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 Политика Украины, Общество
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 На внедрение электронных учебников в школах нужно минимум пять лет, - Минобразования

Для организации учебного процесса с использованием электронных учебников в украинских школах необходимо как минимум пять лет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Павел Хобзей.

"Если брать примеры других стран, то нет полной замены этих книг. В Латвии, например, средства дают школам и предлагают выбирать самостоятельно, какой тип книг использовать. На самом деле, электронные книги - они интерактивные и дополняют бумажные учебники. Мы хотим выбрать электронные, потому что дети сейчас сидят в гаджетах и им это гораздо интереснее, потому что присутствует мультимедиа. Процесс нужно организовать так, чтобы он работал. На это нужно минимум лет 5", - сообщил заместитель министра.

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Хобзей также отметил, что кроме обеспечения детей электронными учебниками есть потребность в обеспечении электронными материалами. Над этим в министерстве сейчас работают, добавил он.

"Кроме вопроса электронных учебников, еще есть момент обеспечения их электронными материалами. Закон дал свободу учителю, который теперь в праве делать собственную программу. Когда мы создадим электронную платформу и будут материалы, учитель имеет право их использовать и монтировать свой урок так, как он пожелает в соответствии со стандартами образования. Потому что сейчас есть конструктор урока, но нет материалов", - добавил Хобзей.

Чиновник добавил, что электронная платформа в этом году заработает как основа. Материалами её наполнят уже со следующего года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3089079
 
 
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 Топ комментарии
 
все современные книги давно оцифрованы, потому что изначально писались на компьютерах. Чиновники хотят бала срубить по легкому, поэтому несут пургу.
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флешка в кармане лучше, чем ранец за плечами.
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Навіщо оцифровувати? Книги до друку подаються в компьютерному форматі
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- Если человек учёный, то ему уже свет переворачивается вверх ногами. Пардон, вверх дыбом. - Мне тоже после пансиона всё другим кажется.(с)
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Непонятно, что еще нужно этим чиновникам, но уже все школьные учебники есть в электронном виде. А вот нормльных элетронных книг нет, 7 000 грн за 7" экрана не каждый себе позволит.
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а родителям хотелось бы периодически отрывать ребенка от гаджета...
чтобы не окосел хотя бы,
чтобы передавленными ножками ходить умел, уж если не бегать или играть в футбол
но то таке...
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электронная книга намного удобней обычной, не портит глаза у нее своя подсветка. Экран сделан под бумагу, на ощуп не отличишь. Нет дурных гаджетов.
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так гаджет - навіть не половина питання. Матеріали потрібні - контент. Самі книги, ілюстрації, інтерактивні матеріали...
Пять років.... За такий час покоління техніки міняється. Матеріали застаріють
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Допоки в Міносвіти сидить Грицацуєва Гриневич та усякі "хобзеї", у дітей не буде підручників ні електронних, ні на папері.
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Когда в селах выживают на копейки, там никто не сможет себе купить гаджет. Гаджеты имеют свойство ломаться, да и больше 5 лет он не прослужит, книга храниться десятками и сотнями лет, от них полностью отказываться нельзя. И это даже история. Я как-то нашел книгу по физике 60-х годов прошлого века, на сколько там все понятнее написано, нежели то, что сейчас в учебниках, разве дети смогут понять, что не каждый взрослый понимает.
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"...книга храниться десятками и сотнями лет"

это не касется школьных учебников. Они изнашиваются полнстью за один сезон и теряют актуальность по смыслу. Зачем переводить бумагу, когда изначально книги пишут в электронном виде!?
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флешка в кармане лучше, чем ранец за плечами.
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на сьогодні і флешки вже не тра' - все через Мережу
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Не помню уже где как-то прочитал что у американского солдата рюкзак из полной комплектацией весит 15кг,а в ученика нулевого класса в Украине около 6-ти.Это мы что так готовимся до вступления в НАТО?
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Оцифровка пары сотен книг (учебников для школ и ВУЗов) займёт аж пять лет?! Как-то не верится. Переведите книги в электронку, а потом уже будете заниматься дополнениями. Дерёте за учебники нехилое бабло с последующим распилом. За электронку больших бабок не снимешь. И леса идёт немеряно на бумагу. И мощности работают печатные. И рюкзаки покупают детям носить тяжести(книги). Везде можно срубить денюжков. Вот основная причина не вводить электронные книги вместо книг на бумаге.
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все современные книги давно оцифрованы, потому что изначально писались на компьютерах. Чиновники хотят бала срубить по легкому, поэтому несут пургу.
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Экскремент хотя бы исделайте в двух трёх школах.
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Навіщо оцифровувати? Книги до друку подаються в компьютерному форматі
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Дело не в оцифровке книг,их можно и одсканировать,а в узаконении электронных книг.Ведь положить на парту планшет из электронной книгой это быть выгнанным из класса и чревато вызовом родителей в школу.
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Так вроде ещё при Кремене или Собачнике собиралися вводить электронные учебники, лет десять уже прошло, а им ещё пять надо. Кто же поверит, что через пять лет они это сделают?
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А кто даст ввести электронные учебники?Ведь на издание бумажных ежегодно выделяются сотни миллионов а родители делают из них миллиарды а тут один планшет за несколько сотен и все книги от нулевого класса до завершения универа.
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все уже давно так делают. Бумагой пользуються только неладекие жлобы. Все учебники давно можно скачать с иента. Даже качать не нужно, читай в онлайне...
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Хуйня. Дети в первый месяц перехуячат эти ваши гаджеты. Да и на кой им книги, все в смартфон или планшет можно закачать. Стоимос
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Ну, не на воровались ещё, нужно ещё 5 лет, чтоб "наскрести по сусекам" на виллу в Италии и круглый счёт в швейцарском банке, а потом можно уже свалить (чтоб не посадили)!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа внедрение электронных учебников в школах нужно минимум пять лет, - Минобразования
 
 
 
 
 
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