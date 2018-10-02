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 Политика Украины
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 Мы разрушим добровольные взносы в больницах: со следующего года УЗИ, рентген, анализы по направлению семейного врача будут бесплатными, - Гройсман

В проекте государственного бюджета Украины на 2019 год предусмотрено нововведение, согласно которому проведение ряда анализов для украинцев станет бесплатным при условии направления семейного врача.

Об этом в прямом эфире "Свободы слова" на ICTV заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вы пришли к врачу семейному. Он говорит - вам надо сделать УЗИ и сдать анализы. Вы идете в больницу, вам говорят - добровольные взносы. Но мы это разрушим в следующем году. В этом бюджете это предусмотрено. С 1 июля 2019 года, это уже заложено, посчитано, мы просто должны эту систему провести в больницы, и нам нужно на это время, если вы пришли к семейному врачу и вам дали направление к узкому специалисту на обследование, - УЗИ, рентген, анализы для вас будут бесплатные. За вас заплатит государство. Конкретно за каждого из вас, кто обратится в больницу. Но надо, чтобы направлял сам врач, а не было самообращение", - подчеркнул Гройсман.

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Он отметил, что в следующем году также планируется ввести новый стандарт экстренной медицины.

"Новые машины, новые знания украинских врачей, которые должны быть в этих бригадах, и новая заработная плата. Мы выделили сейчас 1 миллиард. Будем пилотировать 5-6 регионов, которые наиболее готовы для того, чтобы задать новый формат работы этой системы. И там будет вполне нормальный результат", - подчеркнул Премьер-министр.

По его словам, это одни из тех новшеств, которые будут менять систему.

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"Я могу сказать, что ситуацию с места мы сдвинулись. Или вы уже чувствуете результат? Думаю, нет. Но точно я глубоко убежден в том, если делать то, что мы определили как приоритет - а это лучший мировой опыт, - то с каждым годом ситуация будет меняться", - добавил Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3089066
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Не будут. Перед пациентом станет выбор: или быстро и качественно сделать рентген в платной клинике или "извините, у нас обед, ой пленка закончилась, зайдите на следующей неделе, а вы какой в очереди, 121-й?, тогда вам аж в четверг, а в четверг у нас санитарный день".
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Опять и снова очередь, хамство и унижения...
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а мільйони бажають Совка і халяви, так що терпіть...
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(с) Некто г "Мы разрушим добровольные взносы в больницах.." - Сделав их обязательными!
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Ми зруйнуємо добровільні внески в лікарнях...
Ми зруйнуємо добровільні внески в лікарнях: з наступного року УЗД, рентген, аналізи за направленням сімейного лікаря будуть безкоштовними, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3738
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Ну это, как сказать, На следующий год, возможно,вас и не будет.
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У Києві може й так, хоча я й до цього флюорографію робив і кров з вени здавав завжди безплатно.
Але в регіонах у поліклініці може не виявитися препаратів для аналізу крові чи рентген апарат поломаний. І буде вибір - або їхати з направленням в обласний центр, де будуть величезні черги, або йти за гроші в платну клініку.
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Грося на другий рік ми надіємся що будеш труселя в Вінниці продавати, а не державою керувати.А взагалі то ти би мав сісти, так на років 15!!!
І ще одне .Ти Грося коли їдеш на роботу опусти стікло в авто і висунь своє Жирне єбал*о та подивись скільки коштує бензин і дизель.Ти ще так трошки покеруєш і вигидніше буде їхати в Польшу заправлятись!!!
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Паскуда вінницька! Не безкоштовні, а за мої податки! Задовбали брехати! Не має безкоштовної медицини, ніколи не було і не може бути, навіть у теорії.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы разрушим добровольные взносы в больницах: со следующего года УЗИ, рентген, анализы по направлению семейного врача будут бесплатными, - Гройсман
 
 
 
 
 
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