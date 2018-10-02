 Гройсман анонсировал "системное повышение" пенсий с марта 2019 года

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава правительства заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
"Мы повышаем пенсии, но я бы хотел, чтобы украинские пенсионеры получали еще выше. Уже с 1 марта мы проиндексируем пенсии и это будет системное повышение, каждый год. Но трудные задачи не выполняются мгновенно", – заявил Гройсман.
Корейко так часто представлял себе, как найдет деньги, что даже точно знал, где это произойдет. На улице Полтавской Победы. .. (с)
Установить минимальную пенсию 800 евро.
Эу бель консоне
Саэ кен ти амо
Семприамо...
ЖжжждуууУУУУ!!!
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Аудит Пенсионного фонда, согласно Закону №2148 от 3 октября 2017, должен был быть завершен в марте 2018 года, т.е. полгода назад (!). На данный момент, аудит не то, чтобы не начинался, даже не началась процедура отбора аудитора. Происходит сознательное затягивание процесса со стороны правительства.
Такое мнение высказал в ФБ экономист Виктор Скаршевский.
По словам министра соцполитики Андрея Ревы от 27 августа 2018, по просьбе украинского правительства, Мировой банк сейчас «выделяет средства и готовит тендер на отбор аудитора», но на сайте Мирового банка об этом ни слова.
Для примера, аудиты пенсионных фондов в Греции и Грузии выявили, что до 30% расходов использовались не по назначению, либо пенсии выплачивались «мертвым душам», либо по несколько пенсий выплачивались одному пенсионеру (рекорд в Греции - 7 пенсий на одного человека).
Если применить этот процент к Украине (30%), то потенциальная сумма злоупотреблений может составить до 100 млрд грн (бюджет Пенсионного фонда на 2018 год составляет 353 млрд грн).
Даже беглый анализ данных на веб-сайте Пенсионного фонда показывает возможные злоупотребления на сумму 3,2 млрд грн.
На сайте Пенсионного фонда, в двух разных местах, предоставлена разная (!) информация по количеству пенсионеров.
Так, по состоянию на 1 июля 2018 года, в одном месте, Пенсионный фонд отчитывается о
11 336 400 пенсионеров,
а в другом, на ту же дату -
11 441 387 пенсионеров.
Разница в количестве пенсионеров - 105 тыс. человек (!).
С учетом средней пенсии - 2 562 грн/мес - бюджет для выплат пенсий 105 тыс. пенсионерам составит 3,2 млрд грн в год.
3,2 млрд грн - это статистическая погрешность, недостатки управления или злоупотребления?
Можно только представить, какие «резервы» может обнаружить независимый аудит Пенсионного фонда.
Это и есть наиболее вероятный ответ на вопрос, почему со стороны правительства происходит саботаж аудита Пенсионного фонда.
В тему - Пенсионный фонд по-дебильному объяснил задержку выплат пенсий
https://goo.gl/W4nPEk
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