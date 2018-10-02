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Все про:Госпогранслужба (2993) травма (536) Слободян (321)

 Украинский пограничник в районе Марьинки получил "лазерный ожог сетчатки глаза" от неизвестной вспышки с оккупированной территории. Потеря зрения - 80%, - Слободян

Украинский пограничник в районе Марьинки получил травму сетчатки глаза в результате вспышки неизвестного происхождения, источник которой располагался на территории, временно оккупированной российско-террористическими войсками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян на своей странице в Facebook.

"И снова лазерное оружие. Вчера, около 17 часов пограничник Краматорского отряда, выполнявший задачи в составе ООС, при наблюдении в отпический прибор в районе Марьинки получил травму сетчатки глаза в результате вспышки неизвестного происхождения. Источник вспышки располагался на территории, временно оккупированной российско-террористическими войсками. Предварительный диагноз "лазерный ожог сетчатки глаза". Военнослужащий госпитализирован. Диагноз подтвержден. Потеря зрения по оценкам врачей составляет 80%", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5 украинских пограничников остаются в госпитале после отравления на админгранице с оккупированным Крымом, - Слободян

Слободян отметил, что это уже 5 случай, когда пограничники в районе проведения ООС получают повреждения органов зрения вследствие использования российско-террористическими войсками лазерного оружия.

Украинский пограничник в районе Марьинки получил лазерный ожог сетчатки глаза от неизвестной вспышки с оккупированной территории. Потеря зрения - 80%, - Слободян 01

Источник: https://censor.net.ua/n3089083
 
 
 Топ комментарии
 
Может пора озаботиться оптическими фильтрами против этой гадости?
Централизовано установить на всю оптику.
Варка спец стекла в Украине еще возможна?
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не допоможе.
завелика інерція...

необхідно проводити спостереження ВОРОГА ВИКЛЮЧНО через телевізійні камери..
відмовитись від біноклів..
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Пора уже и нам подобные вещи на козломордых испытывать Український прикордонник у районі Мар'їнки зазнав "лазерного опіку сітківки ока" від невідомого спалаху з окупованої території. Втрата зору - 80%, - Слободян - Цензор.НЕТ 9044
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Может пора озаботиться оптическими фильтрами против этой гадости?
Централизовано установить на всю оптику.
Варка спец стекла в Украине еще возможна?
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не допоможе.
завелика інерція...

необхідно проводити спостереження ВОРОГА ВИКЛЮЧНО через телевізійні камери..
відмовитись від біноклів..
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турмаліновий фільтр (за рахунок кристалічної решітки) Тільки визначитись с поляризацією
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Достаточно поставить видеокамеру большой разрешительной способности, камера+адаптер для окуляра будет стоить копейки в сравнении со здоровьем бойца.
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А кому нужно вкладывать копейки если бойцы стране обходятся даром?А ожог роговицы глаза это для ВСУ не боевое увечие и никаких компенсаций или льгот не пологается.
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А что не так?,,Молот,, Украине обходится в полтора лимона а того кого он покалечит ни копейки.Если бы ценили воина то его сняли бы из вооружения хотябы после второго несчастного случая а он до сих пор на вооружении а виноватыми делают солдат.
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То само собою, але ж, чому ніхто не звертає увагу, на те що козлорилі порушують міжнародну конвенцію ???!!!


«З 13 жовтня 1995 року променева зброя підпадає під заборону - «Конвенція про «негуманну» зброю», Протокол IV - Протокол про осліплюючу лазерну зброю.[3]»

(:
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Тим більше, якщо ми маємо справу з дикунами, для яких здоров'я та життя людей нічого не варте, ми мусимо зробити все для захисту наших воїнів, а не шукати причини для того, щоб не робити нічого, чекаючи поки за нас щось зроблять десь інде.
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То само собою. Але ж мова йде про те, що РФ, застосовує проти України ЗАБОРОНЕНУ міжнародною конвенцією зброю! Це ж то й же випадок, як і застосування, хімічної зброї.
Питання, чому Україна не виносить факт застосування РФ цієї зброї на міжнародну арену?
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Невже неможно якийсь курво фільтр захісний змайструвати?
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фільтр навіть проти засліплення зустрічними авто не вдалось зробити.НІКОМУ.
Швидкість світла не спростуєш....
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Є дуже велика відмінність між лазерним світлом та звичайним освітленням.
Лазерне світло монохроматичне, тобто існує у дуже вузькій смузі частот або довжин хвиль.
Також всі ці частоти заздалегідь відомі.
Тому, зовсім нескладно таке світло відфільтрувати фільтром поглиначем, який навіть видимі кольори майже не буде спотворювати.
Подивіться в інтернеті, китайці дешево продають захисні окуляри з комбінованим спектром поглинання для працівників, що мають справу з різноманітним лазерним випромінюванням.
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в першу чергу, лазерне випромінювання когерентне і має певну орієнтацію в просторі
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Орієнтацію воно звісно має, але нам з цього жодного зиску, тому що нам ця орієнтація не відома заздалегідь.
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Когерентність лазерного променя має обмежену довжину, що вимірюється від кількох сантиметрів до одиниць метрів.
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Головне тут, - спектр випромінювання лазера, який застосовується.
Тому і фільтр повинен бути розрахований на цей спектр.
У цьому й складнощі, - як вгадати, який фільтр застосовувати?
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Лазерні прилади мають різну довжину хвилі випромінювання... не тільки 1 мікрон...
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Відомі характеристики всіх лазерів, що використовує людство.
Зовсім не складно виділити ті лазери, що використовує раша, повірте, їх зовсім не так багато моделей, і для цих лазерів виробити фільтри.
На мою думку, у військових має бути програма спостережень за такими інцидентами.
Для цього мають бути куплені, або розроблені прилади для фіксації та документування характеристик лазерних спалахів.
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Не все там так просто, та таке що вирішуються....
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саме так. цій "технології" вже десятки років. звісно, що для 1070 нм - мусять бути зроблені знімні фільтри - бо вигорять.
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якщо нанести турмалінову плівку на фари та лобове скло з орієнтацією 45*, то своє відбите світло буде видно, а зустрічних фар - гаситиме.
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Для того, щоб поглинути аналізатором світло від зустрічних фар, треба спочатку зробити це світло поляризованим. На фари треба встановити поляризатор.
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кристалічна решітка турмаліну - "поляризатор" світла.
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Ви не розумієте, про що пишете.
Для того, щоб поляризатор поглинув світло, до поляризатора має надходити вже поляризоване світло. Звичайне, не поляризоване світло не буде поглинуто повністю.
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трішки розумію. Я вище написав: "...якщо нанести турмалінову плівку на фари та лобове скло..." Після проходження плівки турмаліну на фарах світло буде поляризоване
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для наглядності. Ось дві турмалінові плівки в моїх руках:

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А це вони повернуті на чверть кола:

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Перепрошую, я не помітив, що ви написали про поляризатор на фари.
Ви праві, так буде працювати.
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Так є вітчизняні розробки. Їх озвучено людям з МО. Мабуть не дуже воно потрібно...
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Знову кацапи передали щось данбасюрським опаришам. Не здивуюсь, якщо пуйло передасть лугандонським оркам зброю масового знищення.
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ну. .це вже не вперше і не новина..

ще раз.
необхідно проводити спостереження ВОРОГА ВИКЛЮЧНО через телевізійні камери..

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это уже другой уровень затрат и оборудования позиций по сравнению с аналоговой оптикой...

Если не ошибаюсь, такое оружие, что применяют кацапы, запрещено. Но ОБСЕ его "не увидит".
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Пора уже и нам подобные вещи на козломордых испытывать
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а джедаев с лазерными мечами там не было ? какое в жопу лазерное оружие ? откуда оно у питекантропов ?
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да не путай хер с пальцем. ты еще скажи что у них орбитальная крепость и планетарный бомбардировщик есть. на твоих картинках - обычный кацапский "военторг", а не высокотехнологичное оружие 21ого века.
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С какого расстояния "прилетел" ослепивший пограничника луч?
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что бы было понятно, дальность действия обычного лазерного прицела-целеуказателя - до 700-850 метров.
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такой ослепитель можно и самому сделать из китайских компонент.
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Китайцы таким еще в 80-х баловались. Да и Совок вудервафлю соорудил неиллюзорную для этих же целей...
Український прикордонник у районі Мар'їнки зазнав "лазерного опіку сітківки ока" від невідомого спалаху з окупованої території. Втрата зору - 80%, - Слободян - Цензор.НЕТ 723
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Это козломордое хваленое лазерное оружие ! Все на что эти пидоры способны усилить китайскую лазерную указку для ослепления человека ! А наши мудаки если не первый случай уже давно должны смотреть не в очко бинокля а в монитор на который поступает картинка с цифровой оптики !
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зачем обзывать мудаками ребят, которые пользуются тем, что им предоставляют.
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Вова, подари мудакам монитор с поступает картинка с цифровой оптики. Они же твою немытую жопу защищают.
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В Донецке на шахтах есть лазерные пушки ещё советские, для измерения выработок, тунелей. Похоже им нашли применение.
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Судя по всему, там много всего, на шахтах. Грады, смерчи, ураганы. Если московиты постараются, то и ядерное оружие найти могут))
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5 - это уже система, надо озаботится защитой..., молодые, здоровые ребята, которые пошли служить, теперь инвалиды по зрению... уже пора что-то предпринимать, словно не ясно с кем мы имеем дело...
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Потому, что в Украине, на пятом году войны, есть инвалиды ватномозгие, которые считают козломордых «мышебраттями»...
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Люди вже давно (десятиліттями) в домашніх умовах використовують камери високої роздільної здатності або високочутт'єві камери через адаптери на окуляри як для астрономічних спостережень так і для ПНБ. Камера з адаптером коштує копійки в порівнянні з зором бійця.
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Як ви у реальному бою, бачите себе з «камерою з адаптером»?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинский пограничник в районе Марьинки получил "лазерный ожог сетчатки глаза" от неизвестной вспышки с оккупированной территории. Потеря зрения - 80%, - Слободян
 
 
 
 
 
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