Украина в 2019 году должна отдать 427 млрд грн внешних долгов: это треть госбюджета, - Гройсман....

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У нас Бюджет следующего года будет составлять один триллион двести миллиардов гривен и от этой суммы нам нужно отдать 427 миллиардов гривен (внешних долгов. – Ред.), то есть третью часть бюджета", - сказал Гройсман.
В свою очередь и.о. Министра финансов Оксана Маркарова отметила, что перед представлением проекта Бюджета в Верховную Раду в Правительстве была принята стратегия управления внешним долгом.
"В ближайшие три года мы не только будем выполнять все наши обязательства, но и уменьшать постепенно отношение долга к нашему ВВП", - сказала Маркарова.
Она добавила, что исполнение Бюджета-2018 осуществляется на уровне 98-99%.
"Конечно, программа МВФ является очень важной для нас, мы работаем и я надеюсь, что на финальных стадиях договоренностей с нашими партнерами. Транш МВФ не идет в бюджет, а в резервы Нацбанка. Для нас важно, что он открывает для нас финансирование от других партнеров ЕС и Всемирного Банка, которое поступает в бюджет", - сказала Маркарова.
Она добавила, что в конце 2018 года в Украине будет полностью выполнен бюджет, что позволит "уверенно и спокойно войти в 2019 год, который будет непростым".
Впрочем за $10 млн получить такие катера - это почти бесплатно.
ЦЕ справа для анетикорупційної прокуратури.
Что вы сделали чтобы улучшить работу экономики? Строили новые бюджетообразующие заводы или побороли коррупцию и сделали судебную реформу, чтоб увеличить поток инвестиций???
Или все балаболили и цены на все повышали, а сами отдыхали по 3 раза в год за границей??
Берем кредит и пускаем его не на развитие бизнеса а ложим под матрас выплачивая проценты, очень умно конечно.
"На зміну одним дегенератам після Майдану в Україні прийшли інші дегенерати."
С.Демура.
Источник: https://censor.net.ua/n3089062
Охрененная логика! Я беру кредит под проценты, но кладу взятые деньги в тумбочку. И делаю это для того, чтобы мне дали еще несколько кредитов. Эти деньги я трачу на себя, любимого. А для погашения этих кредитов и процентов я забираю все деньги, которые зарабатывает моя жена и взрослые дети, абсолютно не интересуясь, смогут ли они просуществовать (не прожить) с пустыми карманами.
А не хрен было брать миллиарды долларов всяких займов. Пришло время отдавать.Так это только долги по процентам, А тело займов не отдаются пока. А отдавать надо.
вот жеж морды жидовские. Все по накатаной - это не мы это папередники))