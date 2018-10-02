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 Пойманная на допинге российская легкоатлетка Савина использовала паспорт украинской спортсменки Сышко для участия в международных турнирах

Российская легкоатлетка Ксения Савина использовала паспорт украинской спортсменки Галины Сышко, чтобы участвовать в международных турнирах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", об этом сообщает "Матч ТВ".

Как передает телеканал, Савина и Сышко родились и начали заниматься легкой атлетикой в Крыму. Сышко в 2011 году приняла решение завершить спортивную карьеру и перешла на должность тренера. Савина стала российской легкоатлеткой после оккупации Крыма Россией в 2014 году.

В 2015 году Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). Из-за этого российские спортсмены могли участвовать в соревнованиях только в нейтральном статусе.

Для того, чтобы не получать международный допуск от ИААФ, Савина пользовалась украинским паспортом Сышко. Отмечается, что под этой фамилией россиянка выступила на 11 турнирах за три года.

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В 2017 года Савина стала обладательницей бронзовой медали чемпионата России в беге на 800 метров.

Ранее сообщалось, что Савина временно отстранена от участия в соревнованиях из-за наличия в допинг-тесте запрещенных веществ.

Источник: https://censor.net.ua/n3089070
 
 
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Когда запретят и под этим паспортом выступать, то пришьет себе писюн и будет с мужиками бегать Пойманная на допинге российская легкоатлетка Савина использовала паспорт украинской спортсменки Сышко для участия в международных турнирах - Цензор.НЕТ 3217
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Хотя, после всех их допингов, там может само вырасти все что угодно... Пойманная на допинге российская легкоатлетка Савина использовала паспорт украинской спортсменки Сышко для участия в международных турнирах - Цензор.НЕТ 8369
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Начнем с того, что не "российская легкоатлетка Савина", а крыса с крымнаша.
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Провокації та брехня кацяпське всьо. Не дарма у них Кузнєцов херой, а не провокатор, якого замочили бандери.
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"Крымская легкоатлетка Ксения Савина пользовалась паспортом тренера Галины Сышко для выступлений на международных соревнованиях, информирует Матч ТВ.
Савина и Сышко родились в Симферополе и в Крыму же начали заниматься легкой атлетикой. В 2011 году Сышко решила завершить карьеру и перейти на тренерскую работу. Савина после присоединения Крыма к России в 2014 году стала российской легкоатлеткой."(с)
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Вот стоит превратиться в кацапа, как начинается допинг, подделка личности, обман и тд. Там распыляют у них что-то или как?
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я не удивлюсь, если для лохтората сформулируют так: украинская спортсменка попалась на допинге...
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У кацапов вообще есть хоть что-то не пижженое? История, территория, язык, религия, теперь еще и имя.
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У меня вопрос: "А каким образом паспорт Сышко оказался в распоряжении Савиной?" (Если паспорт у Сышко был украден или просто "пропал", она, в соответствии с действующим законодательством, заявить об этом в паспортный одел (или в консульскую службу, если она находится за рубежом). А если она его добровольно передала Савиной, то тут уже и "криминалом" пахнет, или соучастием в "мошенничестве", или "незаконным использовании не соответствующих закону документов"...
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Це і є кримінал Тут не може бути альтернативної думки. До речі, скільки дають за таке?
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Український паспорт має більшу цінність, ніж російський.
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Цензор.НЕТНовостиСпортПойманная на допинге российская легкоатлетка Савина использовала паспорт украинской спортсменки Сышко для участия в международных турнирах
 
 
 
 
 
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