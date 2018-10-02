 Гройсман анонсировал "системное повышение" пенсий с марта 2019 года

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава правительства заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Мы повышаем пенсии, но я бы хотел, чтобы украинские пенсионеры получали еще выше. Уже с 1 марта мы проиндексируем пенсии и это будет системное повышение, каждый год. Но трудные задачи не выполняются мгновенно", – заявил Гройсман.

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