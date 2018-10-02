 Более 200 человек умерло из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа, - "Наші гроші"

Об этом заявили журналисты-расследователи проекта "Наші гроші", сообщает Цензор.НЕТ.
"Одна процедура диализа стоит 250 грн., до четырех процедур в сутки, 365 дней в году. То есть лечение одного человека в год стоит более 300 тыс. грн.", - отмечают журналисты.
В расследовании говорится, что 2 года назад в процедуру закупки вмешалась СБУ. "Причем вмешалась так, что остановила ее на несколько месяцев. Все происходило под лозунгом борьбы за честную конкуренцию, а закончилось дефицитом препаратов и смертями пациентов. В Украине на лекарства диализа государство тратит до четверти миллиарда гривен в год. В мире есть 2 наибольших производителя этого препарата – США и Германия. Лекарства для диализа от разных производителей не считаются взаимозаменяемыми, а расходники не совместимыми между собой. Кто чем начал лечится, то тем и должен продолжить".
Департаменты охраны здоровья и аптеки исходили из потребностей пациентов, поэтому заказывали конкретные препараты и объемы для двух групп больных. Для этого приходилось использовать тендеры под конкретного производителя.
В 2016 году контрразведка СБУ заинтересовалась закупкуами, указав на факт отсутствия конкуренции. На облздравы посыпались "письма счастья" подписанные Сергем Семочко. По сути он сказал, что "то, что вы считаете не взаимозаменяемым - можно заменять, а то, что считаете несовместимым - можно комбинировать". Фактически Семочко подписал "приговор" пациентам, которые зависели от этих лекарств.
Семочко воевал с медиками, чиновниками, поставщиком, который с 2015 года отказался от оффшорных схем и начал возить препараты для диализа напрямую от производителя. Ведь тогда отпал повод платить откаты СБУ. А вот у СБУ появились вопросы к закупкам именно этого поставщика. И закупки лекарств остановились.
Директор департамента "Диализная терапия" ООО "Диавата" Сергей Христинченко заявил, что фактически СБУ надо было показать фармкомпаниям этими действиями, что "неплатить нельзя". СБУ годами "доила" фармбизнесс, зная о том, что эти компании используют офшорные схемы. Занималась этим именно экономическая контрразведка СБУ. котрую 2 года назад возглавлял Семочко.
По данным BIHUS.info , под руководством Семочко от фармакологических компаний стали требовать проводить тендеры. На самом деле, отмечают журналисты, у фармокологического бизнеса лишь требовали "откаты" за возможность закупить лекарства. После того, как ООО "Диавата" отказалось от серых схем и начало законно завозить лекарства, к ним приходило до 12 человек из контрразведки СБУ, которых посылал руководитель департамента Семочко.
Пока шли эти процессы, пациэнты остались без жизненно вазных лекарств. Препарат нельзы было купить в аптеках. Один из пациентов, Владимир Гончарук, рассказал, что выжил лишь потому, что имел запас необходимых лекарств, но так повезло не всем.
Продержатся до возобновления поставок. Директор департамента "Диализная терапия" ООО "Диавата" Сергей Христинченко заявил, что около 200 человек не смогли дожить до возобновления поставок.
таких , в Системі , десятки і сотні тисяч !
Я ні.
У Генпрокуратуру ім.Луценко ,здається не вірить вже ніхто.. ((
хоть нескольким людям жизнь спасёт.
ну, если органы в норме....
(и таких "тонких" мест, где рвется...много)
Пробуйте писать на сайте министерства соц. политики или в ФБ тем, кто им руководит.
мало вам наикаловки с Будапештом
АЛЕ коли Наші Гроші показують відео, як чиновник чи правоохоронець, який жодного дня в бізнесі не працював, сідає за кермо Мерса чи БМВ за 100 штук баксів, то мені не треба вірити Бігусу, а вірити цьому чиновнику, який каже, що елітну тачку купила його бабуся-пенсіонерка???
а именно - министерство имени супрун и купить их
без тендиров-пасредников??
енто так трудно -
найти в интернете продавца и перевести ему бабки??
енто так нада много интеллехту употребить ??
не сделали??
так панятно пачему - бабло зашло не в те варата.
Так он бывший сотрудник? Как он может быть бывший сотрудник, если его вроде как перевели в контразведку совсем недавно?
Почему не говорят,что у него и его семьи, есть российские паспорта, бизнес в Крыму?!
Что у его семьи и еоь падчерицы дома на 8 миллионов долларов! Откуда у чиновника такие деньги?
житы па-навому.
Народився 1 листопада 1972 року на Запоріжжі.
У 1994 році закінчив державний університет ім. Фрунзе.
Працював на різних посадах у системі СБ України.
31 липня 2018 року Указом Президента України №225/2018 призначений першим заступником Голови Служби зовнішньої розвідки України.http://szru.gov.ua/index_ua/index.html%3Fpage_id=5213.html
так что, украинская разведка - это отстойник для контрразведки?
неделю. Интересно что нелегалам, без страховки, тоже предоставляется даялизис. Иначе умрут.
только вешать таких на столбах и люстрах, люстрация называется...