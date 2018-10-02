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 Политика Украины
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Все про:Нафтогаз (2555) Гройсман (4329)

 Это невозможно при любых условиях, - Гройсман о ликвидации "Нафтогаза"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает против идеи ликвидации НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом он сказал в понедельник в вечернем эфире ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Только сейчас ведется работа по аресту активов. Они действительно должны нам перечислить 2,6 млрд. долларов. Совершенно очевидно, что ликвидация Нафтогаза ликвидирует и сам долг кредитора. Поэтому это невозможно при любых условиях. Если не стоит цель о том, чтобы простить россиянам 2,6 млрд долларов. Если думать о том, чтобы им простить, то надо ликвидировать, а если думать об Украине, то это делать невозможно и не нужно, потому что это очень серьезный подарок нашему врагу", - сказал Гройсман.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Ликвидируем "Нафтогаз" как посредника" - "Это позволит "Газпрому" не платить Украине $2,6 млрд": Витренко и Тимошенко спорят о ликвидации НАК

Как сообщилось, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на прошлой неделе пообещала ликвидировать "Нафтогаз Украины" менее чем за полгода после выборов президента. Впоследствии Тимошенко пояснила, что "Нафтогаз" как юридическое лицо будет ликвидирован только после выплаты Россией как страной-агрессором всех долгов по решению Стокгольмского арбитража.

Источник: https://censor.net.ua/n3089080
 
   
 Топ комментарии
 
Что он дурачка включает, Нафтогаз нужно оставить как юридическое лицо но убрать его функции монополиста по продаже газа.
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Грося повторяет витренковские бредни - ничего нового...)
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Походу, юлька стрельнула себе в колено.
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ї6ала Жаба Порося...
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ага..ага.. Українці повинні годувати коболєвску паскудну вилупкову пику щоб та тварюка жерла по 2 млн зарплатні!
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знаєте, чому ця мразота на кшталт вовків, коболєвих і нассаликів отримує зарплатню у сотнях тисяч, а то й у мільйонах гривень? тому що ці паскуди документально прикривають мільярдні афери поросяти і його партнера ахмєтова.
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тем более хер мы что увидим с этих 2.6 ярдов
раздербанят по слепым трастам барыги позорные
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Кремлівська зозулька Леді Ю ПРОДОВЖУЄ працювати проти України..

Щойно у ВР запропонувала заблокувати продаж половини української "труби" за 7 лярдів доларів..
Тому що чудово знає,що після побудови "Північного потоку-2" "труба" може не коштувати нічого...
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Тобто покупці не в курсі і викидають 7 млрд. на вітер? І хто ці покупці? Мережа все одно буде потрібна, бо це постачання українського газу українським споживачам. Скільки буде коштувати газ, коли ці мережі стануть приватними? Нас зсусять платити абонемент за газ, навіть, якщо не користуєшся газом? І скільки? Коли Ахмет скуповував обленерго, то люди теж не звертали уваги, а зараз виють на Місяць?
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транспортировку газа осуществляет не Нафтогаз а ПАО «УКРТРАНСГАЗ», дочерное предприятие Нафтогаза , ничто не мешает его вывести с Нафтогаза и сделать " Казенным Предприятием УКРТРАНСГАЗ "
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А часом не найсолодший гідрант бив себе долонею в сиве чоло і клявся що північного потоку-2 не буде?
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вовочка, что тебе соевое ворье напрочь карман прострелило и тырит оттуда безбожно, не видишь?
А может не только карман....
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Грося, скади ещё "Только через мой труп"...)))
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Еще не фсе суды выиграны. Да, Андрюха? Коболев! Я для кого тут стараюсь.
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Грося повторяет витренковские бредни - ничего нового...)
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Это их консолидированная хуцпа, потом тихо подводят к уже знакомому "юлька вароффка огентка крымбля". Ничего нового.
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Что он дурачка включает, Нафтогаз нужно оставить как юридическое лицо но убрать его функции монополиста по продаже газа.
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Евгений Приходько a7a71b78, выключи идиота.
"НАФТОГАЗ" ДАВНО НЕ МОНОПОЛИСТ НА УКРАИНСКОМ РЫНКЕ ГАЗА. Возможно он и жрет немеренно, но он не монополист. Тот же Фирташ для производства покупает газ напрямую, и другие тоже.
Хозяевам облгазов никто не запрещает покупать газ у кого-нибудь другого. А если они покупают у "Нафтогаза", то наверное, это выгоднее (или удобнее), чем где-то в другом месте.
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А у Нафтогаза нельзя забрать все его функции и полномочия? Оставить только юридическое лицо, что бы требовать долг?
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...но больше всего вероятно что разгонят. тогда должок можно будет тихо распилить.
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Тоже вариант миллионов 300 взятки кому надо и истца можно ликвидировать. Нет Нафтогаза - нет долга.
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Чувак))) Не звезди, ликвидировать нафтогаз можно де факто - то есть разогнать эту ублюдочную шоблу, которая сидит на шее у народ, а печать и компьютер можно оставить - де юре))) Как работало росукрэнерго? - стол, компьютер и печать - и все работало))))
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Гнойсман: "А де я харчуватись буду???"
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Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что компанию «Нафтогаз» ликвидируют как юридическое лицо сразу после того, как Россия выплатит долг по решению Стокгольмского арбитража.
«Нафтогаз» как юридическое лицо, а не как посредник на рынке газа будет действовать до тех пор, пока Россия не выплатит последнюю копейку, которую задолжала»
По ее словам, после ликвидации «Нафтогаза» украинцы станут получать газ непосредственно от госпредприятия «Укргазвыдобування». Это, по мнению Тимошенко, позволит справиться с коррупцией и вдвое снизить тарифы.
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Да, люстрация на прошлом майдане была преступно мягкая.


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Все так дорого, а за постояти пів години з папірцем дають декілька сотень гривень. Люди навіть не знають, що там намальовано. Знаєте, для чого їм потрібні гроші? На дуже важливі речі, життєво важливі. Тож це дійсно трагедія. Трагедія народу постгеноцидного періода, коли люди вимушені були їсти людей, щоб вижити. Шкала цінностей у таких людей починається не як у всіх
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достаточно будет ликвидировать кобелёва и витренко
с полной конфискацией награбленного у народа Украины
и гройсмана тоже можно)
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А дороги хто будувати буде? Доріг же геть нема зовсім!
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"Хорошенькое дело...а где ж это я харчеваться буду?" Гройсман, Порошенко...Из Избранного. Это невозможно при любых условиях, - Гройсман о ликвидации "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 6348
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смотрю на рожу этого почитателя торы и вывод один - их нужно выжигать каленым железом из власти
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Она же тебе семикласнику объяснила на пальцах, а ты по своей тупости так и не понял, что надо ликвидировать как посредника, а оставить как юридическую единицу. Она же вчера на комитете объяснила. Что от этого воровства получают огромные деньги фирташи, кобелевы, витренки ну конечно же и ты, если разрешил заоблачную цену за газ, а Нафтогазу получать зарплату от повышения цен на газ для населения. Чем ыфше цена нагаз, тем больше процент у них зарплаты.
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нет, уровень хуцпы. Пасаны привыкли врать на голубом глазу и не моргая. Стадо ж молчит, почему б и нет?
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Если нельзя ликвидировать госпредприятие нафтогаз так почему не поменять проворовавшееся руководство кобелева и ветренко и не отправить их на нары с конфискацией. А так же пересмотреть заоблачные жалования в этой воровской структуре ограбившей народ Украины.
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Историю с лучшим банкиром всех времен и народов помните?
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А давайте посадимо всіх.НІЧОГО НЕ МАЮ ПРОТИ...
Хто займався нафтою і газом в Україні..

В тому числі Порошенко,Бойко ,Тимошенко...
Є ЗА ЩО.
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А я это предлагал еще перед покращенням. Надо было тех не выпускать а этих садить. Мы обычно выбираем из того говна что меньше воняет вот только со шлепером очень пролетели, выбрали большую кучу благодаря даунбасу.
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Это провереные и карманные макаки Фунты. А потом из окошка прыгать будут.
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стопудово!
или кто-тот наивный верит, что премию в 46 млн дол Коболев и Юрик Витренко на двоих раздерибанили? И даже без хозяйского спросу. Да им если и досталось, то по пару лимонов на рыльце. Остальное паханы к рукам прибрали.
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Это невозможно при любых условиях

Минимум одно условие точно есть - это ликвидация Газпрома.
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"Они действительно должны нам перечислить 2,6 млрд. долларов." А вчера орали что премия 42 миллиона долларов за уже полученные деньги. Получается и денег и нет и премия из бюджета (нашего кармана) в карман чиновников ушла за невыполненную работу. А виновата Юлька конечно, боятся её как огня, она и эти 42 миллиона из ворья выцарапает вместе с глоткой.
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тут совсем не в "нафтогазе" дело. похоронить "нафтогаз" и андрушу кобельова вполне реально, имея в парламенте достаточно сторонников. но в украинских реалиях система тут же породит новую прокладку, какой-нибудь "газонафт" из которого будет кормиться уже ВОНА и ее спонсоры. кадры у корыта все те же и ВОНе "нафтогаз" мешает только потому, что заменить там всю верхушку на своих много труднее, чем организовать с нуля свою прокладку со своими ставленниками.
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Нафтогаз столько отстёгивает Гнойсману за крышевание, что ликвидировать нельзя.
Только вместе с крышей.
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Правильно. А где же тогда всякие кобелевы и витренки будут получать зарплаты в несколько миллионов гривен в месяц и премии по несколько миллионов зеленых?

Мне интересно на сколько еще хватит терпения народу с пенсией 1500 гривен и зарплатой 5000 гривен?
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У агента Кремля Ю.Тимошенко случился второй крупный провал.
Первый - это призывы в 2014 году во время заседания РНБОУ не открывать огонь по врагу, не сопротивляться русским захватчикам.
Второй - это призыв ликвидировать "Нафтогаз", структуру которая публично унизила Россию, карлика-педофила и Газпром. В архивах которой лежат документы, подписанные Тимошенко и свидетельствующие о факте ее госизмены.
Юлия Тимошенко - это АГЕНТ ФСБ, чем ближе к выборам, тем явнее она себя проявляет, мразь.
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На том заседании речь шла о Крыме и в итоге так и сделали, не было возможностей идти отбивать полуостров, только людей бы положили.
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але в здачі Криму все одно юлька буде винувата )
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Ніхто б не стріляв в Криму в будь якому разі, яке б рішення РНБО тоді не прийняло. Всі чекали приказу на вихід з Криму
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Если нельзя ликвидировать Нафтогаз, может проще ликвидировать Гройсмана? Це неможливо за будь-яких умовах, - Гройсман про ліквідацію "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 1740
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Нынешние такую "дойную корову", как Нафтогаз не ликвидируют. Все миллиарды "непосильно" нажитые идут оттуда.
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Да, когда эти уроды вспоминают Тимошенко их так колбасит не по-детски, вот в тарасыка чернорота голова сипается, у палия глазки бегают как вроде бы сметанку украл А как же уйдет воровская власть, а станет Юлька
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Одна надежда - что Юлька их не простит!

"Дайте хоч за горло подержаться!"
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Нафтогаз это не частная лавочка, а госпредприятие, соответственно и долг перед Украиной даже в случае закрытия "Рога и копыта".
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не вопрос.
оставьте нафтогаз как бюджетную, не прибыльную организацию.
Платите им ставку как госслужащим и пусть отстаивают интересы страны.

Нафтогаз є вертикально-інтегрованою нафтогазовою компанією, яка здійснює повний цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам.

Крім суто комерційної діяльності, компанія виконує важливу соціальну роль, забезпечуючи населення, бюджетні установи та комунальних споживачів природним газом за цінами, що встановлюються державою.

Сколько там разведали и вложили в собственную добычу за последние годы?
И каким боком МЕНЯ как потребителя Нафтогаз обеспечивает газом? Перепродает его Облгазам, котрые в частных руках. А те перепродают мне с наценкой просто СЕВ НА ТРУБУ ? )). Твари
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Dimonich добавлю сев на газовые сети которые еще совдепия строила или селяне за свой кошт собирали деньги и проводили
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так и есть.
мы себе улицей скидывались, ШРП старвили за свой счет и сеть тянули.
А потом пришли дяди и "безвозмездно" попросили эту трубу себе на балланс.
А теперь нам "жытыпановаму" включают в тариф транспортировку ПО МОЕЙ же трубе. котрую Я купил.

А%уевшие блять в край!
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Гройсман врет, аж гай шумит
В понедельник вечером премьер-министр Гройсман в сопровождении группы министров явился на программу «Свобода слова» на телеканал ICTV, где принялся нагло и цинично лгать об «успешной» деятельности нынешнего правительства, несмотря на очень плохое наследство от «папередников».
Хочу сказать, что сценарий такого вот прихода группы министров во главе с Гройсманам на эту передачу опробован за последние годы уже много раз. Мне помнится минимум четыре такие случая.
Конечно, очень удобно. На программу приглашаются только члены Кабмина и ни одного оппозиционного политика.
Для проформы напротив министров выставляется группа «беззубых» экспертов или даже специальных «экспертов» - которые ставят «нужные» вопросы. Например, вчера таким «экспертом» оказался Кушнирук, который завел свежую песню о том, что Юлия Тимошенко хочет ликвидировать «Нафтогаз», из-за чего «Газпром» не вернет Украине 2,6 млрд долл долга.
В тему - «Нафтогаз» ликвидируем как коррупционного посредника, а «транзитные деньги» будут возвращены Украине - Тимошенко
Ну а Гройсман и его министры рассказывали вчера сказки о том, как они упорно проводят всякие хорошие «реформы» на благо украинского народа. Правда, им хотелось бы еще больше улучшить жизнь людей, но этому очень мешают, в частности, огромные долги, которых набрались прежние правительства и которые сейчас нужно обслуживать и возвращать.
Гройсман вчера трижды повторил в эфире, что Украина с 2005 по 2013 годы влезла в огромные долги, за которые ныне его доблестное правительство вынуждено расплачиваться.
Это - ложь, которую очень легко разоблачить.
Берем открытые источники о состоянии госдолга Украины на разные даты.
Так вот, по состоянию на январь 2014 года госдолг Украины составлял 585 298 млн грн, а на август 2018 года - 2 116 688 млн грн.
Даже если переводить в доллары, долг существенно вырос и после 2013 года - то есть, при нынешней власти.
Более того, например в августе прошлого года правительство Гройсмана осуществило размещение краткосрочных облигаций внешних государственных займов на 725 миллионов долларов под крайне высокий процент. Следующая власть, которой придется отдавать данный долг, естественно, будет возмущаться (справедливо возмущаться).
Но Гройсман об этом молчит. Зато, по его словам, он сейчас ведет активные переговоры с МВФ, чтобы тот возобновил кредитование Украины, а это, в свою очередь, позволит занять деньги у ЕС, Всемирного банка и т. д.
Кстати, из вчерашних слов главы правительства следует, что украинская власть еще ни о чем не договорилась с МВФ. Причем, Гройсман также промолчал о том, что у Фонда имеется много других требований к украинской власти - кроме повышения цены на газ для населения…
В тему - МВФ абсолютно не верит нынешней украинской власти: подробности о новых требованиях Фонда
К большому сожалению, вынужден констатировать, что Гройсману и правительству удается вешать лапшу на уши народу вот таким лживыми шоу, как вчера в «Свободе слова» на ICTV. Поскольку несколько раз студия аплодировала его словам.
В том числе, людям понравилась информация от премьер-министра о том, что в марте 2019 года будут повышены пенсии всем пенсионерам.
Ваш покорный слуга при этих словах Гройсмана сначала удивился. Думаю, странные дела какие-то. Обычно соцстандарты повышают с 1 января, а тут вдруг в марте…
Но потом вспомнил, что президентские выборы назначены на 31 марта. Вот под них и подогнали момент повышения пенсий - ведь если их поднять их с января, то пенсионеры до выборов уже забудут про «щедрость» власти…
https://www.economics-prorok.com/2018/10/гройсман-врет-аж-гай-шумит.
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Население и бюджетники потребили в 2017м 11,6 млрд. куб. А добыча более 20ти

Т.е. нам напарили с нехилым наваром наш же газ))
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"ликвидация Нафтогаза ликвидирует и сам долг кредитора" - что он несет, этот юрыст с дипломом МАУП??? Сколько банков ликвидировала его подельница Гонтарева и все их долги накрылись??

Иди трусами торгуй на рынке, это твой уровень. Даже сбрехать грамотно не умеет.
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Пусть Гойсман попробует открыть фирму, набраться кредитов и закрыть её. И о чудо, долг не растворится в воздухе, как он считает.

А вы говорили, что рыги-попередники были не профессиональными по примеру Януковоща.
Сейчас же рулят увальни, едва окончившие 9 классов, либо без профильного образования. Причем во всех ветвях власти.
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У гроси истерика а вы так.... не хорошо это а как кобелево запоет его ж кондратий хватит не по людски он же хотел как лучше Патриот Винницы
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У агента Кремля Ю.Тимошенко случился второй крупный провал.
Первый - это призывы в 2014 году во время заседания РНБОУ не открывать огонь по врагу, не сопротивляться русским захватчикам.
Второй - это призыв ликвидировать "Нафтогаз", структуру которая публично унизила Россию, карлика-педофила и Газпром. В архивах которой лежат документы, подписанные Тимошенко и свидетельствующие о факте ее госизмены.
Юлия Тимошенко - это АГЕНТ ФСБ, чем ближе к выборам, тем явнее она себя проявляет, мразь.
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Це тупик куме!Есть решения?
-Так.Фиктивна фирма.Але Грося такими материями не оперируэ для Держави.Для себя оперирует,а ось для Держави,нiяк на розум не приходит.
-Про що це ви куме?
-Про фирму с уставним капиталом в одну гривну с названием Нафтогаз и челом директором за компом,в задачу которого входит лише одне,получить бабосы с москалей Це неможливо за будь-яких умовах, - Гройсман про ліквідацію "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 370
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Гройсмойша,не переживай...УЖЕ скоро!!!!...и тебя уберут и мародерский Нафтогаз)))))))))))
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у кого-то цель нагнуть газпром, у кого-то цель ликвидировать нагибателя газпрома.
все очевидно в общем.
лет десять назад бабуля орала о ликвидации росукрэнерго, как посредника, итогом стало 9-и кратное повышение стоимости газа и абсолютная зависимость от газпрома
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто невозможно при любых условиях, - Гройсман о ликвидации "Нафтогаза"
 
 
 
 
 
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