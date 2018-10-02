Украина в 2019 году должна отдать 427 млрд грн внешних долгов: это треть госбюджета, - Гройсман....

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас Бюджет следующего года будет составлять один триллион двести миллиардов гривен и от этой суммы нам нужно отдать 427 миллиардов гривен (внешних долгов. – Ред.), то есть третью часть бюджета", - сказал Гройсман.

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В свою очередь и.о. Министра финансов Оксана Маркарова отметила, что перед представлением проекта Бюджета в Верховную Раду в Правительстве была принята стратегия управления внешним долгом.

"В ближайшие три года мы не только будем выполнять все наши обязательства, но и уменьшать постепенно отношение долга к нашему ВВП", - сказала Маркарова.

Она добавила, что исполнение Бюджета-2018 осуществляется на уровне 98-99%.

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"Конечно, программа МВФ является очень важной для нас, мы работаем и я надеюсь, что на финальных стадиях договоренностей с нашими партнерами. Транш МВФ не идет в бюджет, а в резервы Нацбанка. Для нас важно, что он открывает для нас финансирование от других партнеров ЕС и Всемирного Банка, которое поступает в бюджет", - сказала Маркарова.

Она добавила, что в конце 2018 года в Украине будет полностью выполнен бюджет, что позволит "уверенно и спокойно войти в 2019 год, который будет непростым".