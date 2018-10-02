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 Политика Украины
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Все про:контрразведка (89) лекарства (763) медицина (1683) СБУ (12860) смерть (5352) закупки (145) Семочко_Сергей (1)

 Более 200 человек умерло из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа, - "Наші гроші"

Бывший высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Украины Сергей Семочко причастен к приостановке закупки жизненно важных лекарств для диализа из-за отказа поставщиков платить откаты. От отсутствия препаратов умерло около 200 человек.

Об этом заявили журналисты-расследователи проекта "Наші гроші", сообщает Цензор.НЕТ.

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"Одна процедура диализа стоит 250 грн., до четырех процедур в сутки, 365 дней в году. То есть лечение одного человека в год стоит более 300 тыс. грн.", - отмечают журналисты.

Более 200 человек умерло из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа, - Наші гроші 01

В расследовании говорится, что 2 года назад в процедуру закупки вмешалась СБУ. "Причем вмешалась так, что остановила ее на несколько месяцев. Все происходило под лозунгом борьбы за честную конкуренцию, а закончилось дефицитом препаратов и смертями пациентов. В Украине на лекарства диализа государство тратит до четверти миллиарда гривен в год. В мире есть 2 наибольших производителя этого препарата – США и Германия. Лекарства для диализа от разных производителей не считаются взаимозаменяемыми, а расходники не совместимыми между собой. Кто чем начал лечится, то тем и должен продолжить".

Более 200 человек умерло из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа, - Наші гроші 02

Департаменты охраны здоровья и аптеки исходили из потребностей пациентов, поэтому заказывали конкретные препараты и объемы для двух групп больных. Для этого приходилось использовать тендеры под конкретного производителя.

В 2016 году контрразведка СБУ заинтересовалась закупкуами, указав на факт отсутствия конкуренции. На облздравы посыпались "письма счастья" подписанные Сергем Семочко. По сути он сказал, что "то, что вы считаете не взаимозаменяемым - можно заменять, а то, что считаете несовместимым - можно комбинировать". Фактически Семочко подписал "приговор" пациентам, которые зависели от этих лекарств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав поддержит законопроект о ликвидации сетевых монополий на фармрынке, - замминистра Илык

Семочко воевал с медиками, чиновниками, поставщиком, который с 2015 года отказался от оффшорных схем и начал возить препараты для диализа напрямую от производителя. Ведь тогда отпал повод платить откаты СБУ. А вот у СБУ появились вопросы к закупкам именно этого поставщика. И закупки лекарств остановились.

Директор департамента "Диализная терапия" ООО "Диавата" Сергей Христинченко заявил, что фактически СБУ надо было показать фармкомпаниям этими действиями, что "неплатить нельзя". СБУ годами "доила" фармбизнесс, зная о том, что эти компании используют офшорные схемы. Занималась этим именно экономическая контрразведка СБУ. котрую 2 года назад возглавлял Семочко.

Более 200 человек умерло из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа, - Наші гроші 03

По данным BIHUS.info , под руководством Семочко от фармакологических компаний стали требовать проводить тендеры. На самом деле, отмечают журналисты, у фармокологического бизнеса лишь требовали "откаты" за возможность закупить лекарства. После того, как ООО "Диавата" отказалось от серых схем и начало законно завозить лекарства, к ним приходило до 12 человек из контрразведки СБУ, которых посылал руководитель департамента Семочко.

Пока шли эти процессы, пациэнты остались без жизненно вазных лекарств. Препарат нельзы было купить в аптеках. Один из пациентов, Владимир Гончарук, рассказал, что выжил лишь потому, что имел запас необходимых лекарств, но так повезло не всем.

Более 200 человек умерло из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа, - Наші гроші 04

Продержатся до возобновления поставок. Директор департамента "Диализная терапия" ООО "Диавата" Сергей Христинченко заявил, что около 200 человек не смогли дожить до возобновления поставок. 

Источник: https://censor.net.ua/n3089078
 
 
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хіба лише "эту" ..?
таких , в Системі , десятки і сотні тисяч !
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повесить эту мразь мало будет !!!
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хіба лише "эту" ..?
таких , в Системі , десятки і сотні тисяч !
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Абсолютно вся правоохренительная система изначально заточена не на выполнение своих прямых обязанностей, а на поиск любых вариантов "доения" предпринимательства, в которой бери за жабры любого от рядового до самого верха и обязательно наткнешься на взятничество и мздоимство. Абсолютно "чистые и не замазанные" участковые Анискины из фильма "Деревенский детектив" давно перевелись. Сейчас не успел еще повесить погоны, а уже ездит на Майбахе или ещё круче. Почему у Украины такие проблемы с кредитами, да потому, что властям Украины просто не доверяют и в открытую на любых встречах обвиняют в непомерной коррупции на всех этажах власти? Поэтому придет время, когда вешать начнут "с верха", пример тому известный Каддафи.
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хтось вірить у непідкупність Ситника,Холодницького ?

Я ні.

У Генпрокуратуру ім.Луценко ,здається не вірить вже ніхто.. ((
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-А мусорка своего отдашь нам на съедение? (с)
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петька настоятельно рекомендует рошенотерапию, как панацею
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А ПоПА "на эти процессы" Грицака и поставил.
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Расстреливать его конечно не стоит, хотя и хотелось бы - европы, гуманизьм, то-се... Пусть лучше до конца своей поганой жизни мусор на полигоне сортирует по 12 часов в день...
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справедливей - на органы.
хоть нескольким людям жизнь спасёт.
ну, если органы в норме....
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ужас! тихий ужас
(и таких "тонких" мест, где рвется...много)
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В Запорожье за субсидиями огромная очередь. Помогите - организуйте дополнительные места приёма.
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Писать такие воззвания здесь, это обращение почти в пустоту.
Пробуйте писать на сайте министерства соц. политики или в ФБ тем, кто им руководит.
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те прямо Трампу
мало вам наикаловки с Будапештом
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В мене батьки оформляли субсидію по пошті, нікуди не ходили взагалі. Вона автоматично продовжується, вони і заявку вже не подають. Зараз уже і онлайн можна.
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Если кинуться оформлять субсидию в декабре месяце, то очереди будут еще больше. А кто мешал всем страждущим оформить субсидии в течении весны-лета, когда очередей практически не было?
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беззаконие порождает безнаказанность, безнаказанность порождает беспредел..., а беспредел ведет к гибели...
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Таких виродків у владі - тисячі. Тому й спустилась Україна до рівня Зімбаьве. А цю потвору пристрілити мало...
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На откат пожелал присесть гандон...
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Через втручання журнаглистів "Їхніх Грошей" в мізки глядачів в рік розумово гинуть або впадають в інтелектуальну кому тисячі пересічних громадян.
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Може й те, що "Гроші" говорять, варто ділити навпіл, а то й взагалі інколи множити на нуль, але ж те, що СБУ займається абсолютно невластивими їй сферами - це факт. Де економіка, а де СБУ? Засіли біля корита такі як цей Семочко, Демчина та інші, і творять що хочуть.
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У Бігуса є свої заскоки і він часто перегинає палку...

АЛЕ коли Наші Гроші показують відео, як чиновник чи правоохоронець, який жодного дня в бізнесі не працював, сідає за кермо Мерса чи БМВ за 100 штук баксів, то мені не треба вірити Бігусу, а вірити цьому чиновнику, який каже, що елітну тачку купила його бабуся-пенсіонерка???
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Чи може мені ігнорувати Бігуса, але вірити Ляшку, що він мільйони в лотерею виграв, а?
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Игорь Воронюк.Так не смотри Бигуса,и мозги гинуть не будут.Смотри пятый канал или его клон "прямой".Какие проблемы.Правда это не спасет 200 человек невинно убиенных Пэциным вассалом Семочко.Но за то Ваш мозг будет в целости и сохранности.Как говорится "меньше знаешь,лучше спишь".А мы уж(глядачи) сами разберемся,что и кого нам смотреть.И сами за свой мозг позаботимся.
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Боже мій... який жах...Кажете у Европу Украіна йде ???В дупу вона йде із таким лайном ..
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По ходу "экономику" от СБУ никогда не отберут, так как это одна из самых выгодных "кормушек".
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Сейчас решается вопрос о предоставлении им иной кормовой базы
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КГБ-шников не только бывших не бывает, у них нет национальной окраски.
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а что разве нельзя біло найти 1 (аднаго ) честного закупщика ентих лекарств
а именно - министерство имени супрун и купить их
без тендиров-пасредников??

енто так трудно -
найти в интернете продавца и перевести ему бабки??

енто так нада много интеллехту употребить ??

не сделали??

так панятно пачему - бабло зашло не в те варата.
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Де реакція грицака на виє*они його підлеглих. Всі знають СБУ, особливо захист економіки - самі що ні на є нахабні корупціонери. Декларації цих сук ми не бачимо, чим володіють - не знаємо? Чому?
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Бывший высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Украины Сергей Семочко Источник: https://censor.net.ua/n3089078
Так он бывший сотрудник? Как он может быть бывший сотрудник, если его вроде как перевели в контразведку совсем недавно?
Почему не говорят,что у него и его семьи, есть российские паспорта, бизнес в Крыму?!
Что у его семьи и еоь падчерицы дома на 8 миллионов долларов! Откуда у чиновника такие деньги?
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и что? проведет юГик "расследование" и установит всем известный факт: рафик ниучем ни винават.
житы па-навому.
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В Европе, его бы уже арестовали,все конфисковали! Это просто какой то беспредел! И в Украине на 5 году войны с РФ, у него гражданство россии и он работает в СБУ!!!
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Это только маленькая часть того чем занимается эта катнора,если всплывут все остальные факты то станет понятно кто и зачем у нас у власти !
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Такс.. вспомним математику. "В Украине на лекарства диализа государство тратит до четверти миллиарда гривен в год " и "в год стоит более 300 тыс. грн. " получаем 250000000/300000 = 833 больных. С которых умерло уже больше 200. Я умаю что за 2 года уже такой крик стоял.. А значит где-то цифры не верные.
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Цього виродка вже покарав пріпіздєнт - призначив замом очільника зовнішньої розвідки....
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В Хмельницком сбушник из автомата через двери людей застрелил во время Майдана, и шо ему за это? И кто это был? А вы тут говорите о косвенных причинах смерти людей.
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Вот из за таких программ как "Грошi" и "Схемы" и был убран из эфира "UA Перший" канал.Уж очень они Пэцю раздражают.
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Шо ото вы трындите на наше СБУ. Та парни работают в поте и в мыле, ловя и вылавливая. блокуя. прищемляя гадов. Выводят на чистую воду усіх тарганів. і щурів. А як ви хотіли - война, іде, може 200 і недочекалися, та другі 5000 подякують за турботу нашим лицарям праща і кінжала. Може даже мідальку дадуть цьому дженералю "Посмертно!"
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СБУ боролась как оказалось не против коррупции, а за откаты? Как неожиданно! Может, перепутали)
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Я на даялизе, увы. Почки встали. Страховка - Медикал, бесплатно, три раза в
неделю. Интересно что нелегалам, без страховки, тоже предоставляется даялизис. Иначе умрут.
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СБУ давно повинно було бути позбавлено права розслідувати економічні злочини, це факт, але й медична мафія теж доволі потужна, і це також факт. А у страховій (приватній) медицині, таке відбулось би??
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Як тут не згадати Симона Петлюру: "Не так страшні нам московські воші, як українські гниди".
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а указ о назначении этого ублюдка подписал пеця. Живем по новому
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нет слов приличных. давайте смотреть правде в глаза.. разворованные кредиты, тупое казнокрадство на всех уровнях- это не построенные больницы, отсутствие лекарств и приборов диагностики, отток специалистов за рубеж и тд и тп! в итоге- миллионы умерших от несвоевременно полученной помощи в лечении или отсутствие оного. этот случай один из тысяч! нас убивают 25 лет, а мы кушаем басни от соловьев... они уроды уродские, а мы...
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Головне в цьому те,що сьомочкі цій нічого не буде.Абсолютно нічого.
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к сожалению пока они у корыта, то неприкасаемые...
только вешать таких на столбах и люстрах, люстрация называется...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБолее 200 человек умерло из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа, - "Наші гроші"
 
 
 
 
 
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