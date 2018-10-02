 7 октября в рамках Киевского марафона состоится забег "Гордость Нации: ветеранская десятка"

В рамках Киевского марафона 7 октября впервые состоится забег "Гордость Нации: ветеранская десятка", говорится в сообщении на странице National council for the sports rehabilitation / SportVeterans, передает Цензор.НЕТ.

"Для участия в забеге приглашены ветераны из 7-ми стран мира и работники иностранных представительств в Украине. Дистанция забега - 10 км. Участие бесплатное", - говорится в сообщении.

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"Война изменила их жизнь: Александр Попруженко и Александр Дармороз полностью потеряли зрение, Павел Чайка проявил невероятное мужество, Руслан Попов проявил стойкость. Это люди - гордость нации, которые преодолевают обстоятельства, боль и тьму. Поддержи защитников Украины!", - рассказали организаторы о некоторых участниках забега.



