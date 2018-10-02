 На внедрение электронных учебников в школах нужно минимум пять лет, - Минобразования

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Павел Хобзей.
"Если брать примеры других стран, то нет полной замены этих книг. В Латвии, например, средства дают школам и предлагают выбирать самостоятельно, какой тип книг использовать. На самом деле, электронные книги - они интерактивные и дополняют бумажные учебники. Мы хотим выбрать электронные, потому что дети сейчас сидят в гаджетах и им это гораздо интереснее, потому что присутствует мультимедиа. Процесс нужно организовать так, чтобы он работал. На это нужно минимум лет 5", - сообщил заместитель министра.
Хобзей также отметил, что кроме обеспечения детей электронными учебниками есть потребность в обеспечении электронными материалами. Над этим в министерстве сейчас работают, добавил он.
"Кроме вопроса электронных учебников, еще есть момент обеспечения их электронными материалами. Закон дал свободу учителю, который теперь в праве делать собственную программу. Когда мы создадим электронную платформу и будут материалы, учитель имеет право их использовать и монтировать свой урок так, как он пожелает в соответствии со стандартами образования. Потому что сейчас есть конструктор урока, но нет материалов", - добавил Хобзей.
Чиновник добавил, что электронная платформа в этом году заработает как основа. Материалами её наполнят уже со следующего года.
чтобы не окосел хотя бы,
чтобы передавленными ножками ходить умел, уж если не бегать или играть в футбол
но то таке...
Пять років.... За такий час покоління техніки міняється. Матеріали застаріють
ГрицацуєваГриневич та усякі "хобзеї", у дітей не буде підручників ні електронних, ні на папері.
это не касется школьных учебников. Они изнашиваются полнстью за один сезон и теряют актуальность по смыслу. Зачем переводить бумагу, когда изначально книги пишут в электронном виде!?