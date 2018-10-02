 Обязательства, взятые согласно с Будапештским меморандумом, должны быть соблюдены: агрессия России против Украины повлекла человеческие страдания, - постпред Швеции при ООН

Об этом во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил Постоянный представитель Швеции при ООН Олаф Скоог, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Незаконная аннексия Россией Крыма и агрессия на Востоке Украины являются нарушением международного права. Это уже повлекло более 10 тыс. смертей и неприемлемые страдания людей", - сказал Скоог.
Он подчеркнул на необходимости соблюдения международных договоров, гарантирующих суверенитет и неприкосновенность Украины.
"Обязательства, взятые согласно Хельсинским соглашениями и Будапештским меморандумом должны быть соблюдены, ровно как обеспечено выполнение Минских соглашений", - подчеркнул дипломат.
Скоог также призвал "усилить и защитить" гуманитарные усилия в мире.
"Мы чтим храбрые и жертвенные действия гуманитарных работников по всему миру", - отметил он.
https://ru.tsn.ua/politika/rossiya-poteryaet-svoy-yadernyy-arsenal-bez-ukrainy-369012.html
Досить нести ахінею. Знаток бля...
технологии и специалисты это дело наживное
Пока пустой треп у тебя.
Сейчас мудохают Украину по принципу : сначала мы сожрем твое,а потом каждый будет есть свое.
Бредни об украинском ЯО напоминают мечты задрота, что вот купит он волыну, и как стрельнет хулигану в коленку, и все хулиганы испугаются и разбегутся, и будет он мегакрут на раёне. Что бывает с такими задротами на практике - надо объяснять?
И сдача ядерного оружия и захват Украины бандюками.
А что же Обамка так испугался хулигана вовочки много ходов очка?
Может это спектакль был по сценарию еще в 1991 году написанному?
Кароче, смотрю сейчас кино примерно на эту тему. Рекомендую.
BBC: Третья мировая война - взгляд из командного пункта (2016)