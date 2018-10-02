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 За рубежом
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Все про:Будапештское соглашение (102) ООН (2592) Россия (70613) Швеция (494) минские соглашения (2471)

 Обязательства, взятые согласно с Будапештским меморандумом, должны быть соблюдены: агрессия России против Украины повлекла человеческие страдания, - постпред Швеции при ООН

Оккупировав Крым и вторгнувшись в Восточную Украину, Россия нарушила международное право и повлекла человеческие страдания.

Об этом во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил Постоянный представитель Швеции при ООН Олаф Скоог, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Незаконная аннексия Россией Крыма и агрессия на Востоке Украины являются нарушением международного права. Это уже повлекло более 10 тыс. смертей и неприемлемые страдания людей", - сказал Скоог.

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Он подчеркнул на необходимости соблюдения международных договоров, гарантирующих суверенитет и неприкосновенность Украины.

"Обязательства, взятые согласно Хельсинским соглашениями и Будапештским меморандумом должны быть соблюдены, ровно как обеспечено выполнение Минских соглашений", - подчеркнул дипломат.

Скоог также призвал "усилить и защитить" гуманитарные усилия в мире.

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"Мы чтим храбрые и жертвенные действия гуманитарных работников по всему миру", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3089065
 
   
 Топ комментарии
 
Реально. США после отказа Украины от ядерного оружия сэкономило за эти годы огромное количество миллиардов. Они сняли с боевого дежурства кучу объектов ПРО в Европе и не только. Соответственно по логике вещей ОНИ должны Украине. А не так как Украина бегает за "подачками" и очень радуется 250 миллионам и бу технике списанной.
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при этом нужно отметить, что унас небыло специалистов и технолгии обслуживния ядерных боеголовок, все осталось в Раше.
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Заставить гарантов вернуть территории и компенсировать ВСЕ убытки!
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Реально. США после отказа Украины от ядерного оружия сэкономило за эти годы огромное количество миллиардов. Они сняли с боевого дежурства кучу объектов ПРО в Европе и не только. Соответственно по логике вещей ОНИ должны Украине. А не так как Украина бегает за "подачками" и очень радуется 250 миллионам и бу технике списанной.
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при этом нужно отметить, что унас небыло специалистов и технолгии обслуживния ядерных боеголовок, все осталось в Раше.
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И основные пункты управления. Да и денег поддерживать это в готовности и чтоб Опасность для страны не представляло тоже не было и НЕТ. Это по стратегическому. Вот только с тактическим поторопились......
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Брехня. Взагалі то всі балістичні ракети РФ до недавнього часу (2014) обслуговувалися Україною. Що ти несеш?
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Остынь. Не все...Сатана так точно....а обслуживание каждодневное, персонал, затраты на элетро и прочее....Это ядерное оружие, а не содержание дома или магазина. Кто по специальности, где работаем? Не надо истерить.
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Там навіть ракети "наші" стоять в РФ...
https://ru.tsn.ua/politika/rossiya-poteryaet-svoy-yadernyy-arsenal-bez-ukrainy-369012.html

Досить нести ахінею. Знаток бля...
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так и в Совке в II-ю Мировую не было специалистов ни ядерщиков ни ракетчиков.
технологии и специалисты это дело наживное
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Конечно. А кто заплатит, деньги откуда? И кто реально из стран ядерных и не только позволит? Страна изгой? Что вы мелете?
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Буд меморандум это - наглядное посоюие для будущих поколений -КАК НЕ СТАТЬ ЛОХОМ !!!
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Лох это не тот кого развели,а тот кто не делает выводов.
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О чем это он? "Будапештским меморандумом" так называемые "страны-гаранты" давно подтерлись и выкинули.
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Приятно, что об этом меморандуме кто-то помнит. Жаль, конечно, что это не Британия и не США, но все равно приятно.
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Тому і пам"ятають що Швеція до нього ніяким боком.
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Пример Будапешсткого Меморандума показвает всем странам, что отказыватся от ЯО нельзя, как бы их не уговаривали. А это противоречит нынешней мировой политике.
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Объективно, ЯО нам нафиг не нужно. Все понимают, что Украина его все равно бы не применила. По многим причинам. Это все равно, что "дезерт игл" в руках дрища: за такую волыну его же и отмудохают.
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Вовочка,когда рашу отмудохают за нарушение будапештского меморандума,т.е. за такую волыну,тогда будем посмотреть.
Пока пустой треп у тебя.
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Там совсем другая история. Отмудохают конечно. Но по другим многим причинам.
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Как отмудохают сообщишь дополнительно.
Сейчас мудохают Украину по принципу : сначала мы сожрем твое,а потом каждый будет есть свое.
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как показала пратика, ЯО Украине очень помогло, не было бы агрессии со стороны паРаши. А применять его никто не соберается.....
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Агрессия была бы, только повод для нее был бы проще, причем его "НА УРА" прохавал бы запад. И началась бы агрессия не с Крыма и конченого долбаса а с ядерных объектов, расположенных - где? - правильно: везде.
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еще небыло случая что бы была открытая агрессия на страну имевшую ЯО. Трамп побоялся трогать даже Сев.Корею.
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Там же написано, что содержать оружие дорого,а платить треть бюджета стране подвергшейся агрессии это дешево.
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Сев. Корея - хоть и конченая, но страна. Украина - нет. К сожалению, это до сих пор вотчина российских бандюков. Не нужно воображать себе всякий бред. Нет никакой надежды, что в случае чего хоть одна наша ракета взлетела бы. А если бы и взлетела, то х-ло бы этому только порадовался: и взбесившийся плебс утилизирован, и внешний враг кагбэ нарисовался, и Западу мы покажем, как мы поступаем с нашими врагами...
Бредни об украинском ЯО напоминают мечты задрота, что вот купит он волыну, и как стрельнет хулигану в коленку, и все хулиганы испугаются и разбегутся, и будет он мегакрут на раёне. Что бывает с такими задротами на практике - надо объяснять?
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Все это взаимосвязано.
И сдача ядерного оружия и захват Украины бандюками.
А что же Обамка так испугался хулигана вовочки много ходов очка?
Может это спектакль был по сценарию еще в 1991 году написанному?
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Еще раз. В параше есть то, чего нет у нас с нашей гнилой властью, армией, ГБ и проч. У них есть возможность и воля применить ЯО. Кроме того, не менее гнилая Европа и сейчас, походу, рада бы похоронить проблемы Украины вместе с Украиной. Представьте, что было бы, если бы там каждый день ждали ядреного удара по Украине (читай, по Европе!).
Кароче, смотрю сейчас кино примерно на эту тему. Рекомендую.
BBC: Третья мировая война - взгляд из командного пункта (2016)
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Заставить гарантов вернуть территории и компенсировать ВСЕ убытки!
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Как бывший офицр РВСН СССР могу сказать что такое обслужиавние боеголовк с ЯО (уже не военная тайна) В каждой ракетной части было ОТДЕЛЬНОЕ подразделение которое занималось только обслуживанем ЯО и оно не подчиняось командиру этой воинской части. Приезжали на регламентные работы, забирали ГЧ, что то там делали и потом привозили обратно. Все эти специалисты напрямую подчинялись Москве. Естетвенно что полсе распада СССР их у нас небыло.
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Михаил Крутихин:СССР тратил гигантские средства на содержание целых режимов, политических партий, национально-освободительных движений и прочих платных "союзников". Идеологические соображения у клиентуры Москвы были, но играли микроскопическую роль. Деньги, еще раз деньги.Россия, производящая всего 1,7% мирового ВВП, сырьевой придаток технологически развитых стран, таких трат позволить себе не может. Есть еще одно препятствие: в СССР деньги на подкуп "союзников" шли из госбюджета, а в нынешней России руководство считает госбюджет своим карманом - и тратить собственные средства на сомнительных по качеству клиентов совершенно не намерено.Смысл сирийской авантюры один: если не получается быть великой державой, приходится корчиться и корячиться, чтобы создать видимость великой державы хотя бы для внутренней аудитории. Понты, показуха и притворство.Нет там никакого "плацдарма". Нашли единственного арабского президента в Дамаске, вынужденного пригласить российский контингент и иранцев для защиты своего шаткого положения. Других купить кишка у Кремля тонка"..
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОбязательства, взятые согласно с Будапештским меморандумом, должны быть соблюдены: агрессия России против Украины повлекла человеческие страдания, - постпред Швеции при ООН
 
 
 
 
 
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