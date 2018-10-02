 Более 200 человек умерло из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа, - "Наші гроші"

Об этом заявили журналисты-расследователи проекта "Наші гроші", сообщает Цензор.НЕТ.

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"Одна процедура диализа стоит 250 грн., до четырех процедур в сутки, 365 дней в году. То есть лечение одного человека в год стоит более 300 тыс. грн.", - отмечают журналисты.

В расследовании говорится, что 2 года назад в процедуру закупки вмешалась СБУ. "Причем вмешалась так, что остановила ее на несколько месяцев. Все происходило под лозунгом борьбы за честную конкуренцию, а закончилось дефицитом препаратов и смертями пациентов. В Украине на лекарства диализа государство тратит до четверти миллиарда гривен в год. В мире есть 2 наибольших производителя этого препарата – США и Германия. Лекарства для диализа от разных производителей не считаются взаимозаменяемыми, а расходники не совместимыми между собой. Кто чем начал лечится, то тем и должен продолжить".

Департаменты охраны здоровья и аптеки исходили из потребностей пациентов, поэтому заказывали конкретные препараты и объемы для двух групп больных. Для этого приходилось использовать тендеры под конкретного производителя.

В 2016 году контрразведка СБУ заинтересовалась закупкуами, указав на факт отсутствия конкуренции. На облздравы посыпались "письма счастья" подписанные Сергем Семочко. По сути он сказал, что "то, что вы считаете не взаимозаменяемым - можно заменять, а то, что считаете несовместимым - можно комбинировать". Фактически Семочко подписал "приговор" пациентам, которые зависели от этих лекарств.

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Семочко воевал с медиками, чиновниками, поставщиком, который с 2015 года отказался от оффшорных схем и начал возить препараты для диализа напрямую от производителя. Ведь тогда отпал повод платить откаты СБУ. А вот у СБУ появились вопросы к закупкам именно этого поставщика. И закупки лекарств остановились.

Директор департамента "Диализная терапия" ООО "Диавата" Сергей Христинченко заявил, что фактически СБУ надо было показать фармкомпаниям этими действиями, что "неплатить нельзя". СБУ годами "доила" фармбизнесс, зная о том, что эти компании используют офшорные схемы. Занималась этим именно экономическая контрразведка СБУ. котрую 2 года назад возглавлял Семочко.

По данным BIHUS.info , под руководством Семочко от фармакологических компаний стали требовать проводить тендеры. На самом деле, отмечают журналисты, у фармокологического бизнеса лишь требовали "откаты" за возможность закупить лекарства. После того, как ООО "Диавата" отказалось от серых схем и начало законно завозить лекарства, к ним приходило до 12 человек из контрразведки СБУ, которых посылал руководитель департамента Семочко.

Пока шли эти процессы, пациэнты остались без жизненно вазных лекарств. Препарат нельзы было купить в аптеках. Один из пациентов, Владимир Гончарук, рассказал, что выжил лишь потому, что имел запас необходимых лекарств, но так повезло не всем.

Продержатся до возобновления поставок. Директор департамента "Диализная терапия" ООО "Диавата" Сергей Христинченко заявил, что около 200 человек не смогли дожить до возобновления поставок.