 Это невозможно при любых условиях, - Гройсман о ликвидации "Нафтогаза"

Об этом он сказал в понедельник в вечернем эфире ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Только сейчас ведется работа по аресту активов. Они действительно должны нам перечислить 2,6 млрд. долларов. Совершенно очевидно, что ликвидация Нафтогаза ликвидирует и сам долг кредитора. Поэтому это невозможно при любых условиях. Если не стоит цель о том, чтобы простить россиянам 2,6 млрд долларов. Если думать о том, чтобы им простить, то надо ликвидировать, а если думать об Украине, то это делать невозможно и не нужно, потому что это очень серьезный подарок нашему врагу", - сказал Гройсман.
Как сообщилось, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на прошлой неделе пообещала ликвидировать "Нафтогаз Украины" менее чем за полгода после выборов президента. Впоследствии Тимошенко пояснила, что "Нафтогаз" как юридическое лицо будет ликвидирован только после выплаты Россией как страной-агрессором всех долгов по решению Стокгольмского арбитража.
раздербанят по слепым трастам барыги позорные
Щойно у ВР запропонувала заблокувати продаж половини української "труби" за 7 лярдів доларів..
Тому що чудово знає,що після побудови "Північного потоку-2" "труба" може не коштувати нічого...
А может не только карман....
"НАФТОГАЗ" ДАВНО НЕ МОНОПОЛИСТ НА УКРАИНСКОМ РЫНКЕ ГАЗА. Возможно он и жрет немеренно, но он не монополист. Тот же Фирташ для производства покупает газ напрямую, и другие тоже.
Хозяевам облгазов никто не запрещает покупать газ у кого-нибудь другого. А если они покупают у "Нафтогаза", то наверное, это выгоднее (или удобнее), чем где-то в другом месте.
может кто-то кушает...
«Нафтогаз» как юридическое лицо, а не как посредник на рынке газа будет действовать до тех пор, пока Россия не выплатит последнюю копейку, которую задолжала»
По ее словам, после ликвидации «Нафтогаза» украинцы станут получать газ непосредственно от госпредприятия «Укргазвыдобування». Это, по мнению Тимошенко, позволит справиться с коррупцией и вдвое снизить тарифы.
с полной конфискацией награбленного у народа Украины
и гройсмана тоже можно)
Хто займався нафтою і газом в Україні..
В тому числі Порошенко,Бойко ,Тимошенко...
Є ЗА ЩО.
или кто-тот наивный верит, что премию в 46 млн дол Коболев и Юрик Витренко на двоих раздерибанили? И даже без хозяйского спросу. Да им если и досталось, то по пару лимонов на рыльце. Остальное паханы к рукам прибрали.
Минимум одно условие точно есть - это ликвидация Газпрома.
Только вместе с крышей.
Мне интересно на сколько еще хватит терпения народу с пенсией 1500 гривен и зарплатой 5000 гривен?
Первый - это призывы в 2014 году во время заседания РНБОУ не открывать огонь по врагу, не сопротивляться русским захватчикам.
Второй - это призыв ликвидировать "Нафтогаз", структуру которая публично унизила Россию, карлика-педофила и Газпром. В архивах которой лежат документы, подписанные Тимошенко и свидетельствующие о факте ее госизмены.
Юлия Тимошенко - это АГЕНТ ФСБ, чем ближе к выборам, тем явнее она себя проявляет, мразь.
"Дайте хоч за горло подержаться!"
оставьте нафтогаз как бюджетную, не прибыльную организацию.
Платите им ставку как госслужащим и пусть отстаивают интересы страны.
Нафтогаз є вертикально-інтегрованою нафтогазовою компанією, яка здійснює повний цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам.
Крім суто комерційної діяльності, компанія виконує важливу соціальну роль, забезпечуючи населення, бюджетні установи та комунальних споживачів природним газом за цінами, що встановлюються державою.
Сколько там разведали и вложили в собственную добычу за последние годы?
И каким боком МЕНЯ как потребителя Нафтогаз обеспечивает газом? Перепродает его Облгазам, котрые в частных руках. А те перепродают мне с наценкой просто СЕВ НА ТРУБУ ? )). Твари
мы себе улицей скидывались, ШРП старвили за свой счет и сеть тянули.
А потом пришли дяди и "безвозмездно" попросили эту трубу себе на балланс.
А теперь нам "жытыпановаму" включают в тариф транспортировку ПО МОЕЙ же трубе. котрую Я купил.
А%уевшие блять в край!
В понедельник вечером премьер-министр Гройсман в сопровождении группы министров явился на программу «Свобода слова» на телеканал ICTV, где принялся нагло и цинично лгать об «успешной» деятельности нынешнего правительства, несмотря на очень плохое наследство от «папередников».
Хочу сказать, что сценарий такого вот прихода группы министров во главе с Гройсманам на эту передачу опробован за последние годы уже много раз. Мне помнится минимум четыре такие случая.
Конечно, очень удобно. На программу приглашаются только члены Кабмина и ни одного оппозиционного политика.
Для проформы напротив министров выставляется группа «беззубых» экспертов или даже специальных «экспертов» - которые ставят «нужные» вопросы. Например, вчера таким «экспертом» оказался Кушнирук, который завел свежую песню о том, что Юлия Тимошенко хочет ликвидировать «Нафтогаз», из-за чего «Газпром» не вернет Украине 2,6 млрд долл долга.
В тему - «Нафтогаз» ликвидируем как коррупционного посредника, а «транзитные деньги» будут возвращены Украине - Тимошенко
Ну а Гройсман и его министры рассказывали вчера сказки о том, как они упорно проводят всякие хорошие «реформы» на благо украинского народа. Правда, им хотелось бы еще больше улучшить жизнь людей, но этому очень мешают, в частности, огромные долги, которых набрались прежние правительства и которые сейчас нужно обслуживать и возвращать.
Гройсман вчера трижды повторил в эфире, что Украина с 2005 по 2013 годы влезла в огромные долги, за которые ныне его доблестное правительство вынуждено расплачиваться.
Это - ложь, которую очень легко разоблачить.
Берем открытые источники о состоянии госдолга Украины на разные даты.
Так вот, по состоянию на январь 2014 года госдолг Украины составлял 585 298 млн грн, а на август 2018 года - 2 116 688 млн грн.
Даже если переводить в доллары, долг существенно вырос и после 2013 года - то есть, при нынешней власти.
Более того, например в августе прошлого года правительство Гройсмана осуществило размещение краткосрочных облигаций внешних государственных займов на 725 миллионов долларов под крайне высокий процент. Следующая власть, которой придется отдавать данный долг, естественно, будет возмущаться (справедливо возмущаться).
Но Гройсман об этом молчит. Зато, по его словам, он сейчас ведет активные переговоры с МВФ, чтобы тот возобновил кредитование Украины, а это, в свою очередь, позволит занять деньги у ЕС, Всемирного банка и т. д.
Кстати, из вчерашних слов главы правительства следует, что украинская власть еще ни о чем не договорилась с МВФ. Причем, Гройсман также промолчал о том, что у Фонда имеется много других требований к украинской власти - кроме повышения цены на газ для населения…
В тему - МВФ абсолютно не верит нынешней украинской власти: подробности о новых требованиях Фонда
К большому сожалению, вынужден констатировать, что Гройсману и правительству удается вешать лапшу на уши народу вот таким лживыми шоу, как вчера в «Свободе слова» на ICTV. Поскольку несколько раз студия аплодировала его словам.
В том числе, людям понравилась информация от премьер-министра о том, что в марте 2019 года будут повышены пенсии всем пенсионерам.
Ваш покорный слуга при этих словах Гройсмана сначала удивился. Думаю, странные дела какие-то. Обычно соцстандарты повышают с 1 января, а тут вдруг в марте…
Но потом вспомнил, что президентские выборы назначены на 31 марта. Вот под них и подогнали момент повышения пенсий - ведь если их поднять их с января, то пенсионеры до выборов уже забудут про «щедрость» власти…
https://www.economics-prorok.com/2018/10/гройсман-врет-аж-гай-шумит.
Население и бюджетники потребили в 2017м 11,6 млрд. куб. А добыча более 20ти
Т.е. нам напарили с нехилым наваром наш же газ))
Иди трусами торгуй на рынке, это твой уровень. Даже сбрехать грамотно не умеет.
А вы говорили, что рыги-попередники были не профессиональными по примеру Януковоща.
Сейчас же рулят увальни, едва окончившие 9 классов, либо без профильного образования. Причем во всех ветвях власти.
Первый - это призывы в 2014 году во время заседания РНБОУ не открывать огонь по врагу, не сопротивляться русским захватчикам.
Второй - это призыв ликвидировать "Нафтогаз", структуру которая публично унизила Россию, карлика-педофила и Газпром. В архивах которой лежат документы, подписанные Тимошенко и свидетельствующие о факте ее госизмены.
Юлия Тимошенко - это АГЕНТ ФСБ, чем ближе к выборам, тем явнее она себя проявляет, мразь.
-Так.Фиктивна фирма.Але Грося такими материями не оперируэ для Держави.Для себя оперирует,а ось для Держави,нiяк на розум не приходит.
-Про що це ви куме?
-Про фирму с уставним капиталом в одну гривну с названием Нафтогаз и челом директором за компом,в задачу которого входит лише одне,получить бабосы с москалей
все очевидно в общем.
лет десять назад бабуля орала о ликвидации росукрэнерго, как посредника, итогом стало 9-и кратное повышение стоимости газа и абсолютная зависимость от газпрома