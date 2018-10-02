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 Политика Украины, Экономика
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Все про:индексация (32) пенсия (1762) Гройсман (4329)

 Гройсман анонсировал "системное повышение" пенсий с марта 2019 года

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал "системное повышение" пенсий уже с 1 марта 2019 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава правительства заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Мы повышаем пенсии, но я бы хотел, чтобы украинские пенсионеры получали еще выше. Уже с 1 марта мы проиндексируем пенсии и это будет системное повышение, каждый год. Но трудные задачи не выполняются мгновенно", – заявил Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 января пенсии военным увеличат на 25%, - Рева

Гройсман анонсировал системное повышение пенсий с марта 2019 года 01


Источник: https://censor.net.ua/n3089067
 
 
 Топ комментарии
 
Потому , что в апреле выборы ??? Вот же ..... Гореть вам в аду по-вроттердамскому тарифу .
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Останнім хто дійсно індексував пенсії була варовка. Азіровські 2-3 гривні не вщот.
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Останнім хто дійсно індексував пенсії була варовка. Азіровські 2-3 гривні не вщот.
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И о тарифах, платёжках тогда никто не задумывался.
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В то время Саша Корейко представлял себе будущее таким образом: он идет по улице - и вдруг у водосточного желоба, находит кожаный бумажник. В бумажнике очень много денег, две тысячи пятьсот рублей… А дальше все будет чрезвычайно хорошо…

Корейко так часто представлял себе, как найдет деньги, что даже точно знал, где это произойдет. На улице Полтавской Победы. .. (с)
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я розумію, що то була не індексація, але азіров мої 1700 грн довів до 2700, що на той момент було дуже немало.
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Потому , что в апреле выборы ??? Вот же ..... Гореть вам в аду по-вроттердамскому тарифу .
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А может кое кому лучше сухари сушить с марта 2019, а не бросаться громкими обещаниями?
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Здорово. Только вот цены растут уже сейчас... Но все равно, давайте порадуемся!
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Как это он не сказал,что если их шоблу не выбрать,то отберут и теперешние пенсии.
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Как он будет повышать пенсии из Ростова?
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Я знаю, как Премьерам не заморачиваться с повышением пенсий.
Установить минимальную пенсию 800 евро.
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Вовочка, а шо ты еще хочешь? Соколик ты наш. А 1452 гривни не хочешь? СКАЗОЧНИК. Если система повысит до 3000 тысяч, вдвое, то это будет уровень 2013 года. Вот это опережение, так опережение. Вот это темпы развития, не вперед, а назад. Сложно, как то выглядит.
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Эти анонсы гройсманом повышения пенсий и зарплат уже задолбали. Повышают в реале на 30- 50 гривен , а воплей что повышают на 2-3 тыс звучит.Пошел он в ..опу.
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Справа в тім що торгаші, почувши про підвищення, піднімають ціни вже зараз. Їм тільки дай повод.
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При януковоще в 2013 году у бабушки была пенсия 1200 грв...курс 8...150 у.е. .....сейчас 2640 грв......94 у.е.....это с повышением...добавили 720 гривен..........52 года трудового стажа врач терапевт. вот как то так....
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По пенсіям згоден. але ..лікар у 75 років ? Гройсман анонсував "системне підвищення" пенсій з березня 2019 року - Цензор.НЕТ 6826
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В медкомиссии разрешительной...там весь пенсионный персонал...справки авто, оружие...... Гройсман анонсував "системне підвищення" пенсій з березня 2019 року - Цензор.НЕТ 9569
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У Гросі вискочила затичка і брехня з тієї дірки полилася на українців.
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Мне кажется,как для космической державы 50 долларов пенсия то нормально.Для этого нужно 35 лет горбатиться на минималку.А то и той пенсии не получишь.
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Маре белла донна
Эу бель консоне
Саэ кен ти амо
Семприамо...
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"Многоуважаемый" господин премьер Гройсман, для постоянного , как вы и ваша команда это делаете, повышения зарплат , пенсий и т.д. много ума не надо иметь, включить станок и напечатать новеньких купюр любой дурак сможет, имея вашу власть! Не надо нам повышений зарплат, вы курс доллара сделайте один к двум, ну ладно к трем, и оставьте наши зарплаты на прежнем уровне! А своими действиями, повышения и т.д., вы только загоняете людей , страну еще глубже в яму!!! Даешь курс 1*3 , или тут действительно вам надо думать и работать?
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Хаха, какое совпадение с мартовскими выборами, но это конечно совпадение а не подкуп пенсионеров, да Грося.
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Аггга, до минималки исчо + 20 грв, кака в позапрошлом году??
ЖжжждуууУУУУ!!!
🤑
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А чому з першого березня? Вибори ж 31 березня 2019! То вже обіцяв би що з 31 березня...Ще з 1 квітня. Потім завжди можна було б сказати, що це жарт...першеквітневий , бо які обіцянки на день дурня))
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Какая то не стыковочка у Гроси выходит.В 2019 году с его слов надо отдать долгов 15 лярдов баксов,а это почти весь золотовалютный запас.И в это же время надо "системно" поднять пенсии.А за какой шишь?
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Не пиши мне про любовь - не поверю я... (с)
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Почему правительство саботирует аудит Пенсионного фонда.

Аудит Пенсионного фонда, согласно Закону №2148 от 3 октября 2017, должен был быть завершен в марте 2018 года, т.е. полгода назад (!). На данный момент, аудит не то, чтобы не начинался, даже не началась процедура отбора аудитора. Происходит сознательное затягивание процесса со стороны правительства.

Такое мнение высказал в ФБ экономист Виктор Скаршевский.

По словам министра соцполитики Андрея Ревы от 27 августа 2018, по просьбе украинского правительства, Мировой банк сейчас «выделяет средства и готовит тендер на отбор аудитора», но на сайте Мирового банка об этом ни слова.

Для примера, аудиты пенсионных фондов в Греции и Грузии выявили, что до 30% расходов использовались не по назначению, либо пенсии выплачивались «мертвым душам», либо по несколько пенсий выплачивались одному пенсионеру (рекорд в Греции - 7 пенсий на одного человека).

Если применить этот процент к Украине (30%), то потенциальная сумма злоупотреблений может составить до 100 млрд грн (бюджет Пенсионного фонда на 2018 год составляет 353 млрд грн).

Даже беглый анализ данных на веб-сайте Пенсионного фонда показывает возможные злоупотребления на сумму 3,2 млрд грн.

На сайте Пенсионного фонда, в двух разных местах, предоставлена разная (!) информация по количеству пенсионеров.

Так, по состоянию на 1 июля 2018 года, в одном месте, Пенсионный фонд отчитывается о

11 336 400 пенсионеров,

а в другом, на ту же дату -

11 441 387 пенсионеров.

Разница в количестве пенсионеров - 105 тыс. человек (!).

С учетом средней пенсии - 2 562 грн/мес - бюджет для выплат пенсий 105 тыс. пенсионерам составит 3,2 млрд грн в год.

3,2 млрд грн - это статистическая погрешность, недостатки управления или злоупотребления?

Можно только представить, какие «резервы» может обнаружить независимый аудит Пенсионного фонда.

Это и есть наиболее вероятный ответ на вопрос, почему со стороны правительства происходит саботаж аудита Пенсионного фонда.

В тему - Пенсионный фонд по-дебильному объяснил задержку выплат пенсий
https://goo.gl/W4nPEk
🤣🤑
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вова вроде с 1 января должно быть автоматическая индексация???????????
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман анонсировал "системное повышение" пенсий с марта 2019 года
 
 
 
 
 
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