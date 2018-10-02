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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Польша (4513) заробитчане (264) Рева Андрей (401)

 Количество вакансий для украинских работников в Польше уменьшается, - Рева

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в Польше количество вакансий для украинских рабочих уменьшается.

Об этом он сказал в прямом эфире "Свободы слова" на ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я хочу доложить, что на сегодняшний день количество вакансий для украинских работников в Польше снижается. И говорить о ближайшей перспективе, что там будет серьезный рост заработных плат лично по результатам переговоров со своей польской коллегой, я бы не стал", - заявил Рева, вспоминая о встрече со своим коллегой - министром социальной политики Польши Эльжбетой Рафальской.

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По словам Ревы, сегодня в Польше в среднем украинские заробитчане получают 10 тысяч 200 гривен в пересчете на гривни.

"Политика сдерживания заработных плат, которая проводилась более 20 лет в нашей стране привела к тому, что Украина находится среди стран Европы почти на последнем месте по размеру заработной платы. Это позорное явление", - подчеркнул Рева.

Он отметил, что стремление человека получать достойную заработную плату - одна из причин миграции.

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"Когда мы будем обеспечивать внутри Украины политику поощрения роста заработных плат, мы реально за три-четыре года сможем выйти на тот уровень заработной платы, который я назвал, и публично озвучен. И это будет уже конкурентоспособная заработная плата, которая заставит людей задуматься: нужно ехать за границу или возможно оставаться в Украине и работать, получая такую заработную плату", - подчеркнул министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3089063
 
 
 Топ комментарии
 
Ежедневная рубрика " как плохо в Польше". как их штырит от невозможности наложить лапу на доходы заробитчан, бабло проходит мимо жирдяев
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Их таких "полезных идиотов" очень много на службе у нынешней Власти коррупционеров во главе с лживым лицемерным Барыгой.
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Количество вакансий для украинских работников в Польше уменьшается, - Рева - Цензор.НЕТ 6459
за польшу переживает ссука
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Фотка забавная. Чем это Министр занимается? Неужто так мозговые извилины заставляет шевелиться? Надеюсь, таки извилины, а не в единственном числе...
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Ежедневная рубрика " как плохо в Польше". как их штырит от невозможности наложить лапу на доходы заробитчан, бабло проходит мимо жирдяев
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Это победа? рехформа?...А кроме Польши замполит ублюдочный больше стран для работы вытесняемых граждан Украины не знает???
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Их таких "полезных идиотов" очень много на службе у нынешней Власти коррупционеров во главе с лживым лицемерным Барыгой.
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Он извилины в мозгу пытается нащупать, но палец скользит по гладкой поверхности...)))
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Сколько ни повторяй "халва" - слаще во рту не станет
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а так же...пить...дышать..........да и вообще до хрена тут развелось украинцев....Для аграрной страны сырьевого придатка хвати миллионов 15-20...Вот эту программу Власть успешно выполняет. Кто заказчик?
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По словам Ревы, сегодня в Польше в среднем украинские заробитчане получают 10 тысяч 200 гривен в пересчете на гривни.

Пистит. Кількість вакансій для українських заробітчан у Польщі зменшується, - Рева - Цензор.НЕТ 6223
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Хм, а что хотели от выпускника Ленинградского военного вуза замполитов....Их только этому и учили. Вот пришёлся ко двору.
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Почему так получается, вся власть старается, а мы на последнем месте? Все бьются, что бы были минимальные потери, а воз и ныне там. Может этих работяг на ....... послать? Наверное давно пора.
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Власти народ неподходящий достался, как всегда...)))
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Шановний пан Рева. Вам і вашим дітям вакансій у Польщі вистачить. Там завжди потрібні прибиральники туалетів і підмітайли вулиць. А нормальні люди і їхні діти знайдуть роботу у будь-якій нормальній країні. Головне щоб там не було таких гавнюків як ви, щоб ніхто не казав що пенсіонери забагато їдять бо проїдають 60% пенсії!
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падло - договорилось чтобы в Польше старались не платить нашим а в Украине устроят ифляцию:
"... всередині України політику заохочення зростання заробітних плат... "

гниды соевые...
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Конечно уменьшается ))) Три миллиона украинцев уже работают в Польше ... А минимум есть вакансий на 5 миллионов ... Ещё 2 миллиона работников Польша проглотит и глазом не моргнёт .)
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В колонии для Ревы уже есть вакансии.
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Пусть в камерах уже ремонтики делать начинают...Луценко уже кружку полирует а Баба Яга ему сухари сушит....будут все упыри перестукиваться. Ну не всех же с собой в Марбелу возьмёт Хозяин.
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чего он так переживает? на жратву хватать перестало?
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))))))))

Відверта неправда,

Точно знаю, клімат працевлаштування Українців у Польщі навпаки покращився, якщо раніше у Польщі приймали не кваліфікований персонал на тимчасові роботи,

То тепер у Польщі заглядаються на спеціалістів з України, та й дні пропонують постійну роботу, соціальний пакет, ну а там 5 років роботи і вже можна розраховувати

На пенсію в 200-300 євро!!!!

Називається, Відчуйте різницю
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Не гони лысого, Рева. Уже украинцы семьями выезжают в Польшу на ПМЖ. Никто не хочет работать в УКраине за бесплатно и ето при ценах выше европейских.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоличество вакансий для украинских работников в Польше уменьшается, - Рева
 
 
 
 
 
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