потеря зрения по оценкам врачей составляет 80%", - написал он.
Слободян отметил, что это уже 5 случай, когда пограничники в районе проведения ООС получают повреждения органов зрения вследствие использования российско-террористическими войсками лазерного оружия.
Централизовано установить на всю оптику.
Варка спец стекла в Украине еще возможна?
завелика інерція...
необхідно проводити спостереження ВОРОГА ВИКЛЮЧНО через телевізійні камери..
відмовитись від біноклів..
«З 13 жовтня 1995 року променева зброя підпадає під заборону - «Конвенція про «негуманну» зброю», Протокол IV - Протокол про осліплюючу лазерну зброю.[3]»
(:
Питання, чому Україна не виносить факт застосування РФ цієї зброї на міжнародну арену?
Швидкість світла не спростуєш....
Лазерне світло монохроматичне, тобто існує у дуже вузькій смузі частот або довжин хвиль.
Також всі ці частоти заздалегідь відомі.
Тому, зовсім нескладно таке світло відфільтрувати фільтром поглиначем, який навіть видимі кольори майже не буде спотворювати.
Подивіться в інтернеті, китайці дешево продають захисні окуляри з комбінованим спектром поглинання для працівників, що мають справу з різноманітним лазерним випромінюванням.
Тому і фільтр повинен бути розрахований на цей спектр.
У цьому й складнощі, - як вгадати, який фільтр застосовувати?
Зовсім не складно виділити ті лазери, що використовує раша, повірте, їх зовсім не так багато моделей, і для цих лазерів виробити фільтри.
На мою думку, у військових має бути програма спостережень за такими інцидентами.
Для цього мають бути куплені, або розроблені прилади для фіксації та документування характеристик лазерних спалахів.
Для того, щоб поляризатор поглинув світло, до поляризатора має надходити вже поляризоване світло. Звичайне, не поляризоване світло не буде поглинуто повністю.
Ви праві, так буде працювати.
ще раз.
необхідно проводити спостереження ВОРОГА ВИКЛЮЧНО через телевізійні камери..
Если не ошибаюсь, такое оружие, что применяют кацапы, запрещено. Но ОБСЕ его "не увидит".
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