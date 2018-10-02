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 Политика Украины
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Все про:госбюджет (595) госдолг (396) Гройсман (4329) Маркарова (13)

 Украина в 2019 году должна отдать 427 млрд грн внешних долгов: это треть госбюджета, - Гройсман

Украина в следующем году должна отдать 427 миллиардов гривен внешних долгов.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас Бюджет следующего года будет составлять один триллион двести миллиардов гривен и от этой суммы нам нужно отдать 427 миллиардов гривен (внешних долгов. – Ред.), то есть третью часть бюджета", - сказал Гройсман.

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В свою очередь и.о. Министра финансов Оксана Маркарова отметила, что перед представлением проекта Бюджета в Верховную Раду в Правительстве была принята стратегия управления внешним долгом.

"В ближайшие три года мы не только будем выполнять все наши обязательства, но и уменьшать постепенно отношение долга к нашему ВВП", - сказала Маркарова.

Она добавила, что исполнение Бюджета-2018 осуществляется на уровне 98-99%.

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"Конечно, программа МВФ является очень важной для нас, мы работаем и я надеюсь, что на финальных стадиях договоренностей с нашими партнерами. Транш МВФ не идет в бюджет, а в резервы Нацбанка. Для нас важно, что он открывает для нас финансирование от других партнеров ЕС и Всемирного Банка, которое поступает в бюджет", - сказала Маркарова.

Она добавила, что в конце 2018 года в Украине будет полностью выполнен бюджет, что позволит "уверенно и спокойно войти в 2019 год, который будет непростым".

Источник: https://censor.net.ua/n3089062
 
 
 Топ комментарии
 
А зачем, вы, с@#и купили вертолетов на полмиллиарда баксов и электровозов на миллиард?
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Что, доцарювались? А, реформаторы-иллюзионисты?
Что вы сделали чтобы улучшить работу экономики? Строили новые бюджетообразующие заводы или побороли коррупцию и сделали судебную реформу, чтоб увеличить поток инвестиций???
Или все балаболили и цены на все повышали, а сами отдыхали по 3 раза в год за границей??
Украина в 2019 году должна отдать 427 млрд грн внешних долгов: это треть госбюджета, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4429
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Гарно розрахували, чисто по-жидівськи - "у наступному році" віддаватимуть наступні киваючи на "папєрєднікав"...
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А зачем, вы, с@#и купили вертолетов на полмиллиарда баксов и электровозов на миллиард?
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Эт, плять, еще и танков накупили и ракет всяких с кораблями, вот что же это творится... Украина в 2019 году должна отдать 427 млрд грн внешних долгов: это треть госбюджета, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2820
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Про танки и ракеты речи не было. Не надо ля-ля.
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Танков не накупили, а ПТРК и катера США нам бесплатно передали.
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ага, главное в это верить) а вам, что не сказали что за транспортировку катеров до Украины мы заплатим 10 млн$, т.е почти 300 млн грн.
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Естественно - за транспортировку и за обучение экипажа заплатим. Сами катера бесплатно переданы.
Впрочем за $10 млн получить такие катера - это почти бесплатно.
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до необхідності закупки гелікоптерів саме у французів дійсно є запитання .
ЦЕ справа для анетикорупційної прокуратури.
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" нам нужно отдать 427 миллиардов гривен (внешних долгов. - Ред.), то есть третью часть" . Вам нужно отдать? Так отдавайте...
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Быть. Или не быть. Вот в чём вопрос... (с)
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Что, доцарювались? А, реформаторы-иллюзионисты?
Что вы сделали чтобы улучшить работу экономики? Строили новые бюджетообразующие заводы или побороли коррупцию и сделали судебную реформу, чтоб увеличить поток инвестиций???
Или все балаболили и цены на все повышали, а сами отдыхали по 3 раза в год за границей??

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Это же не совок,где государство должно строить заводы,этим должен заниматься крупный бизнес,как это во всем цивилизованном мире и происходит. А государство должно создавать благоприятные условия для внешних и внутренних инвесторов.
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Да уж - без новых вертолетов для руководства МВД прямо никак было...
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Транш МВФ не идет в бюджет, а в резервы Нацбанка.

Берем кредит и пускаем его не на развитие бизнеса а ложим под матрас выплачивая проценты, очень умно конечно.
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Где аудит внешних долгов? Про аудит чёрной дыры( пф) даже не спрашиваю. Лично я этих денег не видела и не брала, кто стырил тот пусть и отдаёт, я согласна на дефолт
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В твоей московии дефолт скоро будет, не волнуйся...
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Гарно розрахували, чисто по-жидівськи - "у наступному році" віддаватимуть наступні киваючи на "папєрєднікав"...
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Ни одной гривны Украина отдавать не будет, только евро и доллары. Гройсман знает курс валют в следующем году? Тогда ему надо работать в обменнике, озолотится,как Сорос.
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Компенсируют штрафами с предпринимателей за неправильно выписанные ведомости на выплату аванса. Штрафуют даже за раньше или позже выплаченную зарплату.
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Так перевод с офшоров своих ОПГэшных сделайте !
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Самое страшное, что эти кризис-менеджеры ни чего лучшего не придумают как доллар до 50 поднять, чтоб фактически снизить выплаты с бюджета.
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Самое страшное, что это не кризис-менеджеры, а сказочные долбодятлы.
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РЕВАзіонізм (нове слово в економіці,Україна)- спосіб управління економікою ,котрий не має відношення до інших способів управління у світі.



"На зміну одним дегенератам після Майдану в Україні прийшли інші дегенерати."
С.Демура.
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шоб зрадойоб і не процитував свинопса.
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"Транш МВФ не идет в бюджет, а в резервы Нацбанка. Для нас важно, что он открывает для нас финансирование от других партнеров ЕС и Всемирного Банка, которое поступает в бюджет"
Источник: https://censor.net.ua/n3089062

Охрененная логика! Я беру кредит под проценты, но кладу взятые деньги в тумбочку. И делаю это для того, чтобы мне дали еще несколько кредитов. Эти деньги я трачу на себя, любимого. А для погашения этих кредитов и процентов я забираю все деньги, которые зарабатывает моя жена и взрослые дети, абсолютно не интересуясь, смогут ли они просуществовать (не прожить) с пустыми карманами.
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МВФ не дает деньги на покупку пирожков с капустой. Пора бы уже знать эти прописные истины.
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этот кредит кладут в резерв для того чтоб МВФ было уверенно, что проценты выплатят.
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Еще долго Украине отхаркивать "выдающееся " правления мразЮли и Азирова. Конечно, теперь этой падали есть за шо завешивать своим рылом все биг-борды по всей Украине.
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Ага. И именно нынешние Икономические гении-бессребренники выведут нас в светлое будущее. Нужно только дать им еще 5 лет "поцарювати".
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Да, кредитов воной и бимбы нашим детям хватит точно, если не внукам, спасибо всем тем существам которые за них голосовали.
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Украина в 2019 году должна отдать 427 млрд грн внешних долгов: это треть госбюджета, - Гройсман....

А не хрен было брать миллиарды долларов всяких займов. Пришло время отдавать.Так это только долги по процентам, А тело займов не отдаются пока. А отдавать надо.
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У Тюльки с Азировым спрашиваете?Я тоже спрашиваю, но ответа пока 0. Кстати Янык еще будучи премьером при Юще тоже нагреб так что не надо забывать про это.
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ну сказал же грося - это долги 2005-213го годов.. А они тут ни при чем))
вот жеж морды жидовские. Все по накатаной - это не мы это папередники))
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можешь не слушать жидовские морды, если они тебе так не нравятся, можешь просто открыть в интернете самый православный график по годам двух вещей. Госдолга Украины, и ЗВР Украины. Слава богу много смотреть не надо, каких-то 25 лет. Очень знаешь ли прочищает мозги от блаблабла фиготени, и показывает кто есть кто на деле.
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"україна повинна". от жеж суки. може саме у цієї "україни" і прізвища є?
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звичайно ж є, от тебе наприкляд, як звуть?
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граждане Украины к этим долгам не причастны
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А Тюльку с Азировым инопланетяне выбирали?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина в 2019 году должна отдать 427 млрд грн внешних долгов: это треть госбюджета, - Гройсман
 
 
 
 
 
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