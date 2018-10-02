 Украинский пограничник в районе Марьинки получил "лазерный ожог сетчатки глаза" от неизвестной вспышки с оккупированной территории. Потеря зрения - 80%, - Слободян

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян на своей странице в Facebook.

"И снова лазерное оружие. Вчера, около 17 часов пограничник Краматорского отряда, выполнявший задачи в составе ООС, при наблюдении в отпический прибор в районе Марьинки получил травму сетчатки глаза в результате вспышки неизвестного происхождения. Источник вспышки располагался на территории, временно оккупированной российско-террористическими войсками. Предварительный диагноз "лазерный ожог сетчатки глаза". Военнослужащий госпитализирован. Диагноз подтвержден. Потеря зрения по оценкам врачей составляет 80%", - написал он.

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Слободян отметил, что это уже 5 случай, когда пограничники в районе проведения ООС получают повреждения органов зрения вследствие использования российско-террористическими войсками лазерного оружия.